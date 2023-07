BARE BRÅK?: Flere hundre tusen mennesker tar hvert år turen til Preikestolen i Strand kommune i Rogaland. Mange av dem reagerer på bråkete sightseeing-helikoptre, ifølge Stiftelsen Preikestolen.

Reagerer på helikopterstøy: − Forferdelig idiotisk turisme

Turister bruker tusenvis av kroner på helikoptersightseeing over Preikestolen, til fortvilelse hos fotturister og lokalbeboere. – Folk er frustrerte, sier Ingvild Sørensen (MDG).

Kortversjonen Stiftelsen Preikestolen har de siste årene mottatt flere klager fra turgåere som opplever bråk fra helikopterturisme over Preikestolen.

Lokalpolitiker i Miljøpartiet De Grønne Ingvild Sørensen, forteller at hun også får klager fra folk som plages av helikopterstøy i Stavanger.

Det vurderes å innføre en stillesone for området, som vil kunne regulere støy. Vis mer

– Dette er etter min mening «tøyseturisme», det er unødvendig. Det er mange andre fine måter å oppleve Rogalands natur på, enn å lage støy for de som er ute og går.

Det sier kommunestyrepolitiker i Stavanger Ingvild Sørensen (MDG), til VG. Hun får stadig henvendelser fra beboere i Stavanger som sier de er frustrerte over støy fra helikoptre som flyr turister til Preikestolen i sommersesongen.

Saken er tidligere omtalt av Stavanger Aftenblad og Strandbuen.

REAGERER: Kommunestyrepolitiker i Ingvild Sørensen (MDG) har fått flere klager om støy fra helikoptre, og er selv plaget av bråket.

– Folk er ganske frustrerte, og lurer på hvordan de får lov til dette, sier Sørensen.

Selv bor hun i Stavanger sentrum, og forteller at hun hører helikoptre flere ganger om dagen, særlig når cruiseskipene er inne.

– Der jeg bor flyr de over hele tiden, flere ganger per dag. I tillegg har vi jo luftambulansen, den gjør det den skal og det er nødvendig transport. Den tåler folk. Men når det kommer masse tullekjøring i tillegg, blir det slitsomt.

Sørensen peker også på klimaaspektet ved hyppige helikopterturer:

– Hvis vi skal ha håp om å kutte utslipp, er det forferdelig idiotisk turisme å fly folk på den måten, det er et totalt unødvendig utslipp.

YNDET TURISTMÅL: Preikestolen og dens spektakulære utkikkspunkt er et populært reisemål - så populært at den var med i «Mission: Impossible: Fallout» i 2018.

– Ødelegger opplevelsen

Også turistene som har tatt turen til fots er frustrerte over de hyppige helikopterbesøkene, ifølge Helge Kjellevold.

Han er administrerende direktør i Stiftelsen Preikestolen, som over flere år har fått klager fra besøkende om støy fra droner og helikoptre.

– Dette har vært en problemstilling lenge, vi får jevnt og trutt reaksjoner fra gjestene om at det er støy i forhold til dronebruk, helikoptre og sightseeing. Jeg har vært i stiftelsen i fem år, og dette har vært en problemstilling hele veien, sier Kjellevold.

PRIORITERER TURGÅERNE: Administrerende direktør i Stiftelsen Preikestolen, sier de har valgt å prioritere behovet til turistene som tar beina fatt til Preikestolen.

Han sier han har full respekt for folk som velger helikoptersightseeing, men at stiftelsen har måttet ta et valg om hvilke turistgruppe de skal prioritere – et enkelt valg, ifølge Kjellevold:

– Vi må prioritere de 350.000 turistene som bruker ressurser på å planlegge ferien sin, som reiser hit og bor her, og som bruker en hel dag på å gå opp. Den opplevelsen de får, må vi prioritere, sier han og legger til,

– Hvis de opplever forstyrrende helikopterstøy, ødelegger det mye av opplevelsen de har brukt tid og penger på. Vi må velge hvem vi vil ivareta.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) stiller seg bak:

– Jeg er opptatt av at vi tar hensyn til de som vil oppleve stille naturopplevelser i kommunen vår, mer enn de få som tar helikopter, sier hun.

Kan bli stillesone

Kommunedirektør i Strand kommune Heidi Klaveness, sier til VG at de har fått klager gjennom Stiftelsen Preikestolen som melder at det har vært et økende antall klager de siste årene.

– Vi ønsker å legge til rette for at de som besøker Preikestolen, bor der og har hytte der, har gode opplevelser. Mye støy fra helikoptre er sånn sett ikke ønskelig.

Ifølge Klaveness er dette et tema under arbeidet med en regionalplan for hele Lysefjorden, og dermed også Preikestolen.

STJERNEBESØK: Det manglet ikke på helikopteraktivitet på Preikestolen høsten 2017, riktignok ikke for sightseeing men for innspilling av Mission Impossible-filmen, med Tom Cruise i spissen.

– Vi ser blant annet på om vi kan innføre en såkalt hensynssone, og en stillesone for dette området som vil være med på å regulere støyende aktivitet.

– Vil det i så fall bety slutt på all helikopteraktivitet over Preikestolen?

– Detaljene i hva det vil innebære vet jeg ikke enda, men det gir oss et virkemiddel til å kunne regulere støyende aktiviteter.

VG har forsøkt å få en kommentar fra helikopterselskapene som driver turisme i området, men har foreløpig ikke fått svar.