Stavanger Aftenblad: Ett år gammelt barn falt ut av vindu

Hendelsen skjedde tirsdag ettermiddag i Stavanger. Barnets far har status som siktet i saken, ifølge avisen.

En beboer hørte et smell og det viste seg at et barn hadde falt ned på frontruten på bilen hans og knust bakruten, skriver Stavanger Aftenblad.

Politiet bekrefter til avisen at et barn har falt fra et vindu. Ifølge Stavanger Aftenblad skal barnet ikke ha alvorlige skader.







Faren til barnet har status som siktet i saken fordi det ikke ble varslet om hendelsen. Han er siktet for brudd på hjelpeplikten, opplyser politiet til avisen.

