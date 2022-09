Opplysninger til VG om SIAN-påkjørsel: Siktet sjåfør ruset på sovemedisin

Kort tid etter at kvinnen ble pågrepet og siktet for å ha kjørt på bilen til SIAN-leder Lars Thorsen, så avla hun blodprøve. Resultat: Spor etter sovemedisin som tilsvarte en promille på godt over 1,2.

Det får VG opplyst.

Det var i begynnelsen av juli i år at organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) satte fyr på en koran i et veikryss på Mortensrud i Oslo, som en del av en demonstrasjon. En video viser at flere kommer til stedet, og det blir amper stemning.

Etter demonstrasjonen satte SIAN-lederen Lars Thorsen og fire andre personer seg inn i en bil og kjørte fra stedet. Kort tid senere ble bilen til SIAN-følget tvunget av veien av en annen bil, slik at den veltet. Ingen ble alvorlig skadet.

To siktet

I den andre bilen satt det to kvinner, som begge er siktet i saken. Sjåføren er siktet for grov kroppsskade, mens passasjeren er siktet for medvirkning til grov kroppsskade.

Ingen av kvinnene er avhørt i saken, men politiet mener koranbrenningen er bakgrunnen for påkjørselen.

Ifølge VGs opplysninger tok politiet rutinemessig blodprøve av den kvinnelige sjåføren. Prøvesvarene viste ingen spor av alkohol. Isteden viste resultatet inntak av sovemedisin. Mengden av sovemedisin som ble funnet i blodet til den siktede sjåføren tilsvarer en promille på godt over 1,2, får VG opplyst.

Filmet og snakket

I løpet av kjøreturen skal de to siktede kvinnene ha filmet fra bilen. Filmopptaket fanget også opp samtalen de to hadde seg imellom underveis, ifølge VGs opplysninger. I samtalen uttrykkes flere ulike skjellsord – samt at sjåføren ber passasjeren om å ringe forsikringen sin, siden hun var rettmessig eier av bilen.

I tillegg uttalte sjåføren at bilen til passasjeren blir ødelagt – hvorpå svaret fra passasjeren var at det gikk fint, får VG opplyst.

Ingen av de siktede har forklart seg for politiet ennå.

VG har forelagt opplysningene i denne saken for den siktede sjåførens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus. Han ønsker ikke å kommentere saken.

– Hun erkjenner ikke noe ansvar her, men hun vil snart gå i avhør hos politiet, sier den kvinnelige passasjerens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, til VG.

PÅKJØRT: Sian-leder Lars Thorsens militærfargede bil måtte berges etter ulykken i begynnelsen av juli.

Dømt for ruskjøring – fratatt førerkort

En drøy måned før Sian-påkjørselen ble den samme sjåføren domfelt for ruspåvirket kjøring. Ifølge dommen ble hun stoppet av politiet i Oslo i slutten av juni 2021.

Blodprøvene som ble tatt av henne den gangen viste spor av samme type sovemedisin som også ga henne en promille på godt over 1,2. Anklagene om ruspåvirket kjøring ble behandlet i Oslo tingrett i mai i år, altså halvannen måned før SIAN-påkjørselen.

Da rettssaken mot henne ble avholdt i Oslo tingrett i mai, erkjente hun straffskyld. I dommen kommer det frem at det er det samme virkestoffet fra sovemedisin som har forårsaket promillen. I tillegg kommer det frem at hun hadde tatt mer sovemedisin enn hva legen hadde foreskrevet, uten at hun husket hvor mange tabletter hun tok.

Den kvinnelige sjåføren ble dømt til fengsel i 20 dager, en bot på 25.000 kroner og tap av førerrett i to år. Det betyr at hun kjørte uten førerkort da hun skal ha krasjet i Sian-lederen i juli.

Etterforskes for bedrageri

Den kvinnelige sjåføren er også siktet for bedrageri sammen med en mann i begynnelsen av 30-årene. Politiet mener de to gikk inn i en telebutikk i Sarpsborg, feilaktig utga seg for å være ansatte i Sarpsborg Arbeiderblad og fikk utlevert fem iPhone mobiltelefoner – mens fakturaen ble sendt til lokalavisen, får VG opplyst.

Mobiltelefonen hadde en totalverdi på over 65.000 kroner.

VG er kjent med at politiet har innhentet overvåkningsbilder fra telebutikken, som skal vise den kvinnelige sjåføren og mannen i butikkens lokaler.

Denne saken er fortsatt under etterforskning.

Politiadvokat Marie Hauglund Johnsen i Oslo politidistrikt har ikke besvart VGs henvendelser.