VANSKELIG: Hadle Rasmus Bjuland mener fostre har en ukrenkelig menneskerett helt fra unnfangelsen, men vil likevel støtte dagens abortlov. Det har vært en vanskelig beslutning.

Tar internt abort-oppgjør i KrF: − Den vanskeligste beslutningen i mitt liv

KrFU-lederen ber KrF gi opp kampen mot dagens abortlov, og slå ring om fri abort til uke 12: – Den vanskeligste politiske beslutningen jeg har tatt i mitt liv.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Abort er et minefelt i KrF. Og nå går vi rett inn i minefeltet.

KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland møter VG for å fortelle at han og ungdomspartiet til KrF ber partiet gjøre dramatiske grep for å tydeliggjøre egen politikk, for å komme seg ut av en politisk krise under sperregrensen.

– Vi har lagt bak oss et krisevalg på 3,8 prosent. Det er en vanskelig situasjon og vi må snu hver stein for å få snudd skuta, slår han fast.

Bjuland mener det viktigste partiet kan gjøre er å bli tydeligere i en del sentrale spørsmål for partiet.

– Jeg opplever KrF som utydelig i en del debatter. Vi er nødt til å ta noen beslutninger, selv om det koster. For vi har vært eksperter på å tåkelegge noen av våre viktigste politiske saker, sier han.

SLÅR RING OM ABORTLOVEN: KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland ber partiet ta et tydelig standpunkt om abort.

Hva mener egentlig KrF om abort?

Viktigst av disse sakene mener han er abortspørsmålet og KrFs eget abortstandpunkt. For hva er egentlig det? Det har det ikke vært enkelt for velgerne å skjønne, mener KrFU-lederen.

– Vi har i abortsaken vært mer opptatt av ro på landsmøtet enn en programformulering som er tydelig. Det har vært ulne kompromiss, som skaper splittelse og uenighet når det blir prøvd i debatt. I høst opplevde jeg at folk ikke forsto hva vårt primærstandpunkt var, erkjenner han.

KrF ønsker en ny og mindre liberal lov enn dagens abortlov, men har ikke lykkes med å finne et reelt alternativ, mener han.

– Jeg kommer fra Rogaland og en klassisk KrF-familie. Jeg synes det er fryktelig vanskelig å gi støtte til dagens abortlov, som ikke gir fosteret noe rettsvern mellom uke 0 og 12. Men jeg har kommer fram til at vi ikke har noe bedre alternativ. Det er den vanskeligste politiske beslutningen jeg har tatt.

Info Dette mener KrF om abort Dette er vedtaket fra landsmøtet KrFU mener må legges vekk: «Arbeide for å erstatte dagens abortlov med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd, som er bedre tilpasset utviklingen innen medisinsk teknologi og som ivaretar hensynet til fosterets verdi og rett til liv, og den nødvendige ivaretagelsen av kvinnens trygghet og helse på en etisk forsvarlig måte. Dette må komme som et resultat av en bred forståelse for og tilslutning til en ny, oppdatert og mer etisk forsvarlig lov, en grundig offentlig utredning og en ansvarlig lovprosess.» Vis mer

Vil bevare nemndene

– Vi må navigere oss etter dagens samfunn. Jeg tror vi må erkjenne at vi ikke får et bedre samfunn i Norge av å innstramme abortloven. I Polen er abort i praksis forbudt – og der tas det årlig 200.000 aborter, mot 11.000 i Norge.

Bjuland mener KrF fortsatt skal ha abort høyt på agendaen – men heller velge seg nye kamper som har større gjenklang og relevans i 2022.

– Jeg tror vår kamp i dag må handle om å ikke liberalisere abortloven ytterligere, og å styrke menneskeverdet innenfor dagens rammer for selvbestemmelse.

Bjuland er åpen for å se på utforming av nemndordningen, men ønsker ikke å fjerne nemndene og utvide den reelle grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 eller 22 uker. Han sier at KrF fremdeles må ta kampen mot abortlovens paragraf 2C, den såkalte «downs-paragrafen».

– Vi kan ikke ha et samfunn hvor vi sorterer mennesker basert på deres egenskaper. Så må vi heller være tydelige på hvilke kamper vi skal ta i abortsaken.

Info Dette er KrFUs endringsforslag Landsstyret i KrFU har gitt sin tilslutning til disse to forslagene: Vi mener det er flere etiske dilemmaer med gjeldende abortlov, ikke minst gjelder det prinsippet om å anerkjenne fosterets egenverdi frem til uke 12 av svangerskapet. Samtidig erkjenner vi at det ikke i dag er et godt nok alternativ til dagens abortlov. Nå handler abortdebatten om hvorvidt abortloven skal utvides – til uke 18 eller frem til levedyktighet, når et barn er om lag 22 uker. En rekke partier i Stortinget kjemper for en utvidelse av abortloven. KrFU skal vil aktivt kjempe mot en utvidelse av abortloven.

Aktivt kjempe for en anerkjennelse av fosterets egenverdi og mot en utvidelse av dagens grense for selvbestemt abort Vis mer

Tar oppgjør med sosialdemokratiet

Den unge KrF-politikeren mener partiet også må få en familiepolitikk som skiller seg enda tydeligere fra venstresiden i norsk politikk.

– Jeg mener du finner spor av sosialdemokratiet sin klamme hånd over familiene hos de fleste partiene på Stortinget – også til dels i KrFs program. Det er frustrerende.

Han viser til at KrF i sitt partiprogram ønsker at det i foreldrepermisjonen skal være ti uker til mor og far, og deretter valgfritt hva man gjør med de resterende ukene.

– Jeg kan ikke forstå at et familieparti skal mene at staten bør bestemme hvordan familier skal legge opp livene sine. Vi må ha et felles uketall som gjør at folk kan få bestemme selv.

– Vi som kristendemokrater må stå opp mot sosialdemokratiets klamme hånd over familiene.

KREVENDE SPØRSMÅL: KrFU-lederen tror forsalgene hans kan skape storm og debatt i KrF – men mener det er på tide at partiet blir tydeligere i flere spørsmål.

Nei til tredje kjønnskategori

Bjuland ber også partiet bli enda tydeligere på en konservativ linje i kjønnsspørsmålet.

– Vi må si nei til tredje kjønnskategori og øke aldersgrensen for kjønnskorrigerende kirurgi fra 16 til 18 år. Der må partiet være tydelig på at vi vil ha et strengt lovverk for irreversible inngrep.

– Nå har du akkurat snakket om å gi familier mer makt over eget liv, og skjerme dem for inngrep fra staten. Hvorfor er ikke den samme argumentasjonen gjeldende i dette spørsmålet?

– Fordi samfunnet må ha et visst regelverk for å beskytte folk.

– Alle typer familier

Selv om Bjuland er kritisk til tredje kjønnskategori, mener han at partiet må vise at alle typer familier har plass i deres familiebegrep – også for par av samme kjønn og enslige.

– Vi har vært for dårlig til å vise at vi er et familieparti for alle.

– Også for familier med foreldre av samme kjønn?

– Yes.

– Tror du de opplever at de er en del av deres familiebegrep?

– Jeg tror vi tidvis har blitt opplevd som ekskluderende. Der har vi tatt store skritt de siste årene, men vi har vært for dårlig til å kommunisere historisk.

– «For dårlig til å kommunisere»? Har det vært problemet?

– Nei, men det er lenge siden vi godtok likekjønnet ekteskap. Men ennå tror folk at vi kjemper mot det. Men vi kjemper for alle familier. Familier med enslige, for homofile familier og kjernefamiliene.

– Hvert eneste år er det diskusjoner i det ganske land hvor lokale KrF-politikere ikke vil ha opp regnbueflagget. Bidrar det til å få dere til å fremstå som inkluderende?

– Pride-debatten handler om flere ting. Det er en mangfoldsfest som feirer homofil- og skeiv kjærlighet og at samfunnet står sammen mot hat og diskriminering. Men Pride og regnbueflagget har også en tett kobling til interesseorganisasjonen Fri, som blant annet jobber for tredje kjønnskategori, surrogati og reversering av sexkjøpsloven. Så når det kommer til Pride, har vi rom for uenighet i partiet.