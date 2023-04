FERGEDRAMA: En redningsaksjon pågår i Trelleborg for å sikre lastebilen som henger utfor fergekanten på en Stena Line-ferge.

Lastebil henger utfor fergekant i Sverige

En lastebil skal ha rullet på fergedekket og henger nå utfor rekkverket.

Nødetatene rykket ut til havnen i Trelleborg i Sverige lørdag morgen. En lastebil på en ferge skal ha glemt å sette på håndbrekket og rullet på dekk.

– En lastebil på den åpne delen av dekket på et skip har begynt å rulle slik at den henger over rekkverket, sier Joel Johansson, vakthavende offiser til Aftonbladet.







Hendelsen har skjedd på en Stena Line-ferge, som var på vei fra Rostock til Trellenporg.

299 passasjerer og 45 ansatte var ombord. Ingen er skadet.

Politiets talsperson Evelina Olsson sier til Expressen at de har sikret lastebilen med stropper, slik at den ikke faller i vannet.

Har du bilder eller video? Tips oss her!

Aktiver kart

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 04.20. I 8-tiden henger bilen fremdeles utfor.

Klokken åtte var politiet og redningstjenesten ferdig på stedet. Rederiet og havnen arbeider fortsatt med bergingsaksjonen med tungløftere og kraner.

Johansson opplyser til avisen at ulykken skjedde på havet, men at fergen nå ligger til havn.

Redningstjenesten jobber også med å håndtere en diesellekkasje fra lastebilen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post