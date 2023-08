Slår alarm om studenter i boligkrise: − Står på bar bakke

Ungdomsorganisasjon forteller at de må be studenter oppsøke hospits for å sikre tak over hodet om natten.

Kortversjonen UngInfo har mottatt flere henvendelser fra studenter uten bolig i Oslo.

Studenter faller utenfor ordningen for Navs støtteordninger fordi de er studenter og får studielån og stipend fra Lånekassen.

Nå ber UngInfo om en løsning og et hjelpeapparat for studenter i denne krisesituasjonen. Vis mer

– Hvis du som student står helt uten et sted å bo, så er det ingen som kan hjelpe deg, sier Nils Nerhus Rørstad.

Han er styreleder i UngOrg, som er en paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.

Nå slår de alarm om boligsituasjonen for studentene i hovedstaden, etter at underorganisasjonen UngInfo har fått flere henvendelser fra studenter som står på bar bakke.

Leiemarkedet, særlig i storbyene, har de siste årene blitt mer og mer presset. Få boliger og dyre priser gjør det stadig vanskeligere for studenter som skal finne seg et sted å bo.

Fredag kom nye tall fra Eiendom Norge, som viser at prisene på leiebolig i hovedstaden har økt med 10,1 prosent det siste året.

Mandag er det studiestart mange steder. Situasjonen er derfor kritisk for mange.

Avdelingsleder Julie Gulbrandsen forteller at studentene i de mest alvorlige tilfellene ikke har noe sted å sove samme natt.

Kan ikke hjelpe

Til nå i år har UngInfo hatt 135 henvendelser knyttet til spørsmål om bolig. Gulbrandsen frykter mørketall, fordi studentene ikke finner frem til tjenesten deres.

Og for de som finner frem, har organisasjonen uansett begrenset mulighet til å hjelpe.

– Det finnes ikke noen god ordning for dette. For de som tar kontakt og mangler tak over hodet samme natt, må vi foreslå å oppsøke hospits. Det er ikke et sted man har lyst til å sende ungdom, sier Gulbrandsen.

– Det gjelder heldigvis ikke så mange ennå, men studiestart er jo først neste uke.

– Fanget i systemet

Studenter uten sted å bo har i praksis ikke noen rettigheter, sier Rørstad i UngOrg. Nav skal hjelpe alle over 18 år med midlertidig bosted, men fordi studenter får støtte fra Lånekassen, faller de utenfor ordningen.

Nav henviser til kommunen, som er ansvarlig for å vurdere hvor akutt behovet for hjelp eventuelt er.

Leiekrisen: – De har sviktet fullstendig Han kaller leiemarkedet i Oslo «helt sykt». Nå hevder Høyres Eirik Lae Solberg at han har medisinen.

– De er fanget i systemet. De har ingen plass å være, og ingen som hjelper dem. Det sikkerhetsnettet som er der for oss andre, er ikke der for studenter, sier Rørstad.

Han krever en løsning på problemet, og et hjelpeapparat for studentene som står i den akutte, fortvilte situasjonen.

– Det er helt åpenbart at alle bør få̊ hjelp til å finne seg en plass å sove, sier Rørstad.

Han mener leiemarkedet i hovedstaden er et stort problem for ferske studenter.

– Det er ikke bare så dyrt at studiestøtten ikke strekker til, men det er også få leiligheter tilgjengelig, sier han, og legger til:

– Dette er oppskriften på den krisesituasjonen unge studenter i Oslo nå̊ står i.

Kaos på leiemarkedet: – Ekstreme tilstander My Andersen Nguyen (20) trodde det skulle gå greit å finne en leilighet i storbyen. Men den gang ei.

Rørstad påpeker at ferske studenter er i en særlig sårbar situasjon, fordi de ofte er alene i en ukjent by.

Gulbrandsen i UngInfo sier at de har sett denne trenden i flere år, men at det har forverret seg drastisk.

– Vi opplever at mange er frustrerte. De går på visning etter visning, sammen med utallige andre. Det er rett og slett ikke nok plasser å bo for studenter i hovedstaden.

– Ikke godt nok tilbud

Også leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng etterlyser nødløsninger for studenter uten bosted.

Han mener historiene fra UngInfo bekrefter det Velferdstinget har sagt i mange år:

– Det finnes ikke et godt nok botilbud for studenter i Oslo.

Nyeng mener det er stort behov for å løse problemet på lang sikt, med flere studentboliger og et ryddigere privatleiemarked. Samtidig etterlyser han kortsiktige løsninger for studiestart.

– De fleste får seg et sted å bo i løpet av disse ukene, men studentene skal ikke måtte bruke denne tiden på å bekymre seg for om de kommer til å ha tak over hodet.

Nyeng peker på at det er viktig for ferske studenter å delta ved studiestart og i fadderukene.

Aldri vært tøffere å leie bolig i Oslo – 20-åringene har jaktet i flere måneder Leiemarkedet i Oslo er kritisk. Utleiemegleren sier det vil bli en knalltøff sommer. For leietagerne er det frustrerende.

– Det sosiale er med på å forebygge psykisk uhelse og ensomhet. I tillegg er det en stor belastning å være i den situasjonen at man ikke vet om man har tak over hodet, sier han.

Krever garanti

Studentlederen peker på at det i Trondheim samarbeides for noe som kalles «Tak over hodet», som gir studenter en relativt rimelig løsning mens de venter på fast bosted.

En lignende løsning burde være mulig å få til i hovedstaden, med en garanti for at ingen studenter er uten tak over hodet ved studiestart, mener Nyeng.

– En «Tak over hodet»-garanti løser ikke de langsiktige problemene, men er en nødløsning i påvente av at stat, kommune, samskipnadene og studiestedene samarbeider om å sikre trygge og rimelige boforhold for de drøyt 80.000 studentene i hovedstaden.

Han frykter at færre og færre vil ha mulighet til å vurdere Oslo som studiested på grunn av bosituasjonen.

– Sviktet år etter år

Byråd for byutvikling i Oslo Arild Hermstad (MDG) sier at han vil kalle inn de største utleierne til et krisemøte om studentenes akutte situasjon.

– Jeg hadde dialog med SiO denne uken, og kommer også til å ha et møte med regjeringen snart.

Hermstad forteller at MDG i flere år har etterlyst finansiering av enda flere studentboliger fra regjeringen, som har ansvar for dette.

– Men her har regjeringen dessverre sviktet år etter år, sier han og legger til:

– På lengre sikt må vi få slutt på vill-vest-tilstanden på leiemarkedet.

MDG vil blant annet innføre upersonlig boplikt, slik at ikke noen har “hytte” i Oslo mens studenter står uten bolig.

– Vi vil også tilgjengeliggjøre flere tomter for studentboliger og fortsette å prioritere regulering av studentboliger høyt.

