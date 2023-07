Tog kjørte på ku – vogn sporet av

Et av togets to vogner sporet av etter ku-kollisjonen.

Bane NOR opplyste sent søndag kveld om at Østfoldbanen er stengt mellom Råde og Fredrikstad på grunn av påkjørselen.

– Det er et passasjertog som har kjørt på en ku, forteller pressevakt i Bane NOR, Harry Korslund til VG.

Det er ikke meldt om noen personskader.

– Den fremste vognen har gått av sporet. Den bakerste vognen tar med passasjerene tilbake til Råde.

Korslund forteller at det jobbes med å få på plass en alternativ reiserute for de berørte.

– Det er uvisst når strekningen kan åpnes for vanlig trafikk igjen.