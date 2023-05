PST med trusselvurdering om Pride: Blitt aktualisert som mål

Torsdag publiserte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en trusselvurdering for Pride-arrangementer i 2023.

I en trusselvurdering skriver PST at det vurderes som mulig at både høyreekstremister og ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i 2023.

Vurderingen «mulig» betyr at PST ser det som like sannsynlig som usannsynlig, at terrorhandlinger utført av høyreekstremister og ekstreme islamister vil skje.

Videre skriver de at LHBT+-personer og -samlingssteder inngår i fiendebildet til både høyreekstremister og ekstreme islamister.

«Etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i fjor vurderer PST det slik at LHBT+-samlingssteder har blitt aktualisert som mål for ekstreme islamister i Norge», heter det i rapporten.

PSTs vurdering er at et eventuelt terrorangrep mest sannsynlig vil utføres av enkeltpersoner.

25. juni i fjor gikk Zaniar Matapour gikk til angrep i Oslo sentrum. To mennesker mistet livet, 24 ble skadet, og det som skulle være en feiring av skeiv kjærlighet i Oslo, ble i stedet et mål for terror.

Politiets sikkerhetstjeneste opplyser at de mest aktuelle målene for ekstrem islamistisk terror fortsatt vil være sivil folkemengder, institusjoner eller personer som oppfattes å fornærmer religionen islam.

I tillegg trekker de frem uniformert politi- og forsvarspersonell i det offentlige rom.

«Folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak er attraktive terrormål, og en stor del av gjennomførte og avvergede angrep har de siste årene vært rettet mot slike mål», skriver PST i rapporten.

