MODERAT TIL STERK UV-STRÅLING: UVI-varselet til klima- og miljøinstituttet NILU viser at store deler av Norge har en UV-indeks på godt over 5 og flere steder over 6 tirsdag 30. mai. Når UV-indeksen er 3 eller mer anbefaler Kreftforeningen at du beskytter deg.

Advarer mot sola de neste dagene: − Dramatisk

Onsdag ligger det an til 25 grader på Sør- og Østlandet. Ekspertene advarer og minner om at solen er like sterk nå som i juli.

Kortversjonen Onsdag forventes det 25 grader på Sør- og Østlandet, med fortsatt sol og høye temperaturer de neste dagene.

Ekspertene advarer om at solstrålingen nå er like sterk som i slutten av juli og minner om viktigheten av solbeskyttelse.

Fra 2021 til 2020 økte antall tilfeller av melanomkreft i Norge med 20 prosent, ifølge Kreftregisteret.

Råd for solbeskyttelse inkluderer å søke skygge, bruke klær og ha noe på hodet, samt smøre rikelig med solkrem med faktor 30 eller høyere. Vis mer

Det er ventet enda mer sol og høye temperaturer de neste dagene.

Aller finest blir det onsdag. Da kan det bli opp mot 25 grader på Sør- og Østlandet, melder meteorologene.

Olav Erikstad hos Storm Geo minner om at solstrålingen nå er like sterk som i slutten av juli.

– Det føles varmere i juli fordi havet er varmt, men det som skader huden er selve solstrålingen. Det er lett å glemme at solen er veldig sterk i begynnelsen av juni også, sa han til VG mandag.

Tove Svendby er seniorforsker og UV-ekspert ved klima- og miljøinstituttet NILU. Hun bekrefter at det stemmer.

– Aller sterkest er solen ved sommersolverv mellom 20. og 22. juni, for da står solen høyest på himmelen. Det vil også si at solen er like sterk for eksempel tre uker før sommersolverv som tre uker etter. Altså er solen like sterk nå som om vi skulle vært i juli.

Svendby råder til å være oppmerksom på å smøre seg med solkrem med minst faktor 30.

– Jeg satt selv ute i lunsjen i 12-tiden i dag, og det var ikke ute mange minuttene før jeg kjente det begynte å brenne på brystet.

RØDE OMRÅDER: Skal du til enda varmere strøk, må du forberede deg på ytterligere sterkere stråling.

Hudkreft-økning

Fra 2021 til 2022 økte antall tilfeller av melanomkreft i Norge med 20 prosent, ifølge ferske tall fra Kreftregisteret.

– Vi har vært bekymret for at melanom har økt over flere år. Og at vi nå ser at økningen bare fortsetter, er dramatisk. Nærmere 500 flere tilfeller i fjor betyr en økning på hele 20 prosent på bare ett år, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

ADVARER: Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Her er forebyggingspotensialet stor, understreker hun.

– Omtrent 9 av 10 tilfeller henger sammen med for mye UV-stråling, altså sol og solarium, sier Ross.

Generalsekretæren sier at det ventes en UV-indeks på 5 midt på dagen onsdag.

– Da er det ganske kort tid i solen som skal til før man blir solbrent. Solbeskyttelse anbefales når UV-indeks er 3 eller høyere.

Info Dette er føflekkreft (melanom) Melanom, ofte kalt føflekkreft, er den mest alvorlige typen hudkreft. Den kan i sjeldne tilfeller også forekomme i slimhinner, lymfeknuter, øyne og under negler. Dersom melanomet oppdages tidlig er prognosen god. Symptomer En føflekk eller en ny flekk som: endrer form eller farge (spesielt til svart)

vokser

klør

blør eller danner sår

har asymmetrisk form

har ujevn farge

har uklar overgang til normal hud (Kilde: Kreftforeningen) Vis mer

Det viktigste rådet er å begrense tiden i de sterkeste solstrålene, sier hun.

Mange er nok fortsatt litt vinterbleke, så søk skygge, bruk klær og ha noe på hodet, råder Ross.

– Det siste er ikke minst viktig for menn som har lite hår. Smør rikelig med faktor 30 eller høyere. De fleste bruker godt under halvparten av det som må til for å få beskyttelsen som står på tuben.

Det er viktig å gå tidlig til legen hvis en føflekk endrer form, blir større eller blir flerfarget.

PS: Mens det er høye temperaturer og skogbrannfare i sør, melder er det meldt om snøskredfare og kalde temperaturer i nord.

