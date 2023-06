BLIR IKKE NY EKSAMEN: Privatister har ønsket ny eksamen, men slik blir det ikke.

Udir beklager til privatister etter eksamensrot

Utdanningsdirektoratet sier de ikke har klart å finne en rettferdig løsning.

– Lufta har gått litt ut av meg fordi jeg skjønner at det ikke går an å få noe rettferdige løsninger, sier Malin Utne (31).

Hun var en av dem som hadde eksamen i norsk og som opplevde eksamenskaoset, og de tekniske feilene på Udir sine nettsider hvor eksamen lå.

– Viktigheten av en eller to karakter, fra og til, er det som avgjør om du kommer inn på et sted som krever høyt snitt, som for eksempel ved Lovisenberg diakonale høgskole, sier Utne.

Hun tok eksamen på Valle Hovin i Oslo. Der var det lokale problemer som førte til at hun ikke kom seg inn på nett.

NY EKSAMEN: Malin Utne mener Udir sin beklagelse ikke er nok. Hun mener den mest rettferdige løsninger er å sette opp en ny eksamen til privatister før sommeren.

– Jeg har ikke tid til det

Mange som tar eksamen som privatister har ikke et grunnlag i faget fra før. Det betyr at eksamenskarakteren er karakteren de bruker for å søke høyre utdanning.

Mens en vanlig videregåendeelev ofte vil ha en norskkarakter som er en helhetsvurdering av alle innleveringer, prøver og tentamener, og i tillegg få en egen karakter for faget på eksamen.

Udir har sagt at alle kan søke om å annullere årets eksamen. Dette hjelper ikke Malin Utne.

– Vi må bare godta karakteren vi får, som sannsynligvis for mange kan være preget av eksamenstrøbbelet, sier hun.

Udir har bestemt at de vil sette opp en ny, gratis eksamen for privatistene til høsten, men for Malin er ikke det noe løsning.

Hun mener at Udir må ta sitt ansvar, siden det var deres systemer som sviktet på eksamensdagen. Det hun mener de bør gjøre er å sette opp en ny norskeksamen så raskt som mulig.

Morten Rosenkvist er utdanningsdirektør i Udir.

Kan ikke gjøre alle fornøyde

Det var rundt 431 elever som tok eksamen i norsk skriftlig som privatister. Av disse anslår Udir at om lag 200 kan ha blitt berørt av påloggingsproblemene.

Udir forteller at de har satt seg ned for å finne en rettferdig løsning for alle privatistene.

– Det vi har endt opp med da, etter å ha gått gjennom veldig mange forskjellige løsninger, er at for den gruppen på 431 privatister, så klarer vi ikke, etter å ha tenkt veldig hardt på det, å finne en løsning som treffer alle sammen, sier Morten Rosenkvist, utdanningsdirektør i Udir.

Ifølge dem handler det mye om at en skriftlig eksamen er vanskelig å stelle i stand før sommeren. Man trenger sikre lokaler, sensorer og tid til å lage en ny eksamen. Alt dette må på plass før opptaket til høyre utdanning.

En annen grunn til at det har vært vanskelig å sette opp en ny eksamen i norsk skriftlig før sommeren, er at det i løpet kort tid er mange som har mange forskjellige typer eksamen. Udir mener at man kan risikere at en ny eksamen havner på samme dato som en annen.

De mener derfor at den beste løsningen er å sette opp en gratis eksamen til høsten.

Når VG forklarer direktøren i utdanningsdirektoratet om situasjonen til Malin Utne og spør om han vil beklage svarer han:

– Ja, det vil vi virkelig. For jeg har veldig forståelse for de enkeltpersonene som dette gjelder, og hvor de har brukt mye tid og krefter på å forberede seg. Og jeg skjønner at det stiller dem i en veldig vanskelig situasjon. Det vil jeg vel gjerne beklage, sier han.

For Malin hjelper dette fint lite.

– Jeg er så oppgitt egentlig, sier hun om svaret til Udir.

Nå håper hun at karakterene etter årets eksamener, og spesielt norskkarakteren, får henne inn på studieplassen hun aller helst vil inn på, til tross for problemene.

