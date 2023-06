GÅR IKKE OPP: Når Pia Thoresen, rektor ved Bestum barneskole, setter seg ned med budsjettet hvert år, er de alltid i underskudd, forteller hun. – Det går egentlig ikke i hop.

Barneskole har ikke råd til nye lærebøker: − Når vi først innførte nettbrett måtte vi gå for det

Ved innføringen av iPad har andre ting måttet vike, sier rektor ved Bestum skole i Oslo.

Kortversjonen Bestum barneskole på Oslo Vest innførte digitale enheter (1:1) for to år siden, i tråd med Utdanningsetatens anbefalinger.

Digitale læremidlers inntog, og skolens økonomiske situasjon, har gjort at de må prioritere vekk andre ting som ekskursjoner, kulturopplevelser, og materiell til praktiske fag som mat og helse eller kunst og håndverk.

Høyres ordførerkandidat for Oslo, Anne Lindboe, mener at regjeringens digitale politikk har oversett skoler som sliter økonomisk.

Debatten om skjermbruk i barneskolen har rast de siste ukene, og rektor Thoresen på Bestum ønsker en mer balansert tilnærming.

Ved Bestum barneskole på Oslo Vest er 540 elever snart klare for helg.

I skolegården spilles høy musikk fra en iPad, og barn hopper livlig opp og ned til rytmen fra høyttalerne.

Som en av de siste skolene i Oslo innførte Bestum såkalt 1:1 for to år siden. Det betyr at hvert barn får sin egen digitale enhet fra 1. klasse.

Ved innføringen av iPad har andre ting måttet vike, forteller rektor Pia Thoresen til VG.

Skolens økonomi er trang. Da hun tok over som rektor i 2018, hadde Bestum et underskudd på 2,5 millioner kroner etter at lønn til lærere var utbetalt.

I år har Thoresen tatt seg råd til nye skolebøker i norsk, matte og engelsk. I fag som naturfag, samfunnsfag og KRLE, har de digitale løsninger.

– Skolen har ikke råd til nye bøker og alle applikasjonene vi trenger samtidig. Når vi først innførte nettbrett måtte vi gå for det. Veldig mange skoler havner i en situasjon hvor de er nødt til å gjøre prioriteringer, sier Thoresen.

1:1: Elevene på Bestum var blant de siste i Oslo som fikk hvert sitt digitale læringsbrett for to år siden. – Vi ser at det gir oss noen muligheter for tilpasset opplæring, forteller rektor Pia Thoresen.

– Veldig, veldig tight

For at iPadene skal fungere som pedagogisk verktøy, må Bestum kjøpe inn et bredt spekter av digitale ressurser. Da blir det mindre igjen til ekskursjoner, kulturopplevelser, og mer praktiske fag som mat og helse eller kunst og håndverk, forteller rektoren.

Denne fredagen får hun besøk av Anne Lindboe, som er tidligere barneombud og Høyres ordførerkandidat for Oslo.

Lindboe mener regjeringens digitale politikk har oversett skoler som sliter økonomisk.

– Bruk av digitale læremidler skal avgjøres av den enkelte skole, etter en pedagogisk vurdering, men mange skoler i Oslo må velge enten bøker eller nettbrett fordi de ikke har råd til å kombinere. Høyre vil at alle skoler i Oslo skal ha god økonomi, sier Lindboe.

Ordførerkandidaten legger skylden på Arbeiderpartiet og SVs skolepolitikk i hovedstaden, og det hun anser som en urettferdig fordelingsmodell (se faktaboks).

Info Slik avgjøres skolenes økonomi: Hvor mye penger den enkelt skole får, avgjøres av flere faktorer definert i en ressursfordelingsmodell som ble innført av bystyret i 2017, med mål om å utjevne sosiale forskjeller: Antall elever.

Antall elever med særskilte behov grunnet autisme, psykiske utviklingshemninger eller multihandikap.

Antall elever med behov for særskilt norskopplæring.

Foreldres inntekt og utdanningsnivå.

Andelen barnevernssaker i skolekretsen.

Fordelingsmodellen fikk 20 rektorer på Oslo vest til å gå ut i Aftenposten i 2017, der de mente modellen bidro til skjevdeling mellom skolene. Vis mer

Prislappen på bruken av nettbrett eller fysiske lærebøker vurderes løpende, forteller rektoren.

– Vi må se, «skal vi beholde disse applikasjonene, hvis vi ikke kjøper dem må vi kjøpe lærebøker i naturfag», forklarer Thoresen.

– En annen ting er materiell for kreativ og variert undervisning, som kjemisett i naturfag? spør Anne Lindboe.

– Det går ikke, skyter Thoresen inn.

Noen skoleturer eller museumsbesøk har de heller ikke tatt seg råd til.

– Det er veldig, veldig tight, sier rektoren.

ØKONOMI: – Lærerne er den viktigste ressursen i norske klasserom, og økonomien skal ikke avgjøre bruk av digitale læremidler eller fysiske bøker, sier Anne Lindboe (H) under et besøk ved Bestum skole.

– Gigantisk eksperiment

Ved Bestum får elevene også med seg nettbrettene hjem etter skoletid.

– Men vi er veldig tydelige på at det er en digital lærebok, og ikke en spillmaskin, sier rektoren.

Thoresen forteller at de kun bruker produksjonsapplikasjoner, og ikke apper som ligner på spill i undervisningen.

– Vi vil at elevene skal være produsenter, og ikke bare konsumenter. Så det er ikke sånn «sitte og trykke på fisken», sier hun og smiler.

HOLDES VARMT: Skolens kompetanse om digitale læremidler må holdes varmt kontinuerlig, forteller rektor Pia Thoresen. Hun mener debatten om skjermbruk har blitt litt svart-hvitt. – Vi ser jo at det digitale har kommet for å bli, og vi har et ansvar for å gjøre elevene til gode brukere. Debatten bør handle om hvordan man skal bruke læringsbrettene fornuftig. Jeg tror ikke på å fjerne dem helt, sier hun.

Høyre-politiker Anne Lindboe er urolig for de minste barnas psykiske helse og utvikling, med timer foran en skjerm daglig.

– Skjermene er et gigantisk eksperiment med barnehjernen, sier Lindboe, som er utdannet barnelege.

– Men Høyre vil fortsatt at alle skal ha iPad i skolen? Trenger 1.-klassinger et nettbrett?

– Alle barn trenger en god lærer. Nettbrett skal være et supplement som brukes med stor bevissthet. Økonomien skal ikke være hinderet, det skal være det pedagogiske som avgjør, svarer Lindboe.

Info Debatten om skjermbruk i skolen: Facebookgruppen «Opprop for mindre skjermbruk i barneskolen» har på få måneder fått over 19.000 medlemmer.

Nylig leverte initiativtagere bak gruppen over 6000 underskrifter til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) . Gruppen har også demonstrert utenfor Stortinget.

Flere profilerte personer har tatt til ordet for mindre skjermbruk i skolen.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har uttalt til NRK at de vil at elever på 1.–4. trinn skal ha skjermfri skole, og avgrense skjermbruken på eldre klassetrinn.

I april varslet regjeringen at de skal nedsette et utvalg som skal oppsummere kunnskapsgrunnlaget og foreslå tiltak knyttet til barn og unges skjermbruk. Vis mer

Lei vage formuleringer

Eivor Evenrud (Ap), leder for Oslo bystyres kultur- og utdanningsutvalg, sukker når hun hører Høyres kritikk. Hun mener Lindboe ser ut til å ha glemt Høyres egen politikk i Oslo.

– Det siste året Høyre styrte byen var Bestum skole overfylt med 30 elever per klassetrinn, sier Evenrud, og henviser til flere oppslag i Aftenposten mellom 2013 og 2014.

Hun peker samtidig på at skolene bare fikk dekket 80 prosent av kostnadene per elev mellom 2011 og 2015, etter et vedtak gjort av det daværende Høyre-byrådet.

– Den tiden skal vi aldri tilbake til. Vedtaket ble omgjort av det sittende byrådet, sier Evenrud og legger til:

– Jeg er lei av å høre Høyre-politikere komme med vage formuleringer som «god økonomi».

Arbeiderpartiet har tillit til at den enkelte skole selv sjonglerer bruken av fysiske og digitale læremidler, sier hun, og tilføyer at de setter pris på at skoleansatte deltar i debatten.

– At lisenser og digitale læremidler koster, har rektor på Bestum rett i, og jeg er helt åpen for å se på om kostnadene for fysiske og digitale læringsmidler burde fordeles bedre mellom skolene, sier Evenrud.

MENER HØYRE MÅ SE SEG TILBAKE: – Det Arbeiderparti-ledede byrådet har prioritert mer penger til Osloskolen enn Høyre noen gang gjorde, sier Eivor Evenrud (Ap), leder for Oslo bystyres kultur- og utdanningsutvalg.

