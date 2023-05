AVLYS: Påtroppende leder i Elevorganisasjonen Petter Andreas Lona synes mandagens eksamen burde avlyses i hele landet.

Elev­organisasjonen: Annuller dagens eksamen i hele landet

Allerede har mandagens eksamen i Møre og Romsdal blitt avlyst. Elevorganisasjonen mener den burde annulleres på videregående skoler i hele landet.

Elever på ungdomsskolen og videregående skole har hatt et trøblete møte med den første ordinære eksamensvåren etter pandemien.

Først streiket nettsiden Visma InSchool (VIS) hvor eksamenstrekket blir publisert.

Så var det trøbbel for Utdanningsdirektoratets nettsider der eksamen gjennomføres.

Nettsidene brukes av hele grunnskolen i Norge.

– Det er problematisk at det er så varierende hvordan elever rammes, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen Petter Andreas Lona til VG og legger til:

– Vi har ikke oversikt over omfanget og det er en urettferdig situasjon.

Mandag er det skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Flere fikk en stressende start da de ikke fikk logget inn for å se oppgaven.

Elevorganisasjonen ber nå om at eksamen annulleres nasjonalt for elever over hele landet.

Slik opplevde elever i Oslo eksamenskaoset:

Også elever som forbereder seg til andre eksamener denne uken er ble berørt.

Elevorganisasjonen er kritiske til at trøbbel blir elevenes første møte med eksamen.

– Det er kjempeproblematisk. Dagens krasj er siste dråpen i en rekke utfordringer. Ettersom at dagens problemer har vært såpass omfattende bør dagens eksamen annulleres nasjonalt, sier Lona.

Han forteller at organisasjonen har fått flere meldinger fra elever. Under fredagens eksamen i norsk sidemål var det også problemer.

– Flere elever sier at de ikke fikk tilgang til ressurssider som ordbøker, som de har rett til å kunne bruke.

Lona mener også det burde vurderes om skriftlig eksamen kan avholdes i det hele tatt i år om problemene ikke løses.

Over 270 000 elever skal opp til eksamen på ungdoms- og videregående skoler før sommeren.

I mai og starten av juni gjennomføres den første ordinære våreksamen etter pandemien.