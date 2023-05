VÆR OBS: Vannstanden i Trysilelva er høy, og kan bli høyere de neste dagene.

For ni år siden steg vannet to meter – nå forbereder Atle (34) seg på ny flom

TRYSILELVA (VG) NVE har sendt ut farevarsel for flom og det er meldt regn. I Nybergsund hos Atle Heggebrenna (34) har vannet steget godt over ti centimeter det siste døgnet.

– Det har vært på gang i snart to uker, og det begynner å bli litt dårlig med parkering, forteller Heggebrenna til VG om vannstanden utenfor huset.

I 2014 steg vannet utenfor huset med to meter, og han og samboeren flyttet eiendelene sine opp i andre etasje.

Like ille er det ikke foreløpig, men huset som ligger 25–30 meter fra Trysilelva, har fått vann opp på gårdsplassen.

Slik så det ut i 2014:

Heggebrenna forteller at han har jekket fast vedsekker på gårdstunet, og hjulpet faren med å flytte traktor og gravemaskin til høyere grunn.

– Det kommer til å øke mer i natt, og på onsdag er vi veldig spente, for det skal regne tirsdag, forteller 34-åringen og legger til:

– Vi får ikke gjort noe med det. Jeg tar det med ro, men jeg sov ikke så godt i natt. Jeg vet ikke hvorfor, men det kan ha vært vannstanden.

Flommen i 2014 passerte merket for 100-års flom, i 1995 var vannstanden enda høyere. Trolig blir det ikke like ille i år.

– Elva og vassdragene er store her, det er de. Det er ikke på nivå med en typisk skadeflom enda. Det som kan skje, hvis vi får mye regn, og det er spådd regn tirsdag, så kan det endre seg, sier ordfører i Trysil, Erik Sletten (Sp), til VG.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut flomvarsel for flere steder i landet.

Trysil-ordføreren forteller at selv om de foreløpig ikke har hatt de store skadene i kommunen, så er flom noe som preger innbyggerne.

– Det har vært et press for folk som har sett snømengdene, tenkt på dette siden februar, og lurt på hvordan denne våren skulle bli. Det er en belastning for folk. Den er kanskje større den, enn de fysiske skadene, i alle fall foreløpig, sier ordføreren.

TRYSIL: Vannstanden i Trysilelva er høy, og kan bli enda høyere.

Ifølge vakthavende hydrolog for flomvarsling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Anne Fleig, kan det bli økende vannføring i flere områder mot slutten av uken, for eksempel i nedre del av Glomma, fordi det blir varmere.

– Hvis det kommer mye nedbør blir det en stor økning i vannføringen, men akkurat nå er det ikke meldt mye nedbør, kun bygevær, sier Fleig til VG.

Tirsdag kan noen områder på Østlandet få opp til 20 millimeter med nedbør, men det enkelte steder vil komme rundt ti millimeter med regn. På Østlandet er det kun meldt nedbør tirsdag denne uken.

– Det blir regnbyger stort sett hele tirsdagen, men vi venter ikke kraftige byger, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til VG.

I lavtliggende områder er snøsmeltingen over, men i høytliggende områder, som Mjøsa, kan snøsmeltingen pågå i flere uker fremover.