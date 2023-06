Katie (26) måtte begynne medisin­studiene på nytt. egne notater Det viste seg at teksten universitetet mente Katie hadde stjålet, var hennes Straffet for fusk Oda (25) ante ikke konse­kvensene da hun hjalp en venninne. Det kostet henne studierett, vennskap og jobbmulighet. Isabel (30) fikk ikke svar da hun spurte om hånd­boken var et lovlig hjelpe­middel. Likevel tapte hun mot staten i retten.

Straffet for fusk

Katie, Isabel og Oda ble straffet med ett års utestengelse fra studiene - og stemplet som juksemakere.

– Et stort rettssikkerhetsproblem, mener juseksperter.

Studenter i Norge straffes hardt når de mistenkes for fusk:

Minst 3800 studenter ved norske universiteter og høyskoler er straffet for fusk de siste fem årene, viser en kartlegging VG har gjort.

Mange av dem forsøkte aldri å jukse.

Nå vil Kunnskapsdepartementet doble straffen for dem som fusker grovt. Lovforslaget skal snart legges frem for Stortinget.

Kittyaporn Katie Bratberg husker fortsatt sjokket da hun åpnet brevet fra Universitetet i Oslo.

Hun var mistenkt for fusk på exphil-eksamen i desember 2020.

– Verden falt sammen for meg. Jeg skjønte ingenting og ante ikke hva jeg skulle gjøre.

Khrono har tidligere omtalt Katies sak.

Katie har brukt hele livet sitt på skole og studier, og jobbet beinhardt for plassen på den prestisjefulle medisinutdanningen.

I brevet står det at sensor har funnet likhet mellom hennes tekst, og tekster fra ulike nettsteder. Senere skal det vise seg at universitetet tok feil. Katie har ikke fusket.

Likevel blir hun kastet ut.

– Fra en dag til en annen mistet jeg alt som ga mening.

To uker etter utestengelsen skal hun ha en stor eksamen. Nå er hun utestengt. Hun får ikke engang tilgang til sin egen timeplan.

– Dette er å øve vold mot studentene. Systemet er helt spinnvilt, sier advokat Magnus Stray Vyrje, ekspert på opphavsrett.

Før måtte en sensor kjenne igjen tekstutdrag eller sitater for å kunne avsløre plagiat. Tidlig på 2000-tallet innførte universiteter og høyskoler gradvis et program som skulle avsløre fusk med få tastetrykk.

Programmet viser tekstlikhet med andre kilder, og gir sensor et varsel om mulig fusk.

Men avdekker «plagiatkontrollen» egentlig fusk? fusk?Fusk er ordet som brukes for juks i høyere utdanning. Begrepet er ikke definert i loven, og det er opp til utdanningsinstitusjonene å bestemme hva de anser som fusk.

I dag mener advokat Halfdan Mellbye at utdanningsinstitusjonene ofte behandler sakene altfor overfladisk. Han er den eneste som har ført en sak om fusk i Høyesterett.

– Verktøyet øker risikoen for samlebåndsbehandling, fordi det gir inntrykk av at man i utgangspunktet har en «fasit» som beviser plagiat. Men tekstlikheten holder faktisk ikke som bevis, sier Mellbye.

Innføringen av verktøyet har ført til at det kommer opp flere fuskesaker. Samtidig er regelverket ved institusjonene laget slik at terskelen for fusk settes svært lavt, mener Mellbye.

Ved noen institusjoner vil det regnes som fusk å glemme anførselstegn ved et sitat, selv om studenten har vist til kilden rett etter setningen som er sitert, viser dommer og vedtak.

Dette er et eksempel fra mars i år. Studenten tapte rettssaken mot staten.

Studenten skrev dette i besvarelsen, men manglet anførselstegnene:

Studenten hadde henvist til kilden etter sitatet.

– Studenter kan altså bli dømt for fusk uten å ha fusket, mener Mellbye.

Studenter som ikke har forsøkt å lure seg til et bedre resultat, blir tatt – og straffet hardt, utdyper advokaten.

– Man dømmer de uskyldige for å være sikker på å få tatt alle de skyldige, sier Mellbye.

VG kan i dag avdekke at 4500 studenter siden 2018 har blitt mistenkt for fusk. For 3100 av dem førte mistanken til utestengelse fra all utdanning i Norge i inntil ett år. I tillegg fikk 700 annullert eksamen.

De har totalt blitt utestengt i 2600 år

En beregning viser at det kan ha kostet samfunnet 1,1 milliarder i tapt verdiskapning

Staten har brukt minst 30 millioner kroner på advokatbistand til studentene

Institusjonene har utbetalt minst 3,3 millioner i erstatning i fuskesaker

Bare én student har siden 2013 vunnet en fuskesak i retten

Færre enn 1 av 14 vinner frem med en klage til Felles klagenemnd

Det er et stort rettssikkerhetsproblem, mener juseksperter Vis mer

Noen studenter er så fortvilte at de tar saken til retten. De vinner sjeldent frem, viser en kartlegging VG har gjort.

I en undersøkelse utført av advokatfirmaet Brækhus, kommer det frem at 40 prosent av alle sivile dommer som ble anket fra Oslo tingrett til Borgarting lagmannsrett, fikk endret utfall.

Men slik er det ikke i fuskesaker.

– Forklaringen kan vanskelig være en annen enn at klagenemnda og domstolene tar for lett på fuskesakene, sier advokat Vyrje, og legger til:

– Resultatet er at studentene i realiteten blir rettsløse. De kan klage og anlegge søksmål, men det nytter ikke.

Kvinne (44): Studenten hadde brukt to avsnitt fra en tekst hun hadde skrevet selv, da hun strøk på eksamen semesteret før. Hun hadde kildehenvist korrekt til læreboken, men ikke til sin egen besvarelse.

I dommen fra Oslo tingrett står det:

«Rettens konklusjon er etter dette at saksøkers gjenbruk av den tidligere eksamensbesvarelsen innebar at hun «fusket», og at de objektive vilkårene for annullering og utestengelse er oppfylt» (Dommer Steinar Backe)

Straff: Eksamen annullert, utestengt i to semestre.

Kvinne (23): Studenten brukte ikke anførselstegn rundt direkte sitat.

I dommen fra Østre Innlandet tingrett står det:

«A har i besvarelsen henvist til kilder i parentes fortløpende i teksten. Hun har imidlertid ikke fulgte regler for sitat eller omskriving av tekst (...). Rapporten viser direkte avskrift uten at det er markert som sitat, hverken ved anførselstegn eller innrykk.» (Dommerfullmektig Helene Klæt Gjersheim)

Straff: Eksamen annullert, utestengt i to semestre.

Isabel Fjeld (da 21 år): Studenten spurte før eksamensstart om håndbok var tillatt hjelpemiddel, men fikk ikke svar. Medstudenter mente deler av boken var tillatt, så studenten rev ut noen sider.

I dommen fra Oslo tingrett står det:

«Det er ikke nødvendig for å reagere med utestenging i to semestre at det foreligger fuskehensikt. Allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon.» (Dommer Lotte Pernille Loftsgaard)

Straff: Eksamen annullert, utestengt i to semestre.

Isabel (30) har alltid visst at hun har sterk dysleksi. Derfor hadde hun tilrettelagt eksamen og satt i et annet rom enn de fleste medstudentene.

Eksamensvakten svarte «vet ikke» da hun spurte om det var lov å bruke oppslagsboken som vanligvis var tillatt på eksamen. Medstudentene sa de trodde deler av boken var tillatt, og Isabel rev ut noen sider.

Isabel etterlyste svar fra faglærer, men han var ikke tilgjengelig før senere. Da faglæreren kom til eksamenslokalet og så de utrevne sidene på pulten hennes, tok han henne for fusk.

Hendelsesforløpet denne dagen er gjengitt i flere av saksdokumentene fra BI, uten at skolen har tilbakevist påstandene.

Til VG sier Henrik Stølen, kommunikasjonsrådgiver ved BI, at de har stor forståelse for at saker om fusk og utestengelse er vanskelige for de involverte. De ønsker ikke å kommentere saken, men viser til tingrettens dom.

Ifølge Isabel fortalte medstudenter som satt i det ordinære eksamenslokalet at de hadde fått beskjed av faglærer om å legge bort oppslagsboken.

Isabel påpekte dette til skolen. Da BI sendte saken hennes videre til Felles klagenemnd, skrev de i en kommentar:

– Utestengelse var helt uforståelig, og opplevdes ekstremt urettferdig, sier Isabel i dag.

Hun vendte aldri tilbake til studiet ved BI.

Den vanligste straffen for studenter som tas for fusk er utestengelse i to semestre – ett helt studieår. For de fleste iverksettes straffen med en gang vedtaket er fattet.

Det er Felles klagenemnd som legger føringer for dette. De straffer forsettlig fusk med to semestre utestengelse, mens grovt uaktsomt fusk gir ett semester utestengelse.

Men det skal mye til for å overbevise om at du har fusket uaktsomt uaktsomtUaktsomhet er et rettslig begrep for uforsiktighet eller skjødesløshet.. I 2021 vurderte Felles klagenemnd i 276 saker at studenten hadde jukset med vilje. Bare to handlet uaktsomt.

Marianne Klausen er leder for Felles klagenemnd. Hun overfor VG flere ganger minnet om studentenes eget ansvar:

– Det er viktig at studentene setter seg inn i reglene før eksamen.

Katie fikk til slutt overbevist UiO om at hun ikke hadde plagiert, men bare brukt egne notater. Da hadde utestengelsen allerede ført til at hun gikk glipp av eksamen. Hun startet medisinutdanningen helt på nytt høsten etter.

Katie krevde 700.000 kroner i erstatning fra universitetet. Det skulle dekke et tapt inntektsår som utdannet lege og utgifter påført henne ved utestengelse. Universitetet tilkjente henne 135.000 kroner.

Studiedirektør Hanna Ekeli viser til at UiO har inngått et forlik med Katie, og i den forbindelse beklaget situasjonen.

Når VG spør om de kan vise til beklagelsen, svarer Ekeli:

– Dette er en lei sak og vi har forståelse for at dette har vært krevende for studenten. Vi beklager situasjonen som har oppstått, noe vi også gjorde muntlig overfor henne. Utover dette kan vi ikke kommentere enkeltsaker.

Katie etterlyser fortsatt en unnskyldning fra universitetet.

– Jeg trodde UiO skulle hjelpe meg. Livet mitt var helt ødelagt. Jeg klarer ikke å beskrive hvordan jeg hadde det på den tiden, sier Katie to år etter utestengelsen.

– Jeg vil at de skal innrømme at de har gjort en feil, slik at ikke andre må oppleve det samme.