STØRST: Sjefredaktør Gard Steiro i VG-redaksjonen.

Nye lesertall: VG klart størst, men TV 2 øker mest

VG er igjen Norges største nyhetsformidler, tross en tilbakegang på snaut seks prosent. 1.947.000 lesere bruker daglig vg.no.

Mediebedriftene legger onsdag frem lesertall for første kvartal. De største nettstedene VG og NRK går noe tilbake, mens TV 2 har størst fremgang.

– Vi er glade for at vi er klart størst, og ekstra stolte over at det hovedsakelig skyldes enorm bruk av VGs forside, sier utviklingsredaktør Øyvind Brenne.

Etter VG følger NRK med 1.529.000 brukere på nett, Dagbladet med 1.348.000 og TV 2 med 1.103.000 daglig brukere.

Økonominettstedet E24 - der VG er største eier - er mer enn tre ganger større på nett enn konkurrenten Dagens Næringsliv.

Info De ti største Antall daglige lesere i første kvartal 2023 for Norges største redaksjonelle nettsteder. Tall for første kvartal 2022 i parentes: VG 1.947.000 (2.074.000)

NRK 1.529.000 (1.660.000)

Dagbladet 1.348.000 (1.341.000)

TV 2 1.103.000 (933.000)

Nettavisen 562.000 (506.000)

E24 528.000 (527.000)

Aftenposten 386.000 (411.000)

ABC Nyheter 250.000 (279.000)

Bergens Tidende 185.000 (184.000)

Dagens Næringsliv 170.000 (184.000) Kilde: Mediebedriftene Vis mer

Ikke overrasket

Brenne forklarer tilbakegangen fra første kvartal i fjor med dekningen av Russlands angrep på Ukraina.

– Det er ikke direkte overraskende at vi måles noe lavere ett år senere, uten en nyhetshendelse med samme ekstreme interesse, sier Brenne.

VG måles til cirka 400.000 flere daglige lesere enn NRK, som er nærmeste konkurrent. VG når omtrent like mange som i fjerde kvartal i fjor.

Mediebedriftene utarbeider de offisielle dekningstallene for norske nettsteder i samarbeid med Kantar.

REDAKTØR: Øyvind Brenne har ansvaret for utvikling av VG.

Direkte til VG

79 prosent av mobilbrukerne i første kvartal kom fra VG-forsiden. Fra desktop PC er tallet 92 prosent. Det er en liten økning fra forrige kvartal.

At så høy andel av lesere kommer direkte via VG-appen eller ved å taste inn vg.no i adressefeltet, er uvanlig i et internasjonalt perspektiv.

Publisister verden over får en langt større andel av sine brukerne fra tredjeparts plattformer som Facebook og Twitter.

VG-HUSET: Akersgata 55 i Oslo.

Teller ikke med

VGs nisjenettsteder Tek.no, minMote, Godt, Pent og VG Live telles ikke som en del av VG i Mediebedriftenes målinger.

Heller ikke VGs publisering av nyheter og underholdning i sosiale medier som Snapchat og TikTok er en del av målingene.

