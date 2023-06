ADVARER: Pilotleder Aleksander Wasland er alvorlig bekymret for flysikkerheten i sommer.

Bekymret for flysikkerheten i sommer: − Advart i flere år

Alarmen har gått hos Europas øverste luftfartsorgan. Pilotleder Aleksander Wasland frykter billigkrigen kan bli fatal.

– Dette er en dramatisk erkjennelse av at kappløpet mot bunnen går raskere enn man fryktet, sier forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund i en pressemelding.

Pilotlederen viser til en sikkerhetsrapport utstedt tirsdag av det øverste europeiske luftfartsorganet EASA som konkluderer med at presset mot flybesetninger er så stort at de frykter for flysikkerheten.

EASA er bekymret for at flyselskapene mangler nok kvalifisert personell, spesielt i møte med kommersielle interesser når sommertrykket begynner for fullt.

– Fagbevegelsen har advart mot dette i flere år. At nå det øverste luftfartsorganet i Europa tar tak i dette, viser at utviklingen har gått i gal retning, altfor lenge, mener Wasland.

– Dette må stoppes før det er for sent, advarer han.

PRESSEDE FLYSELSKAP: SAS og Norwegian fly på rekke og rad. Her fra Oslo Lufthavn.

Vanskelig spagat

Europeisk luftfart har lenge stått i en vanskelig spagat. Under pandemien ble et stort antall ansatte sagt opp fra sine luftfartsjobber, og mange fant seg nye jobber i nye bransjer. Med økende reiselyst, håper flyselskapene å tjene inn så mye som mulig av det de tapte under

pandemien, på tross av begrensede ressurser. EASA ber derfor innstendig flyselskapene om å prioritere flysikkerheten i sommer over kommersielle interesser.

Men Wasland selv har ingen tro på at dette overholdes. Årsaken er en utrolig hard konkurranse blant flyselskapene.

– Her i Europa går utviklingen stikk motsatt vei. Dette må stoppes nå, advarer Wasland og referer til det han mener er for mange arbeidstimer per uke for pilotene.

