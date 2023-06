BRENNENDE FLAGG: Forsidebildet på Bhattis Facebook-profil inneholdt en tekst som kan tolkes som en oppfordring til drap på skeive.

Opplysninger til VG om evalueringen av terrorangrepet 25. juni: Her gikk det galt

Flere tapte muligheter gjorde at Zaniar Matapour ikke ble fanget opp før det smalt, ifølge utvalget som har evaluert fjorårets terrorangrep.

Kortversjonen Torsdag publiseres 25. juni-utvalgets evaluering av håndteringen av fjorårets terrorangrep under Pride-feiringen i Oslo sentrum.

Utvalget fikk i oppgave å vurdere politiets og Politiets sikkerhetstjenestes (PSTs) håndtering av forløpet til terrorangrepet og av selve terrornatten.

Et av spørsmålene utvalget skulle besvare, var om angrepet kunne vært avverget. Konklusjonen er at det muligens kunne vært det, og utvalget peker på grunnene til hvorfor.

Blant annet legger de frem flere anledninger der PST hadde mulighet til å handle annerledes enn de gjorde, som i teorien kunne ført til at angrepet ble stoppet. Vis mer

Det får VG opplyst.

Det er nesten ett år siden Matapour skjøt rundt seg i Oslo sentrum. To ble drept og ni skuddskadet under det som skulle være en folkefest for skeive.

Nå kommer vurderingen av hvordan politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) håndterte angrepet. Rapporten på 275 sider offentliggjøres torsdag, men konklusjonen ble kjent allerede for to dager siden:

Angrepet kunne muligens vært avverget, konkluderer evalueringsutvalget.

Når det gjelder oppløpet til angrepet, høster særlig PST kritikk på flere punkter, ifølge VGs opplysninger.

I rapporten skriver utvalget at de mener PST hadde flere anledninger til å gripe inn – både når det gjaldt den langsiktige oppfølgingen av terroristen og i de kritiske dagene før angrepet.

GAMLE KJENNINGER: Både Zaniar Matapour (til venstre) og Arfan Bhatti var godt kjent for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i flere år før terrornatten.

Info Dette er de ti viktigste punktene fra rapporten: Det er mulig at terrorangrepet kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet forebyggende sak mot Matapour i månedene frem til angrepet. Selv om PST satt på relevant egenprodusert etterretning, ble ikke dette delt med radikaliseringskontakten i politiet som hadde ansvar for å følge opp Matapour. Et varsel som PST mottok fra Etterretningstjenesten fem dager før angrepet inntraff, trekkes også frem som en anledning der angrepet muligens kunne vært avverget. Ingen i PST sjekket Arfan Bhattis sosiale medier-kontoer, etter at de fikk varselet fra E-tjenesten. VG har tidligere skrevet at PST ikke fant Arfan Bhattis Facebook-innlegg. Utvalget skriver at de mener politiets operative håndtering av angrepet i det store og hele godt var godt gjennomført og at den samsvarte med gjeldende retningslinjer og prosedyrer. De skriver også at de mener manglende beredskap/tilgjengelighet for viktige funksjoner i politiet i Oslo fortsatt er begrenser politiets mulighet og evne til å håndtere alvorlige kriser og hendelser. Utvalget mener at for mye av ansvaret for kommunikasjonen ble overført til fra politiet til Oslo Pride. Politiet, PST og Politidirektoratet får kritikk for at det var for lite samhandling om hvordan de skulle kommunisere angrepet, ifølge utvalget. Utvalget mener politidirektøren ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å overprøve politiets operative vurderinger av om solidaritetsmarkeringen kunne gjennomføres to dager etter angrepet, mandag 27. juni. Beslutningen om å anbefale avlysning av denne markeringen var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), ifølge utvalget. Vis mer

Utvalget skriver i rapporten at de har funnet fire punkter som i teorien kunne, men ikke sikkert, bidratt til å forhindre angrepet:

Politiets langsiktige forebygging

PSTs langsiktige forebygging

Varselet fra Etterretningstjenesten

Facebook- posten med det brennende Pride-flagget

Fikk terrorvarsel

20. juni 2022 hadde PST og Etterretningstjenesten et hastemøte.

Etterretningstjenesten fortalte PST at de hadde fått vite at en norsk islamist prøvde å komme i kontakt med terrororganisasjonen IS fordi det skulle utføres en «operasjon» i Norge.

I rapporten slår utvalget fast at angrepet muligens kunne vært avverget som følge av dette varselet.

Etterretningstjenesten mente det var den kjente islamisten Arfan Bhatti som planla operasjonen.

Også PSTs analytikere konkluderte med at det sannsynligvis var Bhatti som stod bak, men hadde i tillegg en liste med andre, mindre sannsynlige, kandidater.

SIKTET FOR TERROR: Arfan Bhatti sitter i dag fengslet i Pakistan, men norsk politi forsøker å få ham hjem i forbindelse med siktelsen for grov medvirkning til 25. juni-terroren. Bhatti nekter straffskyld og har sagt han ønsker å bli i Pakistan.

Selv om PST visste at Bhatti var i Pakistan, var det ifølge rapporten ingen i PST som prøvde å finne ut hvem i Norge som potensielt skulle utføre angrepet.

I stedet bemerker utvalget at PST forsøkte å finne ut av om det kunne være en annen person enn Bhatti som ønsket å komme i kontakt med terrorgruppen Den islamske stat (IS).

Utvalget mener én mulig årsak til dette var en generell skepsis i deler av PST til informasjonen og vurderingene som ble delt av Etterretningstjenesten.

Dersom Etterretningstjenesten hadde vært mer åpen om hvordan de hadde fått informasjonen, er det mulig at PST ville håndtert varselet annerledes, påpeker utvalget.

PST ba heller aldri om å få spane på eller overvåke noen i nettverket til Bhatti.

«Dersom PST hadde undersøkt hvem som kunne være en mulig utøver av et angrep i Norge som Bhatti var involvert i, ville de med høy grad av sannsynlighet identifisert Matapour som en av få mulige utøvere over et visst trusselnivå med en kjent relasjon til Bhatti», skriver utvalget.

Etter dette søkte PST på personer i Bhattis omgangskrets i sine datasystemer. Matapours navn dukket imidlertid ikke opp, selv om han og Bhatti hadde blitt stoppet i samme bil i april 2022.

Flere på ferie

Fredag 24. juni, dagen før terrorangrepet, møttes PST og Etterretningstjenesten igjen i Nydalen.

E-tjenesten stiller med 12 personer, noe som er uvanlig mange. Fra PST møter fire analytikere, hvorav ingen av dem har hatt som oppgave å jobbe med varselet i løpet av uken.

De fra PST som først jobbet med varselet og en skriftlig tilbakemelding til E-tjenesten, hadde tatt ferie. Ingen ledere fra PST stilte på møtet, men det ble lest opp et foreløpig svar til E-tjenesten representanter.

«De nevner også at Bhatti nylig ble stoppet i en bil sammen med en annen person. Når E-tjenesten spør hvem den andre personen er, kan ingen av deltagerne fra PST redegjøre for det på stående fot.»

PSTs håndtering av varselet «var preget av lav bemanning og ferieavvikling», konkluderer utvalget.

Koblet ikke brennende Pride-flagg til Pride

I det samme møtet fikk PST for første gang vite om Bhattis Facebook-innlegg med det brennende Pride-flagget.

14. juni hadde Arfan Bhatti lagt ut en oppdatering på Facebook, hvor han la ut et bilde av et brennende Pride-flagg. Denne Facebook-profilen visste PST om.

Likevel var det ingen i PST som sjekket Bhattis sosiale medier etter at de fikk beskjed om at Bhatti muligens planla et terrorangrep, ifølge rapporten.

Utvalget mener angrepet muligens kunne vært stoppet om PST hadde funnet flagget og varslet politiet om at Pride kunne være et mål.

I møtet fredag 24. juni, bare timer før angrepet, koblet hverken PST eller Etterretningstjenesten det brennende flagget til den pågående Pride-uken i Norge, eller det skulle være Pride-parader dagen etter.

Da utvalget snakket med PST-ansatte, sa flere som jobbet med ekstreme islamister de ikke var klar over den pågående Pride-feiringen.

Etter møtet avtalte de å samle trådene igjen på mandag.

Samme kveld smalt det i Oslo.

Info Terrorsaken Fire menn er siktet for å ha medvirket til angrepet, deriblant den kjente norske islamisten Arfan Bhatti, som for tiden er fengslet i Pakistan.

VG har tidligere avslørt at en hemmelig agent, på oppdrag for Etterretningstjenesten, fikk vite om planer for et terrorangrep seks dager før skytingen.

VG har også avslørt ti chatter politiet mener avslører islamisten Bhatti som hjernen bak angrepet. Les hele dem her Vis mer

Utvalget mener det at de ikke koblet det brennende Pride-flagget til Pride-feiringen viser at man ikke var oppmerksom på viktige arrangementer for minoriteter.

Som et annet eksempel trekker de frem at PST også tidligere hadde spurt Matapour om han ville møtes til lunsj en dag – under ramadan, den muslimske fasten.

Motsatt hadde PST-ansatte som jobbet med trusler fra høyreekstreme hadde høy bevissthet rundt slike problemstillinger, ifølge utvalget.

Skjebnekvelden

Mens PST får kritikk på flere punkter, blir Oslo politidistrikts håndtering av terrorangrepet vurdert som gjennomgående god.

Den sivile politibilen som befant seg i omtrent 100 meter fra stedet hvor flere sivile holdt Matapour i bakken, får skryt for å ha gjort «gode og riktige vurderinger på bakgrunn av den situasjonsforståelsen de til enhver tid hadde».

Politibilene som dro til feil adresse gjorde også hva som kunne forventes av dem ut fra informasjonen de hadde, ifølge rapporten.

Utvalget mener imidlertid at operasjonsleder i politiet satte i gang midlertidig bevæpning «noe sent».

Avlyste støttemarkering

Rapporten gjennomgår også håndteringen av tiden etter angrepet.

Blant de avlyste Pride-arrangementene, trekker de særlig frem markeringen 27. juni, da Pride ville arrangere en støttemarkering for ofrene for terrorangrepet.

Politidirektør Benedicte Bjørnland får kritikk for å ha anbefalt å avlyse den bare timer før den skulle skje, uten at samme anbefaling gjaldt andre store samlinger – og til tross for at Oslo politidistrikt hadde «satt av betydelige ressurser for å ivareta sikkerheten under arrangementet».

Ifølge utvalget endret Bjørnland mening i et møte med regjeringens sikkerhetsutvalg regjeringens sikkerhetsutvalgRSU diskuterer og behandler viktige, graderte saker som gjelder sikkerhet og beredskap. (RSU), der også fungerende PST-sjef Roger Berg deltok.

Dermed ble vurderingen til Oslos politimester Beate Gangås, som i dag er PST-sjef, overprøvd.

Politidirektør Bjørnlands beslutning stred med både Grunnloven og den Europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), ifølge utvalget.

Info 25. juni-utvalget Det uavhengige utvalget skulle evaluere politiets og PSTs håndtering av angrepet – før, under og kommunikasjonen rundt det som skjedde etterpå. Et av spørsmålene utvalget skulle besvare var hvorvidt politiet eller PST kunne avverget hendelsen ut fra informasjonen de hadde. Hele mandatet ligger her. E-tjenesten er ikke en del av evalueringen. Likevel beskriver rapporten all informasjonsdeling mellom E-tjenesten og PST i dagene frem mot angrepet og evaluerer PSTs videre håndtering av denne informasjonen. Utvalget ledes av førsteamanuensis Pia Therese Jansen ved Forsvarets høgskole. De øvrige medlemmene er: Christoffer Conrad Eriksen, Professor ved Universitetet i Oslo

Jacob Aa Ravndal, Førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

Gisle Skoglund, Politiinspektør ved Politihøgskolen.

Siren Hoven, Psykiater og avdelingsleder ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Christina Lill Rolfheim-Bye, Kommunikasjonsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Anders Løberg, Brann- og redningssjef Asker og Bærum brann og redning IKS. Vis mer