BEDRE: Mina skal skrives ut av sykehuset onsdag, etter at hun har vært i politiavhør, forteller moren Ida Skoglund til VG. Bildet er delt med samtykke av Mina og foreldrene. Det er tatt rett etter ulykken.

Mina (16) påkjørt: − Har mottatt tips og jobber aktivt for å identifisere fører

Politiet sier de ser svært alvorlig på at bilføreren forlot Mina skadet i veibanen uten å sjekke hvordan det gikk med henne. – Dette er en alvorlig sak, som vi prioriterer.

– Basert på den informasjonen politiet har mottatt, vil vi fortsette å arbeide med å identifisere bil og fører. Politiet har mottatt tips i saken, og vil gjennomgå disse.

Det skriver påtaleansvarlig Karianne Kybo Nesland til VG onsdag formiddag.

Hun sier de er i en innledende etterforskningsfase og nå arbeider med å innhente, sikre og gjennomgå videomateriale.

– Slike hendelser har potensielt et stort skadeomfang og vi ser svært alvorlig på den. Det er svært uheldig at fører kjører fra stedet, uten å sjekke tilstanden til fornærmede, skriver politiadvokaten videre.

Den konkrete vurderingen av straff i en slik sak avhenger av omstendighetene i saken, inkludert skadeomfanget, skriver politiadvokaten.

– Det er planlagt å gjennomføre et avhør med henne, for å få kartlagt de konkrete omstendighetene rundt hendelsen, avslutter politiadvokat Karianne Kybo Nesland.

Liggende igjen

Det var i 22.30-tiden søndag kveld at 16 år gamle ble påkjørt i et fotgjengerfelt i Trondheimsveien i Oslo, i nærheten av det travle Carl Berner-krysset.

16-åringen ble liggende igjen alene på fortauet, forslått og inn og ut av bevissthet. Bilføreren forlot stedet uten å se til den skadede jenta.

– Det betyr at noen har gjort noe kriminelt og kommet unna med det. Det er veldig frustrerende, fortalte Minas mor Ida Skoglund til VG.

Påkjørselen skjedde i et fotgjengerfelt i Trondheimsveien på Carl Berner i Oslo:

Aktiver kart

– Hjelperne funnet

Onsdag går det veldig mye bedre med Mina, forteller mamma Ida Skoglund.

– I går var det kritisk på grunn av den kraftige hjernerystelsen. Det ble mye oppkast og lite mat. Nå er hun skjermet for lys og lyd. Etter undersøkelser i går er det også utelukket at hun har hjerneblødning som på et tidspunkt var fryktet, sier Ida Skoglund.

Moren sier at politiet skal avhøre Mina på sykehuset klokken tolv onsdag og at hun får reise hjem etter det.

Etter at media skrev om ulykken ble moren i tirsdag kveld kontaktet av de forbipasserende som tok seg av Mina frem til ambulanse kom, forteller Ida Skoglund.

– Jeg fikk en melding fra en ung kvinne som fortalte at hun og kjæresten hadde tatt hånd om Mina og at de håpet det gikk bra. De ante ikke hvordan det hadde gått med henne og hadde lett etter informasjon. Jeg har snakket med henne og takket så mye for at de tok seg av Mina, sier Skoglund.

Husket lite

Moren sa mandag at Mina husket lite fra hendelsen.

– Hun husker at en bil først stoppet for henne da hun skulle krysse veien. Så så hun en bil som kom i motsatt retning. Den slakket farten så Mina tenkte hun kunne gå over. Men da hun var i fotgjengerfeltet bare gasset sjåføren på, fortalte Skoglund til VG tirsdag.

Mina selv ønsker ikke å stille med etternavn i denne saken. Hun har ikke samme etternavn som sin mor.

