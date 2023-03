– FOR DÅRLIG: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er ikke fornøyd med forholdene i kvinnefengsler.

Innfører tiltak for å bedre soningsforhold for kvinner

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl ser svært alvorlig på situasjonen for kvinner som soner i fengsel – spesielt på Bredtveit. Nå varsler hun tiltak.

– Det har vært for dårlige soningsforhold for kvinner på Bredtveit i mange år. Selvmordet for snart to uker siden kommer på toppen av årevis med lav bemanning og for dårlige bygningsmessige forhold, sier Mehl i en pressemelding torsdag.

Hun viser til hendelsen tidligere denne måneden, da nok en kvinne i 30-årene tok livet sitt i Bredtveit fengsel.

VG har tidligere omtalt situasjonen i fengselet, hvor antall selvmordsforsøk og episoder med selvskading ligger langt høyere enn andre fengsler i landet.

Innfører strakstiltak

Nå har Mehl bedt Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) gjøre akutte tiltak for å bedre forholdene.

Hun varsler følgende tiltak:

Øke bemanningen på Bredtveit ved omrokkering av personell fra andre fengsler.

Redusere antall innsatte på Bredtveit.

Skien fengsel gjøres om til kvinnefengsel for å bedre soningsforholdene for kvinner generelt, og avvikle samsoning med menn.

Kvinnene på avdeling Zulu ved Ullersmo flyttes til andre fengsler fra mandag av.

Dårligere soningsforhold enn menn

Justis- og beredskapsdepartementet vil sammen med KDI vurdere flere tiltak på lengre sikt. Mehl peker på at Sivilombudet i lang tid har påpekt at kvinner har dårligere soningsforhold enn menn.

KVINNEFENGSEL: Bredtveit fengsel ligger i Groruddalen i Oslo. Det er landets største fengsel for kvinner.

– Vi må vurdere hvilken fremtid Bredtveit kvinnefengsel skal ha. Forholdene på Bredtveit er ikke bra nok, og har ikke vært det mange år. Regjeringen var i dialog med Oslo kommune om nytt fengsel på Bredtveit, men dette var ikke ønskelig lokalt. Derfor må vi vurdere andre muligheter, sier Mehl i pressemeldingen.

Hun understreker at det er akutt behov for flere fengselsansatte for ivaretagelse av innsatte og sikre bedre arbeidsforhold.

– KDI jobber nå med å omdisponere bemanning fra andre fengsler. Dette kan få konsekvenser for soningsforholdene for menn, men det må vi akseptere når situasjonen er så alvorlig, sier Mehl.

