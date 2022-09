Prinsesse Märtha Louise besøkte Norsk Revmatikerforbund i anledning Den nasjonale revmatikerdagen 15. mars 2017.

Nytt forbund vurderer å avslutte samarbeid med prinsesse Märtha Louise

Onsdag kveld ble det klart at Epilepsiforbundet lot være å søke om nytt beskytterskap hos prinsesse Märtha Louise i 2020. Nå vurderer også Revmatikerforbundet det samme.

– Vi må definitivt ta det til vurdering, fordi det etterlatte inntrykket er at vår beskytter er i strid med hva vi står for som forbund.

Det sier generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund (NRF) Bo Gleditsch, til VG.

Epilepsiforbundet bekreftet onsdag til NRK at bråket rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verett bidro til at de avsluttet samarbeidet med prinsessen i 2020.

Gleditsch vil ikke gå i detalj på hvilke av Veretts uttalelser som er bakgrunnen for at de nå vurderer å avslutte samarbeidet, men sier at det handler om den generelle holdningen til alternativ tenkning.

– Ikke minst at det ser ut som at det er en kommersiell vinning i det, sier han og legger til,

– Det gjør at vi ikke synes det er i tråd med våre verdier.

Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund (NRF) Bo Gleditsch

Både å aktivt si fra seg beskytterskapet og å la være å søke på nytt, er oppe til vurdering, ifølge Gleditsch.

Han sier dette i utgangspunktet må avgjøres av landsmøtet, som er først neste høst.

– Det kan hende man får fullmakt til å ta grep før det, men i utgangspunktet er dette en demokratisk avgjørelse og da må vi ta tiden til hjelp, sier han.

Gleditsch understreker at det var organisasjonen selv som ba om beskytterskapet, men at det er naturlig å ta en ny vurdering nå.

– Det er tross alt som vi har bedt om beskytterskapet så vi skal ikke kaste stein i glasshus, men saken står annerledes nå enn da.

Ifølge NRK er prinsessen også beskytter for disse forbundene:

Foreningen for muskelsyke

Hørselshemmedes Landsforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norsk Revmatikerforbund

Riderrennet

Vivil-lekene

Døveforbundet: Vi er stolte over hennes rolle

Generalsekretær Petter Noddeland i Norges Døveforbunds sier til VG at det er uaktuelt å droppe prinsessen:

– Märtha Louise har vært høyeste beskytter av Norges Døveforbund i cirka 20 år og vi er stolte over hennes rolle i forbundet. Nylig vedtok landsmøtet å fortsette med beskyttelsen, så vi har ikke tenkt å droppe beskytterrollen. Vi har ikke opplevd uro tilknyttet Durek Verrett.

Også Blindeforbundet sier til VG at de fremdeles ønsker henne som sin beskytter. Hørselshemmedes Landsforbund sier de ikke har gjort noen slike vurderinger.