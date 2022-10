Faren til Viggo Kristiansen hentet sønnen ved Ila fengsel etter at Høyesterett avgjorde at Kristiansen kunne løslates.

Baneheia-avgjørelsen kommer på fredag - avgjør Viggo Kristiansens skjebne

Riksadvokatens avgjørelse i Baneheia-saken blir kjent om få dager. Da får Viggo Kristiansen svaret han har ventet på.

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Morten S. Hopperstad

Fredag kl. 13:00 blir det holdt pressekonferanse hos riksadvokaten.

I pressemeldingen sendt ut fra Riksadvokaten, står det at riksadvokat Jørn Sigurd Maurud vil redegjøre for avgjørelsen og videre oppfølging.

– Viggo tar det helt rolig, sier Arvid Sjødin, Viggo Kristiansens forsvarer til VG.

– Han er nokså trygg på hva resultat blir, for det har han kunnskap om selv. Vi har blitt gjort kjent med den grundige jobben Oslo -politiet har gjort med tanke på bevis, fortsetter Sjødin.

Forsvareren sier Kristiansen ser frem til en avklaring.

– Det betyr veldig mye for han og hans familie. Det har vært en forferdelig situasjon å sitte 21 år uriktig i fengsel, sier Sjødin.

I løpet av de siste ukene har Riksadvokaten gjennomgått den nye etterforskningen av Baneheia-saken og innstillingen til påtaleavgjørelse fra Oslo statsadvokatembeter.

Det dreier seg om flere tusen sider med dokumenter, som blant annet inneholder nye DNA-undersøkelser.

Bistandsadvokatene møter pressen

Foreldrenes bistandsadvokat, Audun Beckstrøm, sier til VG at han har orientert foreldrene om at avgjørelsen faller på fredag.

– Uansett utfall blir fredagen en vanskelig dag. Det er bra at man nå har fått et par dagers varsel slik at man kan forberede seg, sier Beckstrøm.

Han opplyser om at han og Håkon Brækhus, som også er bistandsadvokat til foreldrene, kommer til å holde en egen pressekonferanse umiddelbart etter Riksadvokaten har holdt sin.

Etterforsket i halvannet år

I nesten halvannet år jaktet ti etterforskere i Oslo politidistrikt etter nye svar i Baneheia-saken.

2. September sendte Oslo statsadvokatembeter sin innstilling til Riksadvokaten og konkluderte med om de mener Viggo Kristiansen er skyldig eller uskyldig.

Det er riksadvokaten som nå tar den endelige avgjørelsen som vil bli kjent på fredag.

Dermed får Viggo Kristiansen snart få resultatet etter en årelang kamp mot frifinnelse for overgrep og drap i Baneheia, om kvelden 19. mai 2000.

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld, men ble dømt til 21 års forvaring.

DØMT TIL FORVARING: Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapene i Baneheia.

DNA-undersøkelsene

Kristiansen ble av daværende kamerat, Jan Helge Andersen, pekt på som initiativtaker og hovedmann bak ugjerningene begått mot Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Jentene ble funnet voldtatt og drept i Baneheia 21. mai 2000.

I den nye Baneheia-etterforskningen har politiet gjennomført nye DNA-undersøkelser av gamle sporprøver i saken.

Disse undersøkelsene har foregått både i Norge og i Sveits.

Resultatene fra disse undersøkelsene viser kun nye funn mot Jan Helge Andersen, men ingen funn mot Kristiansen.

STATSADVOKATENE: Andreas Schei t.v. og Johan Øverberg som er statsadvokatene i Oslo-politiets etterforskning av Baneheia-saken.

Nye spørsmål kan dukke opp

Andersen mener fortsatt at hans tidligere kamerat er skyldig. Dersom Kristiansen frifinnes på fredag, vil et nytt spørsmål dukke opp:

Handlet Jan Helge Andersen alene?

Riksadvokaten har anledning til å begjære straffeforfølgelse av Andersen.

I 2001 ble Andersen frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Kristiansand byrett. Frikjennelsen ble ikke anket, noe som gjorde at denne delen av dommen var rettskraftig avgjort før ankesaken i Agder lagmannsrett.

Andersens forsvarer, Svein Holden, sier han vil kommentere avgjørelsen når den foreligger.

ÅSTED: De to jentene ble funnet i Baneheia i Kristiansand. Et populært turområde.

