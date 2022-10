En seier for

fetteren. En frifinnelse

for Baneheia-

drapene. Nå gyver

han løs på

Orderud-saken.

– Jeg har blitt kalt en råtten advokat

Publisert: Nå nettopp

Lørdag formiddag står han i foajeen på Sundvolden hotel ved Hønefoss, invitert til Advokatforeningens høstseminar for forsvarsadvokater.

Han går mot lunsjsalen der flere av landets mest profilerte advokater sitter samlet, og snur i døra.

– Det er for mange av dem, sier Arvid Sjødin.

– Jeg liker ikke forsvarsadvokater noe særlig.

En og annen advokat kommer bort og klapper ham på skuldra, gratulerer og tar en klem.

Det har vært litt av en uke.

Mandag var VG på Karmøy hos Jakob, onkelen til Birgitte Tengs.

Hans sønn er frikjent for drapet, men er likevel dømt til å betale familien erstatning. Så lenge ingen andre er funnet skyldig i drapet, har mistanken hengt på ham.

Arvid Sjødin har vært fetterens forsvarer siden 90-tallet.

Mandag kunne onkelen endelig se en ende på marerittet. En annen mann er nå tiltalt for drapet i 1995. Birgittes foreldre er forberedt på en rettsmaraton, uttalte bistandsadvokat Erik Lea til NTB.

Fredag landet Arvid Sjødin på Oslo lufthavn og ble møtt av et pressekorps, som ville fotfølge ham de neste timene.

Baneheia, en annen av Norges mest omtalte drapssaker, var på terskelen til å bli snudd på hodet. Riksadvokaten skulle komme med sin avgjørelse, og alle mediehusene ville sikre seg å være der når det skjedde.

Sjødin kjørte leiebil inn til ærverdige Bristol hotell i sentrum, med VG og TV2 som passasjerer.

Mens han ventet på et smørbrød med roastbiff ringte Viggo Kristiansen selv.

– Om jeg har hørt noe? Nei. Jeg har ikke hørt noen ting, sa Sjødin inn i telefonen.

– Jeg skal si fra med en gang jeg hører noe.

– Jeg er ikke spent, vi vet jo hva avgjørelsen blir, sa han til VG.

Han har stått ved Viggo Kristiansens side i 12 år, gjennom gjentatte forsøk på å få saken gjenopptatt.

Pårørende har offentlig bedt dem om å gi opp, og gi dem ro. De vil legge drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) bak seg.

– Det river i hjertet og det river opp arr som kanskje var litt helet fra før. Det er vondt. Det tar aldri slutt. Det setter meg veldig ut, sa Jostein Sørstrønen til NRK i 2020.

Det har vært forferdelig til tider, vedgår forsvareren. Så har han fortsatt likevel.

– Jeg er blitt kalt en råtten advokat, som driver med bedervet advokatmat og jeg har blitt skjelt ut i media, sier Sjødin.

– Jeg er blitt kalt for en idiot som tar tak i sånne saker. Det er kollegaer som har kalt meg det.

Fire ganger har Viggo Kristiansen bedt Gjenopptakelseskommisjonen om å gjenåpne saken. Hver gang har de avvist begjæringen. To ganger har avvisningen blitt klaget på, og avvist igjen.

Den femte gangen skulle bli Sjødins siste forsøk, han hadde tenkt å gi seg.

– Jeg har tenkt på at jeg skulle begynt å kjøre taxi igjen.

Da kommisjonen skulle stemme over begjæringen i fjor, skal det ha vært en vikar til stede.

Saken ble bestemt gjenopptatt med én stemme i favør.

– Den kommisjonen burde vært lagt ned, for den fungerer ikke, sier Arvid Sjødin.

Det har kostet, rent faktisk.

To ganger har han solgt huset sitt, sier han, for å få råd til å fortsette.

Advokater får ikke betalt av staten for å hjelpe en straffedømt med en gjenopptakelse. Det får bare de pårørendes bistandsadvokater.

– Det må være et brudd på den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier Sjødin, det skal være en rettferdig balanse mellom tilgang og ressurser for partene i en rettssak.

– Det har vært et personlig engasjement?

– Når du avlegger advokateden, heter det at du skal «bekjempe urett med rett». Jeg kan ikke se bort fra det, og jeg har sittet med folk som har hatt det så vondt, sier Sjødin.

Han skal trappe ned, men har en kø av saker han vil få gjenopptatt. Sist i rekken er saken til Per Orderud.

– Jeg skal ikke gjøre så mye, Tore Sandberg har gjort en formidabel jobb med den saken, sier Sjødin.

I bunken hans ligger også mange ukjente skjebner, fra saker som ikke nådde gjennom i nyhetsbildet.

Mennesker som er dømt for å gjøre noe av det verste man kan mot andre mennesker. Da bør helst dommen være rett.

– Det gjøres fortsatt så mange feil, sier Stavanger-mannen.

Når Riksadvokatens avgjørelse i Baneheia-saken til slutt kommer, sitter Sjødin ved et langt møtebord, omringet av kameraer og journalister.

Ingen vil gå glipp av øyeblikket det skjer, og reaksjonen hans.

VG sender pushvarselet til mobilene i rommet - Riksadvokaten vil frifinne Viggo Kristiansen.

Arvid Sjødins reaksjon:

– Jeg kan bekrefte at det stemmer, sier han, og viser fram en e-post på skjermen sin.

På direktesendt TV sitter Riksadvokaten og leser opp alle grunnene til at han mener Kristiansen bør frifinnes. De samme argumentene advokaten selv har gjentatt i det kjedsommelige.

– Det betyr utrolig mye, sier Sjødin.

Han viser ikke følelser, bekrefter sønnen Andreas Sjødin, også jurist.

Med mindre han snakker om Eric Clapton, Thailand eller gjenopptakelseskommisjonen.

– Jeg har hele veien visst at jeg har rett. Men det som har forundret meg veldig, er hvorfor andre ikke ser det.

– Kan den holdningen ha ført til at andre ikke har lyttet til deg?

– Det tror jeg ikke. Jeg tror det ligger i forutinntatthet å gjøre, at man har bestemt seg og ikke har den evnen til å gå inn og se hva som er rett.

Nå har alt forandret seg. De som ikke lyttet til ham før, viser stor interesse nå, sier sønnen hans.

– De samme som buet på ham før har vært de første til å gratulere ham nå, sier Andreas Sjødin.

Det bekreftes av Sjødin senior.

– Idiot før, tror du at du vil bli kalt geni nå?

– Nei, det tror jeg ikke. Advokater tror veldig mye på seg selv, så jeg tror ikke de utroper noen andre til geni. Det ligger ikke i jobben, sier Sjødin.

På Sundvolden hotell er 250 forsvarsadvokater påmeldt høstseminaret, der han skal stå på scenen. Flere kommer bort og klapper ham på skulderen, gratulere og ta en klem.

En av dem er Mette Yvonne Larsen, som kjenner ham godt.

– Han har vært litt på randsonen av dette forsvarermiljøet, men han har likevel hatt en sånn imponerende «stayerevne», sier Larsen.

Flere har spurt om han ikke skulle roe ned litt, sier Larsen, når han har sendt den fjerde eller femte omgjøringsbegjæringen.

– Jeg har nok også tenkt «kan dette prosjektet lykkes?» Men så har jeg blitt mer og mer informert av han, og blitt overbevist om at det kom til å bli en gjenopptakelse.

En av forsvarerne fra hjembyen vil nominere ham til utmerkelser.

– Det han har gjort er formidabelt. Når han først følger sporet, er han helt ekstrem. Han burde få St. Olavs orden for det han har belyst, sier Odd Rune Torstrup.

Salen reiser seg til applaus når han går opp på scenen. I salen sitter John Christian Elden, bistandsadvokaten til Birgitte Tengs’ familie.

Der sitter også Svein Holden, forsvareren til Jon Helge Andersen, som må ha løyet om sin egen barndomsvenn i 20 år, hvis Viggo Kristiansen skal ha rett.

Sjødin snakker om bistandsadvokater med et snev av forakt. De er hans motstandere, sier han, som stanser hans forsøk på å oppnå målet - «å bekjempe urett med rett».

– Hvis Sjødin har møtt på advokater og andre som er sinte på ham for at han har et oppdrag, så har jeg ikke sansen for det. Man må ha forståelse for hverandres roller, akkurat som han har forståelse andre veien, sier Elden.

Foran en fullsatt sal med advokater, forteller Sjødin at han aldri har opplevd støtte fra sine kollegaer. At han er blitt skjelt ut og kalt en idiot av sine egen stand.

– Jeg har meldt meg ut av Advokatforeningen for lenge siden. De har ikke vært til noen hjelp, sa Sjødin til salen.

– Historien skrives ofte av de som vinner. Hvis saken aldri hadde ført fram for Kristiansen, hadde du tenkt at familiene fikk rett - at dette bare ble en belastning for dem?

– Nei. De har ikke hatt rett, for det ligger nok bevis til å si at dette ikke stemmer.

– Du ble kalt idiot for å ta sakene, og nå står du på en scene og snakker om dem?

– Advokatene har begynt å lære litt de også. Det er sent og det er godt.