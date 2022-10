Støre: Passerer 30.000 ukrainske flyktninger

Norge har aldri tatt i mot så mange mennesker på så kort tid, sier statsministeren. 20.000 av flyktninger er blitt bosatt i norske kommuner.

Statsminister Jonas Gahr Støre taler fredag til AUFs landsmøte i Oslo.

Det skjer etter at Støre har sittet som statsminister i ett år og én dag - en periode preget av strømkrise, pandemi, prisstigninger og ikke minst Ukraina-krigen.

– Mange sier til meg at «Jonas, du har hatt uflaks». Men slik tenker vi ikke i vår bevegelse. VI tar ansvar. Men folket har hatt flaks fordi det er vi som styrer, sa Støre.

– Holder folk nede

Krigen var viktigste tema for Støre i talen. Han mener verden kan bli varig forandret:

– Mange land går i autoritær retning. Framkjempede rettigheter er under press - se på abortretten eller homofiles rettigheter, autoritære ledere. Og vi står egentlig ved et vippepunkt i historien: Putin og Russland, vårt naboland, har gått til krig mot et annet naboland og de truer med å bruke atomvåpen, sa Støre.

– Det er de samme politikerne i Russland som vi for ti år siden kunne gjøre avtaler med, de går nå til denne krigen. Et regime som holder folk nede og driver angrepskrig, sa Støre.

Rekordmange flyktninger

Han påpekte at Norge denne helgen kan passere 30.000 flyktninger fra Ukraina etter at krigen startet.

– Denne helgen, eller inn i neste uke, kan være dagen hvor vi passerer 30.000 ukrainske flyktninger inn i Norge. Vi har aldri tatt i mot en så stor mengde mennesker til Norge. Langt over 20.000 er bosatt i kommuner, det har vært gjort en formidabel innsats.

Dermed er UDIs anslag fra mars i år i ferd med å bli passert: Da vurderte de at det kunne komme nettopp 30.000 flyktninger fra Ukraina i løpet av 2022.

– Slutt på Ukraina

Støre pekte på at Ukraina nå har framgang på slagmarken, men at slike konflikter til syvende og sist må ende med en forhandlingsløsning.

– Vi må holde fast ved at selv de mest brutale konflikter må ende ved et forhandlingsbord. Selv om en slik løsning er langt unna nå, sa Støre, og pekte på at Ukraina kjemper en kamp for å overleve:

– Det de sier er: Om Russland stanser krigen, da er det slutt på krigen. Om Ukraina stanser krigen, da er det slutt på Ukraina. Det er den kampen de kjemper, sa Støre.

Energi

Støre tok også opp Putins energikrig mot Europa, og sa at selv om Norge på kort sikt skal levere så mye gass som mulig, er den langsiktige løsningen på energimangelen i Europa at Norge og andre land får fart på utbyggingen av fornybar energi.