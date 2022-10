MÅ BLI HJEMME: Oscar (2) synes det er helt fantastisk å være i barnehagen, men må nå bli hjemme sammen med moren Therese på ubestemt tid som følge av barnehagestreiken.

Barnehagestreiken starter i morgen: Må stenge barnehagen

Mandag går over 1000 ansatte i private barnehager ut i streik. Therese Knædal og sønnen Oscar (2) må begge bli hjemme mandag som følge av barnehagestreiken.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Nei, det går ikke opp, sier Knædal om hverdagen nå som det blir barnehagestreik. Sønnen hennes Oscar går til vanlig i Espira Tjøsvoll barnehage på Karmøy. Men mandag må han bli hjemme.

– Han elsker å gå i barnehagen og synes det er helt fantastisk, og vi merker det jo hvis han går mye hjemme at han blir litt lei seg, sier Knædal.

Striden står rundt spørsmålet om pensjon, der arbeidstagersiden blant annet mener de er blitt lovet livsvarig pensjonsutbetaling på toppen av tjenestepensjonen gjennom Fellesordningen for Avtalefestet pensjon (AFP), noe arbeidsgiversiden avviser.

Natt til lørdag førte det til brudd i meglingen mellom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den ene siden, og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) på den andre siden.

Dermed tas 1007 ansatte i 112 private barnehager i Oslo, Østfold, Trøndelag og Vestlandet ut i streik mandag.

PBL-ansatte må betale en høyere andel til pensjonen, men Utdanningsforbundet hevder de likevel får en dårligere pensjon. I tillegg peker Utdanningsforbundet på at PBL får pensjonstilskudd fra staten, som i teorien skal dekke pensjonskostnadene.

PBL har sagt at kravene vil bli svært kostbare og omfattende i en økonomisk krevende tid.

MÅ STENGE: Ved Espira Tjøsvoll barnehage på Karmøy er 24 ansatte tatt ut i streik. Dermed må barnehagen stenge.

Knædal må ta seg ulønnet permisjon fra jobben som tavlemontør for Seam for å være hjemme med sønnen mens streiken pågår.

– Jeg er avhengig av at noen kan passe på ungen min slik at jeg kan gå på jobb og tjene penger slik at alt går rundt. Med økte strømpriser, matpriser og økt rente, så hjelper det ikke akkurat at barnehagen stenger, sier hun.

Hun har likevel forståelse for at barnehageansatte går ut i streik, men håper at det ikke blir langvarig.

Info Fakta om barnehagestreiken Mandag går 1007 ansatte fra 112 private barnehager ut i streik. Det er varslet et nytt streikeuttak med ytterligere 492 medlemmer torsdag 20. oktober. Dermed kan det totale uttaket bli på 1.499 medlemmer.

Etter at det ble startet megling fredag 14. oktober, ble det brudd i forhandlingene natt til lørdag.

Partene er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på arbeidstagersiden, og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) på arbeidsgiversiden.

Private Barnehagers Landsforbund organiserer 72 prosent av de private barnehagene i Norge. Oppgjøret omfatter 29.500 ansatte i 1742 medlemsbarnehager.

Arbeidstagersiden krever en bedre pensjonsordning. Blant annet krever de at ansatte skal meldes inn i Fellesordningen for AFP (Avtalefestet pensjon), som vil sikre ansatte en livsvarig pensjonsutbetaling på toppen av tjenestepensjonen.

PBL har sagt at kravene vil bli svært kostbare og omfattende i en økonomisk krevende tid. De avviser også å ha lovet livsvarig pensjonsutbetaling, som arbeidstagerforeninger sier. Kilder: Private Barnehagers Landsforbund, Utdanningsforbundet, NTB, Kunnskapsdepartementet Vis mer

Må stenge barnehagen

– Nå er det streik, så nå er det stengt, sier styrer Cathrine Munthe Strømmen i barnehagen på Karmøy.

SKJØNNER DE STREIKENDE: Styrer Cathrine Munthe Strømmen i Espira Tjøsvoll barnehage på Karmøy håper at streiken ikke blir langvarig.

Det er et tilbud for barn som har ressurser, presiserer Strømmen. Men med 24 ansatte tatt ut i streik, har hun bare 1,4 årsverk til overs.

– Da er det ikke lett å drive barnehage, sier hun.

Hun sukker tungt i telefonen når VG spør om hva hun synes om streiken.

– Først og fremst så synes jeg det er dumt at man ikke har kommet fram til en løsning. Men så skjønner jeg jo at det er streik. For det er viktig at vi får en god pensjon og en god ordning, sier hun.

– På den andre siden håper jeg at det ikke blir langvarig. Jeg tenker på alle som skulle vært i barnehagen, som trenger rutiner, og jeg tenker på hva det gjør med foreldrene som må gå hjemme. Mange må ta seg fri uten lønn og bekymrer seg for økonomien. Så det er en bismak av det her, sier hun.

Utdanningsforbundet: – Rimelige krav

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet sier streikeviljen er stor blant de ansatte i private barnehager. Nylig hadde de et medlemsmøte – riktignok et digitalt møte på Zoom – med over 1000 deltagere, som er et uvanlig stort oppmøte, ifølge Handal. Pensjon er et spørsmål som er viktig for deres medlemmer.

– Jeg synes det er helt utrolig at vi må streike for å få de samme rettighetene som ansatte i andre barnehager allerede har. Vi har helt rimelige krav, sier han.

Handal sier det er offentlige midler det er snakk om, som er bevilget til nettopp dette formålet, som skal gå til en anstendig pensjon.

– Det er snakk om et kvinnedominert yrke, som er tøft altså, hvor mange blir tidlig uføre og ikke engang er i nærheten av å nå vanlig pensjonsalder. Jeg synes det er helt utrolig at vi ikke får gjennomslag, sier han.

STREIKELEDER: Steffen Handal (i midten), leder i Utdanningsforbundet, måtte til slutt se at lærerstreiken endte i tvungen lønnsnemnd i september. Nå er det ny streik.

Nylig var Handal ansiktet utad for en lærerstreik som ble langvarig. I likhet med lærerstreiken rammer barnehagestreiken småbarnsfamilier som har vært gjennom en pandemi, med både delvis redusert læringstilbud og generelt tøffe tider.

Men Handal håper på forståelse for at det igjen går til streik.

– Jeg må jo bare beklage og håper at de forstår at dette er en viktig kamp, også for fremtiden for de ansatte som hver dag har ansvaret for barna deres. Det er viktig at private barnehager klarer å tiltrekke seg arbeidskraft, slik at de klarer å levere tilbudet som foreldrene ønsker, sier han.

Kutt i pensjonstilskudd

VG har vært i kontakt med Private Barnehagers Landsforbund søndag, men har foreløpig ikke fått noen uttalelse i forbindelse med streikestarten mandag.

I forbindelse med bruddet i forhandlingene lørdag sa PBL-leder Jørn-Tommy Schjelderup følgende:

– Det er sterkt beklagelig at meglingen ikke har ført frem, og det er en alvorlig situasjon at vi nå har streik i PBL-området. Men det har ikke vært mulig for PBL å imøtekomme de omfattende og svært kostbare kravene, særlig knyttet til pensjon, sa Schjelderup i en pressemelding.

PBL er ikke enige i at de har lovet livsvarig AFP på toppen av tjenestepensjon. Det var vært protokollført i flere tidligere forhandlinger, men det er ikke det samme som lovnader.

De peker også på at pensjonstilskuddet nylig er kuttet med mange hundre millioner kroner.

Regjeringen kuttet i fjorårets statsbudsjett pensjonstilskuddet som følge av at private barnehager hadde fått mer i pensjonstilskudd enn de hadde hatt i pensjonsutgifter.