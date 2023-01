SNØDEKT: Flere veier vil trolig se slik ut de neste dagene. I tillegg til kjøligere temperaturer er det fra mandag av ventet en del snøbyger i Sør-Norge.

Nærmer seg slutten på mildværet

Nå blir det kaldere igjen over hele landet, men værsituasjonen er ustabil og kan variere. Østlandet risikerer mest ruskevær, mens det ligger an til å bli opphold i nord.

– Det er en komplisert værsituasjon med lavtrykk som flytter seg. Det blir absolutt en kjøligere værtype, men det blir ikke bråkaldt sånn det ser ut nå, sier vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg i Meteorologisk institutt til VG.

Etter en mild start på helgen, har det allerede begynt å bli kjøligere. Det bildet fortsetter altså utover i neste uke.

I helgen har Sørlandet og Østlandet er vært værtaperne. Det ser også ut til å fortsette, ifølge Meteorologisk institutt.

Farevarsel for snø

Denne helgen er det sendt ut gult farevarsel for snø i deler av Agder og Østlandet. Lørdag er det ventet at det kan komme opp mot 10–20 centimeter snø, i hovedsak vest for Oslofjorden, mens det kan nærme seg 20–30 centimeter i høyden.

I vest kan helgeværet også skape trøbbel på veiene:

– Det er et lavtrykk som nærmer seg, og det kommer en del vind utsatte plasser. Det kan nærme seg sterk kuling på utsatte plasser på kysten og i langfjellet i Rogaland, sier Selberg.

I Finnmark er det et lavtrykk som beveger seg langs kysten lørdag som gir snø og ganske kraftig vind. Der er det sendt ut gult farevarsel for snøfokk.

Mest vær i øst

– Neste uke blir det også Østlandet som ligger an til å få mest vær. Lavtrykket vi har nå i helgen går videre nordøstover, sier Selberg,

I tillegg til kjøligere temperaturer er det fra mandag av ventet en del snøbyger i Sør-Norge.

– Og så har vi noen flere lavtrykk som går innover i Skagerak og vil gi litt ruskevær på Østlandet, sier han.

Han sier prognosene er usikre foreløpig, og hopper litt frem og tilbake,

– Det er en ustabil værtype med byger rundt omkring i hele landet. På Vestlandet, i Trøndelag, Nordland og videre nordover er det ventet ganske lite nedbør. Men det er ikke en stabil høytrykkssituasjon som gir kaldt vær, sier han.

Ifølge Selberg er det samtidig muligheter for at det kan komme litt snø i form av byger helt fra Rogaland og opp til Finnmark neste uke, men det ligger stort sett an til oppholdsvær i nord.