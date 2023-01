FIREDOBLING DENNE UKEN: 16000 kroner for en overnatting denne uken, 3500 kroner neste uke på Seehof hotel, hvor den tradisjonsrike norske middagen ble avholdt mandag kveld.

Her festet de norske toppene: 16.000 kroner for billigste rom

DAVOS (VG) 2700 gjester deltar på World Economic Forum i Davos. Prisene for overnatting er ekstreme. NRK hadde ikke råd. Også Stein Erik Hagen vurderer om det er verdt det for Orkla.

Når så mange mennesker denne uken samles i den lille alpebyen i Sveits, presses prisene for overnatting kraftig opp i Davos, som til vanlig har vel 10.000 innbyggere.

Men i år slås alle rekorder.

På hotellet de norske toppene samlet seg til åpningsmiddag mandag kveld, femstjerners Seehof Hotel, koster en natts overnatting denne uken 16.000 kroner, for det billigste rommet.

Men det får du ikke, fordi hotellet er fullbooket.

I neste uke får du et rom på samme hotell for 3500 kroner.

Et søk på Airbnb viser at det billigste tilbudet i det åpne leiemarkedet er 12.500 kroner natten. Samlet 50.078 kroner fra mandag til fredag - for en liten leilighet med en seng i Davos sentrum.

Søket på hotell viste alle hoteller er fullbooket.

Vi kunne få et rom ved Hotel Sonnehalde, langt utenfor Davos, til 57 587 kroner for fire overnattinger fra mandag til fredag.

WEF arrangeres for 53. gang og samler verdensledere, næringslivsledere og toppolitikere fra hele verden.

NRK har stort sett vært på WEF de siste 20 årene, men i år ble kostnadene for høye.

– Vi er priset ut av Davos. Det ble rett og slett for dyrt i år, sier programredaktør Kyrre Nakkim i NRK.

NRK-NEI: NRK-programredaktør, Kyrre Nakkim, beklager at de ikke kunne være i Davos i år, men overnattingskostnadene ble for høye.

De har behov for å sende et team på tre medarbeidere og har i mange år leid en leilighet.

– Men utleier har tilpasset seg markedet og det ble for dyrt. Vi hadde et tilbud om en leilighet med to senger og sovesofa til 60.000–70.000 kroner. Når det kommer på toppen av fly, andre reisekostnader og diett, bestemte vi oss for ikke å reise.

Han sier NRK som de fleste andre medier må holde igjen pengebruken.

– Det går grenser for hvilke reisekostnader vi kan akseptere. Og sveitserfrancen er veldig sterk, som bidrar til at kostnadene har steget.

Han sier at tilstedeværelse i Ukraina har topp-prioritet.

NYTTE MOT KOSTNAD: Stein Erik Hagen sier det har en stor verdi å være i Davos, men at de må vurdere om prisen er for høy. I dag var han i et lukket forum med EU-president Ursula von der Leyen og imorgen kommer han inn i salen hvor NATO-sjef Jens Stoltenberg skal delta.

9000 kroner natten for Hagen

Orkla-styreleder og storeier Stein Erik Hagen er en av dem som har lengst fartstid som deltaker under WEF i Davos.

Orkla er medlem i WEF og betaler trolig tre-fire millioner kroner i året for sitt medlemskap.

Hagen sier de har mye igjen for å være her, men at det går grenser.

– Det er blitt for dyrt. I år betaler jeg rundt ni tusen kroner pr. døgn for et helt ordinært hotellrom her i Davos. I tillegg kommer kostnadene for reise og medlemskapet.

– Begynner å bli i drøyeste laget

Han sier de vil gjøre en vurdering etter at forumet er over.

– Jeg må innrømme at jeg synes det begynner å bli i drøyeste laget. I en tid med innsparinger og kostnadskutt må vi vurdere om utbyttet ved å delta står i forhold til kostnadene. Vi vil ta en samlet vurdering etter årets forum og konkludere hvorvidt Orkla fortsatt vil delta i WEF i årene fremover.

De offisielle deltakerne på World economic forum blir tildelt hotellrom av WEF, gjennom selskapet Publicis Live.

KRONEKURSEN FORSTERKER: Espen Barth Eide ankom Davos mandag. Han mener han slapp relativt greit unna, da han bestilte hotell tidlig og vis forumet. Og at svak krone mot sterk sveitserfranc forsterker problemene.

Så også med klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Jeg tror det endte på 650 sveitserfranc (CHF) pr. natt. Det er faktisk ikke så dyrt sammenliknet med før, men krona er for tiden svak i forhold til CHF, så kursen gjør det dyrere enn tidligere. Jeg husker da den sto i 5–6 kroner sier Barth Eide, som var administrerende direktør i World Economic forum fra 2014 til 2016.

Med dagens kronekurs er prisen vel 6900 kroner natten for den norske statsrådens hotellrom.

Norske sjefer i forumet

Telenor-sjef Sigve Brekke har også fått tildelt hotellrom via fellesordningen. Han opplyser at han bor på et helt ordinært hotell i Davos, som koster 5960 kroner natten.

WEF har vært ledet av nordmenn i stor del av de siste 15 årene.

Tidligere utenriksminister Børge Brende (H) ledet WEF fra 2008 til 2009 og 2011 til 2013. Og har ledet organisasjonen fra Geneve siden 2017.

DNB-sjef Kjerstin Braathen sier det ekstreme prisnivået ikke gjenspeiler regningen de betalte for middagen mandag kveld. Hun sier hennes hotellrom koster omtrent det samme som Barth-Eide; rundt 7000 kroner natten.

DAVOS-MINGLING: Kjerstin Braathen og DNB var vertskap for den norske middagen ved Seehof Hotel mandag, hvor over 50 norske forumdeltakere deltok. Her er hun avbildet med Ferd-grunder og styreleder, Johan H. Andresen.

– Men fire ganger høyere pris er voldsomt. De driver butikk. Snakk om tilbud og etterspørsel.

Hun sier de er nødt til å gjøre en vurdering av samlet kostnadsnivå.

– Vi vurderer løpende om kostnadene står i forhold til nytten. Vi opplever dette som en verdifull lyttepost.

Stenger butikkene - tjener store penger

Hun sier gåturene gjennom Promenadegaten i Davos forteller en del om tilbud og etterspørsel:

Svært mange av butikkene har stengt denne uken, fordi de tjener ekstremt mye mer på å leie ut til multinasjonale selskaper som kjøper seg utstillingsvinduer.

Leder for World Economic forum, mangeårig Høyre-statsråd Børge Brende, har foreløpig ikke svart på VGs henvendelse om prisnivået.

PS: VG satte inn annonse i lokalavisen i Davos i høst og leier et rom privat og betaler vel 5000 kroner for tre overnattinger.