SKAL GRANSKE: Regiondirektør i Bufetat, Ingrid Pelin Berg, sier de nå planlegger hvordan de skal gjennomføre en intern granskning. Tvillinger på 16 år døde av en overdose natt til søndag, en tredje jente har fått behandling på sykehuset.

Slik skal Spydeberg-dødsfallene granskes

Barnevernet varsler en bred gransking av om, og i så fall hvordan, det offentlige sviktet i oppfølgingen av tvillingene som døde på Spydeberg. Både helse og skole skal involveres.

Tre dager er gått siden to 16 år gamle jenter døde natt til søndag. Tvillingene Mille Andrea og Mina Alexandra Hjalmarsen døde trolig av en overdose, på en privat adresse i Spydeberg.

En tredje tenåringsjente overlevde, men har vært til behandling. To menn er så langt siktet i saken.

Ifølge politiet var tvillingene meldt savnet fra en institusjon de bodde på i barnevernets regi, kort tid før de døde. Også den tredje jenta har hatt tiltak gjennom barnevernet.

Mandag opplyste barnevernet at de vil granske egen håndtering av saken. Overfor VG utdyper barnevernet hvordan dette skal skje:

– Vi er i gang med å planlegge hvordan hendelsen skal gjennomgås hos oss. Vi er ikke i mål med det ennå, men begynner med det nå, sier Ingrid Pelin Berg, direktør for Barne- ungdoms-og familietaten (Bufetat) region øst.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har varslet at departementet vil ha en full gjennomgang av saken. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er barnevernets kontrollmyndighet. De vurderer nå også å åpne et tilsyn etter dødsfallene.

– Hvis det skal føres tilsyn, kan det skje på flere områder, bekrefter kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard til VG tirsdag.

TVILLINGENE: Bildet av tvillingne Mille Andrea og Mina Alexandra Hjalmarsen ble tatt på julaften og er delt med pressen av de pårørende.

Samtidig vil Bufetat granske seg selv.

– Det er naturlig å gå gjennom hele hendelsesforløpet og se hva vi selv har gjort. Vi vil gjennomgå vår egen praksis, men vi vil også samarbeide med andre instanser som har vært med på oppfølgingen av ungdommene. Det gjelder både kommune, barnevernstiltakene, skole og helse, sier Berg.

– På ingen måte lukket

Ifølge NTB var tvillingene savnet fra en institusjon i rundt et døgn før de ble funnet døde.

Regiondirektøren vil ikke gå inn i detaljer om hvilke tiltak jentene har hatt de siste årene. De har taushetsplikt til pårørende eventuelt samtykker til at de kan gå ut med flere opplysninger.

Regiondirektøren forklarer på generelt grunnlag at det finnes ulike former for barnevernsvedtak. Barn og foresatte kan samtykke til tiltak eller tiltak kan iverksettes etter tvang. Hvilken type tiltak som gjelder, avgjør i hvor stor grad institusjonen kan begrense ungdommenes frihet til å bevege seg.

– En barneverninstitusjon er på ingen måte er lukket, det er viktig å huske på. Deres viktigste oppgave er å yte omsorg og støtte til ungdommene, støtte til utvikling og støtte til mestring. Utgangspunktet er at man skal kunne leve et mest mulig vanlig liv.

– Har det vært avdekket svikt eller mangler ved institusjonene jentene hadde tiltak hos i 2022?

– Som sagt ønsker jeg ikke gå inn i detaljer i saken, men det er naturlig at vi gjennomfører en granskning av hendelsen nå, sier Pelin Berg.

Ifølge offentlige register ble det gjennomført tilsyn ved en av de involverte institusjonene få måneder før tvillingene døde.

– Alle barnevernsinstitusjoner har tilsyn hvert år og vi har vår egen internkontroll. Jeg har ingen informasjon å gi om konkrete institusjoner nå, sier Pelin Berg.

ETTERFORSKES: Kriminalteknikere har undersøkt boligen i Spydeberg der tvillingjentene ble funnet døde. Politiet har siktet to menn i saken og framstilt dem for varetekt.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sa mandag at hun vil få klarhet i hva som skjedde da to tvillingsøstre døde i Spydeberg, og hvordan det kunne skje.

Departementet blir orientert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som igjen har kontakt med Bufetat, opplyste Toppe til TV 2.

Barneombud Inga Bejer Engh har sagt at hun venter en grundig gjennomgang av hva som skjedde da to tvillingjenter døde i Spydeberg.