KANDIDAT: Ida Lindtveit Røse bekrefter i dette VG-intervjuet at hun vil bli nestleder i KrF.

Mot nestlederstrid: Røse vil inn i KrF-ledelsen

Ida Lindtveidt Røse (30) ble tidenes yngste norske statsråd da hun vikarierte som barne- og familieminister i 2020. Nå vil hun bli nestleder i KrF.

KrFs stortingsvalg endte i 2021 i fiasko – og etter hvert med ny partileder, i Olaug Bollestad.

Med en lang rekke krisemålinger under sperregrensen skal KrF finne en ny nestleder på landsmøtet i april. Nå varsler en av to forhåndsfavoritter at hun stiller.

– Jeg vil kjempe for en tydelig familiepolitikk, hvor familier får mer tid sammen, sier Ida Lindtveit Røse (30) til VG.

Motkandidaten i nestledervalget blir trolig Jorunn Lossius (42), men hun har ikke lansert sitt kandidatur offisielt. Røse har fått støtte fra Rogaland, Innlandet, Troms og Finnmark, Viken og KrFU.

Lossius har på sin side fått støtte av Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Agder og KrF Kvinner.

LANSERING: Ida Lindtveit Røse møter VG til intervju på en kafé i Oslo onsdag morgen.

Vil være synlig

Røse sier at et av hovedproblemene til KrF nå er manglende synlighet, etter at de forsvant ut av regjeringslokalene og under sperregrensen ved stortingsvalget i 2021.

– Hvorfor går det så dårlig med KrF?

– Vi har vært gjennom veldig tøffe perioder, egentlig over lang tid, sier hun.

– Det er overraskende for mange, kanskje både internt og ekstern, hvor vanskelig det er etter at man har vært et regjeringsparti og hatt store ressurser. Nå er vi bare tre stortingsrepresentanter og ikke en del av noe flertall på Stortinget, så det å komme på i media og ha synlighet nå er en langt større utfordring enn der var bare før valget, sier Røse.

TREBARNSMOR: Røse sier at hun er opptatt av å skape et sterkt sentrumsparti og mener at KrF er en motvekt til populistiske løsninger i norsk politikk.

De to nestlederfavorittene har begge stått i en konservativ tradisjon i KrF, men med ulikt standpunkt i abortspørsmålet. Røse har støttet dagens abortlov – mens Lossius har kjempet for innstramminger.

– Jorunn og jeg har vært enig i mye, men hun er kanskje litt mer konservativ enn meg i enkelte spørsmål. Det er opp til partiet å velge hvilken linje man ønsker, og som nestleder vil jeg stå på partilinjen, sier Røse.

Hun mener at den store forskjellen på dem er hvor de kommer fra – Akershus og Agder.

– Nå som vi har lavere oppslutning,er hovedtyngden av profiler fra Sør-Vestlandet. Hvis KrF skal være et landsdekkende parti, så må vi styrke og bredde oss ut i andre deler av landet. Som en representant for Østlandet vil jeg bidra til det, sier hun.

RØD UTENPÅ, GUL INNI: Røse sier at næringspolitikk er en av hennes hovedsaker. Hun er sterkt kritisk til regjeringen, som hun mener har levert en rekke næringsfiendtlige forslag.

Hun sier at hennes tre hovedsaker blir familiepolitikk, en helsetjeneste å stole på og en styrket næringspolitikk.

Hun advarer mot populistiske løsninger, der partiet ikke klarer å levere i posisjon.

Røse sier at hun også er inspirert av Kristdemokraternas suksess i Sverige, der norsk-svenske Ebba Busch har tatt partiet inn i regjering.

– Jeg mener vi har mye å lære av Ebba og Kristdemokraterna. Hun har vært tydelig og vi har en del like saker vi kjemper for, både på familiefeltet og helsefeltet. Så mener jeg at de har gått ganske mye lenger til høyre i en del spørsmål som ikke vil være aktuelt for KrF, som for eksempel flyktning og innvandringspolitikk, sier hun.

POPULÆR: Kristdemokraternas leder Ebba Busch med statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna.

Hun sier at hun derimot ikke har en drøm om å bli en ny Ebba Busch.

– Nei, jeg har en drøm om å være Ida, ler hun.

Hun sier at hun vil være en talsperson for en human flyktningpolitikk.

– Ønsker du å gå i regjering med Frp igjen?

– Jeg tror ikke det er noen som skriker om det, hverken i KrF eller Frp, sier hun.