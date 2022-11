INDIREKTE STRØMSTØTTE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har funnet penger i årets budsjett, som gjør at sykehusene blant annet kan få kompensert noe for økte strømkostnader.

Sykehusene får 2,5 milliarder ekstra

Regjeringen gir sykehusene en førjulsgave på 2,5 milliarder kroner. Likevel må helseforetakene forberede seg på kutt neste år.

Det bekrefter helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) overfor VG.

– Sykehusene har opplevd ekstraordinær kostnadsvekst i 2022. I tillegg til at det har vært et tøft år for dem på grunn av pandemien. Sykehusene har brukt dette året på å ta igjen det som har blitt utsatt, og det har gitt en tilleggsbelastning, sier hun.

Kjerkol sier sykehusene står foran et tøft økonomisk år neste år og at de er glad for å finne rom for å bidra med midler over årets budsjett, som kan gjøre at sykehusene ikke drar med seg store underskudd inn i 2023.

Pengene kommer via en såkalt nysaldering.

– Å skjerme velferdsstatens viktigste oppgaver i krisetid er viktig for oss. Sykehusene driver med pasientbehandling og det er viktig for oss at de kommer ut av dette året uten en for tung ryggsekk, med tanke på at 2023 også blir krevende, sier hun.

– Forklar folk hvilket instrument nysaldering nysalderingNysalderingsproposisjonen. Mot slutten av det kalenderåret statsbudsjettet gjelder for, fremmer regjeringen en proposisjon, med samlet oppdatering av budsjettvedtakene. Endringene gjelder særlig tilpasning til endrede anslag for skatter og avgifter. De departementene som har behov fremmer i tillegg egne proposisjoner med endringer, normalt gjelder dette utgifter som er knyttet til rettigheter (f.eks. trygd), der korrekt forvaltning av rettighetene i lovverket går foran vedtatte budsjettrammer. Denne endringsrunden i desember kalles nysaldering. Kilde: Wikipedia. er?

– Det er den siste budsjettrevisjonen hvor staten ser på sine inntekter og utgifter en siste gang før statsregnskapet for 2022 gjøres opp i balanse. Da greide regjeringen å finne rom for å gi sykehusene en ekstra bevilgning på 2,5 milliarder kroner.

Slik fordeles milliardene til de fire helseforetakene:

Helse Sør-Øst 1 347,9 millioner kroner.

Helse Vest 477,4 millioner kroner.

Helse Midt-Norge 357,6 millioner kroner.

Helse Nord 317,1 millioner kroner.

PENGEFLOM: Kjerkol sier de er bevisst på ikke å øke pengebruken.

– Rentepress?

– Det å skjerme velferdstjenestene er viktig i krisetider, og med en vanskelig økonomisk situasjon tar vi ansvar og bidrar til at det økonomiske resultatet for sykehusene ikke får dramatiske konsekvenser neste år, fortsetter Kjerkol.

– Tidligere er det kjent at landets kommuner får 7,3 milliarder kroner og havbrukskommunene 800 millioner kroner og nå sykehusene: Dere risikerer ikke å bidra til rentepress?

– Sykehusene skal ivareta pasientene våre. De er ikke rigget for å takle galopperende prisøkning og dette er en klar priortering av helsetjenesten. Vi holder bevisst igjen på pengebruken i statsbudsjettet for neste år, men regjeringen har funnet plass i inneværende år til å styrke sykehusenes økonomi.

Men selv med ekstra milliarder nå, vil sykehusøkonomien være stram neste år, bekrefter Helse- og omsorgsdepartementet: Prisveksten er ikke kompensert i budsjettet for 2023, og det gjør at de regionale helseforetakene må vurdere omstillingstiltak.

Info Departementet om sykehusøkonomien Alle de regionale helseforetakene har nå negativ økonomisk utvikling og betydelig svakere resultater i år enn hva som var forventet ved starten av 2022. Det skyldes i stor grad den sterke og uventede prisveksten. I tillegg har driften i sykehusene også i år vært påvirket av pandemien. Forslaget om tilleggsbevilgning i 2022 vil bedre denne

situasjonen.

Den økte prisveksten er ikke kompensert i 2023-budsjettet, og vil påvirke sykehusøkonomien også i 2023.

For å opprettholde økonomisk kontroll vil det være nødvendig for de regionale helseforetakene å vurdere omstillingstiltak. De regionale helseforetakene legger nå også i svært liten grad opp til vedtak om å sette i gang nye større investeringsprosjekter. Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet Vis mer

– Ikke løssluppen pengebruk

– Slik økt pengebruk fra regjeringspartiene kan mistenkes også å være motivert av at dere har dårlige målinger og trenger litt velvillighet?

– Dette er ikke et innfall eller løssluppen pengebruk. Min oppgave er, som eier av sykehusene, å følge med på likviditeten mot slutten av året. Jeg er glad for at vi kan bidra til at likviditeten kan styrkes før vi går inn i et nytt tøft år.

EIER: Kjerkol eier på vegne av Staten sykehusene i helseforetakene. Her avbildet da hun fikk en oppfriskningsdose under pandemien.

Hun sier at deres grep vil sette sykehusene i bedre stand til å følge opp prioriterte grupper.

– Jeg vil særlig trekke frem psykisk helsevern som et slikt område. I stramme tider må vi sørge for at psykisk helsevern vernes, og det er en klar prioritet for denne regjeringen, sier Kjerkol.

– Innenfor rammene

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier de legger til grunn en politisk linje som ikke skal bidra til rentepress.

SAMLET VURDERING OM EN UKE: Finansministeren sier de første neste fredag vil legge frem en proposisjon over alle nysalderingene og hvordan det slår inn i norsk økonomi.

– Gjøres opp innenfor rammene

Men det er først neste fredag, da regjeringen i statsråd behandler de samlede nysalderingene, at makrotallene kommer, herunder oljepengebruk.

– Gjennom nysalderingen gjør vi opp budsjettet for året. Her dekker vi blant annet inn ekstrakostnader som har vært, slik som i sykehusene. Noen kostnader som koronakompensasjon til kommunene har vi vært klar over at vil komme. Totalt sett i nysalderingen er det noen poster som går opp, men det er også noen steder hvor det er det er brukt mindre penger enn budsjettert. Totalt sett gjøres nysalderingen opp innenfor rammene av et allerede stramt revidert budsjett vedtatt i Stortinget i vår.»