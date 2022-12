KUNDER I SOMMER: Svensk politi vet at nettstedet som VG skrev om i helgen, hadde betalende kunder så sent som august i år. Det forteller forfatter og politiinspektør Thomas Häggström ved Stockholmspolitiet til VG.

Hevder nettside stengte 2021 – annonserte for sugardating i høst

Eieren av sugardating-siden hvor mindreårige fikk registrere seg, hevdet til VG at siden ble lagt ned sommeren 2021. Svensk politi forteller VG noe annet.

Håkon F. Høydal

Aurora Meløe (foto)

– Jeg har alltid gjort det jeg kan for å beskytte barn- og unge. (Nettstedet) var et prosjekt vi gjennomførte tilbake i tid og som ble avsluttet i 2021, da det viste seg at såkalt «sugardating» tiltrakk seg feil type mennesker, skrev eieren av nettstedet Sigurd Henrik Vedal til VG.

VG skrev i helgen om at flere mindreårige har fått registrere seg på et av sugadating-nettstedene drevet av Vedals selskap. Her ble de kontaktet av voksne menn som i ettertid er dømt for å ha forgrepet seg på dem seksuelt.







Det er dette nettstedet Vedal i sitt svar til VG hevder ble lagt ned i 2021.

Likevel ble det annonsert for nettstedet senest i oktober i år. VGs dokumentasjon viser at nettstedet annonserte på Google 6. oktober i år.

VG spurte Vedal tirsdag denne uken om hvorfor det ble annonsert for nettstedet, når det ifølge ham var stengt. Han har ikke svart.

KUNDER I SOMMER: Sigurd Henrik Vedal sier til VG at sugardating-siden ikke hadde betalende kunder siden i fjor sommer. Svensk politi kjenner imidlertid til at nettstedet mottok månedsavgift senest i august i år.

Hadde kunder i sommer

I sitt svar til VG i forkant av helgens sak om femten år gamle «Vera», skrev Vedal at de ikke har hatt inntekter fra nettstedet på halvannet år.

– Vi har ikke hatt noen betalinger på (nettstedet) siden sommeren 2021, skrev Vedal til VG.

Uttalelsen får politiinspektør Simon Häggström til å stusse.

Häggstrøm jobber ved politiet i Stockholm på feltene prostitusjon og menneskehandel. Han forteller at han kjenner godt til Vedals nettsted gjennom flere etterforskninger.

– Vi hadde en innsats mot en mann på dette nettstedet nå i august, hvor jeg vet at det ble betalt månedsavgift. Jeg kan ikke gå i detalj om hvordan jeg har den informasjonen, men vi hadde et ærend der inne, sier han til VG.

Svensk politi har fulgt sugardating-sider i flere år, deriblant nettstedene til Vedal, forteller den svenske etterforskeren og forfatteren. I høst har også Sveriges Radio P4 Värmland hatt en gransking av sugardating-sider som slipper til svenske mindreårige.

– Så å si alle mindreårige vi møter, som selger sex, finner kunder via sugardating-plattformer. Ingen vil være prostituert, men disse sidene kaller det ikke det. De kaller det «dating», og lokker unge med at de kan få betalt for å spise middag med en eldre mann. Men målet er alltid sex, sier Häggström.

BER OM MER SIKKERHET: «Vera» var femten år da hun via sugardating-siden møtte en mann som nå er dømt for å ha forgrepet seg på henne. – Det er mye de kunne ha gjort for å gjøre det vanskeligere for mindreårige å komme inn. De må ha bedre verifiseringsmetoder, sier hun.

Driver ennå sugardating-sider

Vedal, eieren av nettstedet VG omtalte i helgen, forteller til VG at hans selskaper ikke lenger er involvert med nettsider for sugardating.

– Ikke fordi sugardating er ulovlig, men fordi jeg personlig ikke ønsket å være eier av en sugardating-side, skrev han til VG.

Til tross for at den ene nettsiden som «Vera» og andre mindreårige slapp inn på, er lagt ned, har Vedal ennå en nesten identisk nettside åpen.

Han skriver til VG at siden ikke lenger tillater «sugardating». Da VG besøkte nettstedet tirsdag formiddag, står imidlertid følgende på nettstedet:

«Hvorfor Sugardating..?

Forholdet mellom en Sugardaddy og en Sugarbaby har gjensidig fordeler og er bygget på tillit, respekt og en felles interesse for hva begge parter gi hverandre.»

VG spurte Vedal tirsdag hvorfor nettstedet promoterer seg som sugardating-side når han hevder det motsatte. Han har heller ikke svart på dette.