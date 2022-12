DRAPSDØMT: Lars startet denne høsten å sone straffen for et forsettlig drap. Men nå skal Høyesterett vurdere om lagmannsretten har forstått jussen riktig.

Høyesterett snur i hagle-saken: − Stort skritt i riktig retning

Lars ble dømt for å ha begått et drap med vilje. Først nektet Høyesterett å behandle saken, men nå har de ombestemt seg.

For et par uker siden skrev VG en større reportasje om Lars, som i vinter ble dømt for å ha drept ekskjæresten med viten og vilje, selv om han aldri trykket på avtrekkeren, og haglen gikk av automatisk da han ladet det gamle våpenet med to patroner.

Ekspertene mener at Lars skulle vært dømt for drapsforsøk eller uaktsomt drap, ikke et fullbyrdet hensiktsdrap.







Ekspertene mener at Lars skulle vært dømt for drapsforsøk eller uaktsomt drap, ikke et fullbyrdet hensiktsdrap.

I Oslo tingrett ble Lars først dømt til tre år og syv måneders fengsel for uaktsomt drap. I ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble han dømt til 10 år og seks måneder for å ha begått et drap med viten og vilje.

– Jeg ante ikke at hagla skulle gå av. Jeg hadde ingen tanke om å drepe henne. Jeg ville bare at hun skulle gå sin vei, ut av leiligheten min, har Lars.

Han startet nylig å sone straffen sin.

HAGLA: Her er Lars sin far og bestefar på jakt. Under armen bærer faren på hagla som gikk av automatisk ved sammenklapping.

Da en av Lars’ advokater, Thomas Frøberg, anket avgjørelsen til Høyesterett, nektet de først å behandle saken.

I etterkant av VGs artikkel ba Lars og Frøberg Høyesterett vurdere saken på nytt, og nå har landets øverste domstol snudd fordi de mener det foreligger særlige grunner.

Tre høyesterettsdommere avgjorde fredag at Høyesterett likevel skal behandle fullt ut om lagmannsretten bygget på riktig juridisk forståelse da de dømte Lars for forsettlig drap.

FUNKSJONSFEIL: Hagla hadde en funksjonsfeil som gjorde at den gikk av når man klappet den sammen.

Den endelige rettssaken i Høyesterett kan eventuelt ende med at lagmannsrettens dom blir opphevet.

Høyesterett avgjør ikke bevisspørsmålet om folk er skyldige eller ikke, så dersom de opphever dommen, må det settes rett på nytt i Borgarting lagmannsrett, med nye dommere som igjen må vurdere om Lars er skyldig i forsettlig drap.

– Vi er meget fornøyd med at Høyesterett nå har sagt seg enig i at saken reiser prinsipielle spørsmål som landets øverste domstol burde behandle, sier Frøberg til VG.

ADVOKAT: Thomas Frøberg anket saken inn til Høyesterett, og har nå fått gehør hos landets øverste domstol.

Advokat Bjørn Aksel Henriksen forsvarte Lars i tingretten og lagmannsretten.

– Jeg uttalte etter den uriktige dommen i Borgarting lagmannsrett at vi kom til å gjøre alt for å få saken inn i Høyesterett og få dommen opphevet. Dette er stort skritt i riktig retning, sier han.

ADVOKAT: Bjørn Aksel Henriksen var advokaten til Lars i tingretten og lagmannsretten.

Høyesterett skriver at det har blitt reist spørsmål om riktigheten av lagmannsrettens dom, etter at de sist gang nektet å behandle saken.

«Spørsmålet har vært diskutert i juridiske artikler, og saken er også omtalt i media» skriver dommerne.

Høyesterett er landets øverste domstol. De behandler i utgangspunktet prinsipielle saker og saker som av andre grunner er særlig viktige å prøve om er riktige. De behandler også som oftest spørsmål som kan få betydning for avgjørelsen i andre tilsvarende saker.

SISTE ORD: Høyesterett er Norges øverste domstol, og har siste ord hva gjelder hva som er riktig juridisk forståelse her til lands.

Høyesterett skriver at Lars’ sak gjelder et alvorlig straffbart forhold, og at han først ble dømt til mange flere år i fengsel i lagmannsretten enn i tingretten. De viser også til at de var uenighet blant dommerne i lagmannsretten, der to av dommerne mente det var riktig å dømme Lars for uaktsomt drap, ikke forsettlig drap.

«Saksforholdet er spesielt, men spørsmålet om hva som skal til for at forsettskravet er oppfylt i et tilfelle som dette, er av generell interesse.» skriver Høyesterett.

«Etter en helhetsvurdering har ankeutvalget på denne bakgrunn kommet til at det foreligger slike særlige grunner at ankenektelsen bør omgjøres.»

TYDELIG: Katrine Holter mener dommen mot Lars er feil. Hun har skrevet doktorgrad o hva det vil si å gjøre noe med vilje i strafferetten.

Katrine Holter, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, var den eksperten som i VGs første artikkel var tydeligst på at Lars var utsatt for en justisfeil.

– Det er veldig gledelig at Høyesterett lytter til et bredt utvalg av strafferettsforskere som alle tok til orde for at Lars har blitt dømt for strengt. Det er et sunnhetstegn at vår øverste domstol er lydhør overfor akademiske innspill og forsvarere med gode argumenter, sier Holter.

Hun regner med at Lars har gode sjanser for å nå få redusert sin straff.

– I flere av de kjente justismordsakene opp igjennom har vi sett et rettssystem som stritter imot å innrømme feil. Med denne avgjørelsen viser rettssystemet seg fra sin beste side, sier hun.