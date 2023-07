AVLYSTE: Tyga er en av artistene som avlyste sin opptreden på Stavernfestivalen på kort varsel.

Når artister avlyser: Du kan ha krav på penger tilbake

Har du kjøpt billetter til festival og opplevd at artisten du var mest giret på avlyser? Du kan ha krav på pengene tilbake mener Forbrukerrådet.

Kortversjonen Forbrukerrådet i Norge oppfordrer festivaldeltagere til å kreve prisavslag dersom hovedartister avlyser sin opptreden.

Dette rådet kommer etter flere slike avlysninger ved store norske festivaler, blant annet Stavernfestivalen og NEON-festivalen i Trondheim.

Arrangørene sier at vanlig praksis er at en enkelt artists avlysning ikke gir grunnlag for refusjon.

Festivalarrangører oppfordres til å unngå urimelige vilkår og forbrukere rådes til å kreve prisavslag ved sentrale artistavlysninger. Vis mer

Hver sommer er det festivaler med norske og internasjonale artister rundt om i hele landet.

Den siste tiden har også flere artister – som har blitt brukt i promoteringen av festivalene – avlyst i siste liten.

Det skjedde blant annet for Stavernfestivalen som er denne helgen. Her skulle artisten Tyga egentlig opptre, men amerikaneren avlyste.

I juni avlyst den skotske superstjernen Lewis Capaldi sin opptreden på NEON-festivalen i Trondheim.

Situasjoner som dette kan gi deg rett på prisavslag, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

– De største artistene, som også brukes i markedsføring, er ofte hovedårsaken til at folk kjøper seg en festivalbillett, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen.

Hvis sentrale artister ikke dukker opp så bør du som forbruker sende en e-post til arrangøren der du krever et prisavslag, mener Forbrukerrådet.

Ingen rett til å få penger tilbake

VG har kontaktet Stavernfestivalen for å høre hva de mener.

– Vanlig praksis er at hvis en enkelt artist avlyser en festival så gir ikke det grunnlag for refusjon, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig Jøran Kristiansen.

Han forteller at de store festivalene i Norge opererer slikt, og at det står klart og tydelig når du kjøper billett at en avlysning ikke gir rett på penger tilbake.

– Som festival så er du avhengig av mest mulig forutsigbarhet, og det å drive festival er i utgangspunktet ikke en enkel affære.

FESTIVALSOMMER: Flere bruker sommeren på fyll, musikk og festivallivet om sommeren. Dette bildet er fra Øyafestivalen 2022.

– Det er kjempe mange faktorer som spiller inn, og noe av det viktigste er billettinntektene. Når en artist avlyser, så er det viktig for oss at vi ikke mister et betydelig beløp i billettinntekter, det kan være alvorlig for en festival, sier Kristiansen.

Selv forstår han at enkelte kan angre på billettkjøpet når den ene artisten de ønsker å se avlyser i siste liten.

– Vi vet av erfaring at endringer kan skje i siste liten, hvis du skal gi penger tilbake for billetten kan du risikere å miste mange tusen publikummere.

Etter at Tyga avlyste har Stavernfestivalem satt inn artisten Justin Jesso som erstatter, og at rapperen Ice Spice flyttes til Tyga sin tid.

– Veldig skuffet

Amalie Marie Hollandsbjerg er en av flere tusen publikummere som har dratt på festivalen i Stavern for å nyte sommeren.

Hun mener det er uprofesjonelt og dårlig når artister avlyse så kort tid før festivalene.

PUBLIKUM: Amalie Marie Hollandsbjerg synes det burde komme en god erstatter eller rabatt når en stor artist avlyser.

– Det er veldig mange som bestiller billetter på grunn av enkelte artister de ønsker og se opptre, og blir da veldig skuffet når de ikke møter opp.

Hollandsbjerg trekker frem at festivalbilletter er veldig dyre.

– Og da forventer du å få hele opplevelsen.

Hva synes du burde vært løsningen når en «headliner» ikke kommer?

– Det er vanskelig å skulle erstatte en type artist, men de kunne funnet en erstatter som spiller samme type musikk, samme sjanger eller samme vibe, foreslår hun og legger til:

– Hvis ikke kunne de foreslått billigere billetter, noe tilbakebetalt eller en annen form for «erstatning» eller «gode».

Ble rettssak

Iversen i Forbrukerrådet regner med at de fleste festivaler og konserter forsøker å sikre seg mot krav.

– På den måten kan de fort innføre vilkår som er urimelige, og dermed ikke lov å bruke.

Iversen trekker frem en rettssak om en festival som er blitt behandlet av Oslo tingrett.

– I en sak fra 2018 kom domstolen til at en person som hadde kjøpt dagspass til en festival for å se en bestemt artist hadde rett på full tilbakebetaling når artisten ble byttet ut med en annen, sier han og legger til:

– Saken ble ikke anket, og er rettskraftig. I denne saken var det også tatt forbehold om endringer og informert om at det ikke ble gitt tilbakebetaling. Domstolen satte disse vilkårene til side og forbrukeren vant saken.

