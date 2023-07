BYTTET PROFILBILDE: Flere Rødt-medlemmer og støttespillere har lastet opp profilbilder med Bjørnar Moxnes på. Dette har Vigdis Madsen i Etne Rødt lastet opp.

Moxnes-støtte sprer seg i sosiale medier: − Det har gått for langt

Stadig flere reagerer på hets mot Rødt-leder Bjørnar Moxnes i sosiale medier.

Kortversjonen Fredag ble det kjent at Rødt-leder Bjørnar Moxnes ble tatt for tyveri av solbriller i en taxfree butikk på Gardermoen.

Moxnes endret forklaringen sin flere ganger gjennom helgen. Mandag publiserte VG en overvåkningsvideo fra taxfreebutikken.

Rødt-lederen har fått mye kritikk for hendelsen og håndteringen, både i sosiale medier og i pressen. Flere støttespillere mener kritikken har gått for langt, og ikke står i proporsjon til det som har skjedd. Vis mer

Fredag sprakk nyheten om Rødt-lederen har blitt tatt for tyveri av solbriller i en taxfree-butikk på Gardermoen.

Siden det har Bjørnar Moxnes vært i hardt vær både i sosiale medier og i pressen. Kritikken hagler og overvåkningsvideoen som VG har publisert har vakt reaksjoner fra mange.







Mens noen har uttrykt bred støtte til partilederen, har andre tatt til orde for hans avgang.

Info Dette er saken 15. juni 2023 blir Rødt-leder Bjørnar Moxnes tatt for tyveri av Hugo Boss-solbriller til en verdi av 1199 kroner i en tax free-butikk på Oslo Lufthavn.

Han ble konfrontert av vektere omtrent 30 minutter senere. Moxnes har fått og akseptert et forelegg på 3000 kroner.

Politiet mener Moxnes handlet forsettlig, men selv sier politikeren tyveriet ikke skjedde med vilje.

Saken ble offentlig kjent da Romerikes Blad først omtalte den 30. juni.

Mandag ble Moxnes sykmeldt . Samme kveld ble det avholdt et ekstraordinært landsstyremøte for å orientere om sykmeldingen.

VG har publisert overvåkningsvideoen fra butikken på Gardermoen. Videoen viser at Moxnes først prøvde solbrillene og la dem i bagasjetrallen, før de til slutt endte opp i jakkelommen hans med lukket glidelås. Vis mer

– Mobbing

Tirsdag ettermiddag har flere Rødt-støttespillere lastet opp profilbilder med Moxnes på Facebook.

Vigdis Madsen, førstekandidat for Rødt i Etne, er blant dem som har lastet opp et profilbilde med partilederen på. Sammen med bildet har hun lagt ut en tekst om at hun mener at saken har gått over i mobbing og sjikanering.

Til VG utdyper hun:

– Da vi fikk de første meldingene støttet alle Moxnes hundre prosent. Da vi etter hvert skjønte at ikke alt var kommet frem med en gang hadde vi litt større problemer med det – jeg synes det er trist og vondt, og det er ingen hemmelighet, sier hun.

– Men den harseleringen og mobbingen som er nå, det er det ingen som fortjener. Det har gått for langt.

Hun mener dette gjelder både i mediene og i sosiale medier.

– Dette er jo ikke morsomt, det er alvorlig. Men Bjørnar er en real fyr som har gjort mye for Rødt. Jeg er stolt av å være med i Rødt, sier hun.

– Jeg støtter kampen han står i

– Jeg tenker på mediekjøret han står i nå, og at vi kunne brukt tiden på noe viktigere, sier Lene Anette Nesjan Lindrupsen, førstekandidat for Rødt Brønnøy.

Bildet hun laster opp viser Bjørnar Moxnes på storskjerm:

MOXNES PÅ SKJERM: Lene Anette Nesjan Lindrupsen ble overrasket på utdrikningslaget sitt.

– Det ble arrangert utdrikningslag for meg på lørdag som var. Vi var både på ribtur og samlet på et lokale etterpå, og da var det en av mine venninner som har ordnet en gratulasjon og lykke til-hilsning fra han om både giftermål og valgkampen.

– Vi er mennesker alle sammen og det må være lov å gjøre feil. Han vet at det han har gjort er feil. Jeg støtter ikke det han har gjort, men jeg støtter kampen han står i nå. Han har gjort opp for seg og sagt unnskyld.

GODE KOLLEGAER: Ana Isabel Lopez Tayler sammen med partilederen. Bildet er fra 14. april 2018 på hotell Vic i Porsgrunn.

Ana Isabel Lopez Taylor er kommunestyrerepresentant i Bamble – og var den en av de første nestlederne sammen med Bjørnar da partiet fikk nytt navn i 2006.

– Det har blitt blåst opp veldig mye, synes jeg. Jeg tror ikke Bjørnar har gjort andre forbrytelser og har stor tillit til ham som person som leder i et politisk parti. Nå må vi gå videre. Han trenger litt ro. Han har gitt mange år av sitt ungdomsliv for partiet og egentlig for Norge.

– Jeg synes Bjørnar fortjener å bli behandlet som et menneske. Han har gjort noe galt og har snakket om det. Alle mennesker gjør feil og vi har hatt prosedyrer i vårt parti, sier hun, og sikter til landsstyremøtet mandag.

Lopez Tayler sier hun selv ikke har sett videoen som VG publiserte på mandag, og er heller ikke spesielt interessert i den.

– Bjørnar har forklart seg, og det er en politisak der han betaler bot og gjør opp for seg.

Kommunestyrerepresentant Per Anton Nesjan for Rødt Vega og medlem av sentralstyret har også endret bilde på Facebook.

Nesjan sier at dette ikke er en koordinert aksjon, men at han ser stadig flere bytte bilder i sosiale medier.

FORKLARTE SEG: Rødt-leder Bjørnar Moxnes møtte pressen om solbrillesaken, utenfor Sentrum scene i Oslo på lørdag.

– Nok nå

Nasjonalbibliotekar, samfunnsdebattant og tidligere RV-leder Aslak Sira Myhre har lagt ut en status på Facebook der han skriver at «pressens kollektive blodhunger går over styr».

Til VG påpeker han at Moxnes har vedtatt boten, og sier at han at han mener pressen bør gå i seg selv.

– Dette står ikke i proporsjoner til det som har skjedd, det er mitt poeng. Det handler ikke om hva Bjørnar har gjort eller ikke gjort for min del, men det er nok nå.

Advarer mot «tankelesing»

Tidligere tirsdag publiserte Rødt-politiker Mímir Kristjánsson et Facebook-innlegg om saken. Han mener kritikken av partilederen sin «begynner å gå litt langt».

– Mye av det som nå skrives i sosiale medier om Moxnes er direkte nedrig. At han har blitt sykemeldt av denne belastningen er ikke det spor rart. Men også dette er blitt møtt med en vegg av hån, skrev Kristjánsson.

Til VG sa han følgende:

– Jeg skjønner at folk fråtser i detaljene, men jeg vil advare mot å drive tankelesing på bakgrunn av en overvåkningsvideo.

Kristjánsson påpekte også at Moxnes opplever stor støtte og tillit som partileder internt i partiet.

– Det er påfallende hvor ekstremt stor tillit folk har til Bjørnar. Rødt-folk slår ring om ham landet rundt, sier han.

Sondre Støen-Kvam, tredjekandidat for Rødt Sarpsborg, er blant de som har delt Kristjánssons innlegg og skriver at han er enig i det.

– Jeg forholder meg til at Moxnes er en dyktig leder og politiker så har han gjort noe som er helt på trynet. Det må han stå for, det gjør han. Jeg tror at Bjørnar har handlet uaktsomt i første omgang, og deretter har han tatt noen dramatiske feil valg.

Han sier samtidig at han mener man ikke burde sitte og spekulere i det, men heller se det store bildet.