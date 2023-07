GOD LYKKE: Pukkellaksen elsket denne slukvarianten.

Oleg (39) vasset i fisk med «kuksluken»

«Kuken» til Oleg var meget effektiv.

– Det handler bare om hvordan man bruker den.

Oleg Iorga og noen kompiser var på fisketur i Burfjord i Nord-Norge tidligere denne uken. Etter flere timer med null fiskelykke, hadde kompisen et ess i ermet.

Han dro opp to sluker, en i svart og en i gull. Dette var ikke noen normal sluk, men en «kuksluk». Ja, sluken er nøyaktig det du tror den er.

Nordlys omtalte saken først.

– Han ga meg den svarte, og tok selv gullkuken. Og det fungerte som bare det. Jeg mistet to pukkellaks tidligere på kvelden, men kuksluken var effektiv, forteller Iorga til VG.

Ikke troen

Iorga innrømmer at han ikke hadde noe spesielt tro på sluken. Men på kort tid hadde han landet fire pukkellaks.

– Jeg kastet ut sluken, og fisken elsket den.

Iorga våger ikke å anbefale sluken til andre. Først og fremst må den bestilles på nett, men at det er en god fiskesluk er neppe realiteten.

Likevel kommer Iorga til å fortsette med den. Fisken slapp nemlig ikke sluken, men bet hardt på.

Iorga og sluken holdt ut betydelig lengre enn kompisen og hans gullkuksluk.

– Det må være Nord-Norges beste kuk. Kompisen min dro før lykken slo til. Jeg måtte bare ringe han å fortelle at kuken er meget effektiv i kveld, sier Iorga mens han ler.

Info Pukkellaks Pukkellaksen har invadert elver i Norge i flere år nå. Fisken ses på som en invaderende art med høy risiko, og kalles også russelaks. Den kan ha med seg sykdom som smitter vanlig laks, ørret og sjørøye. Det jobbes med å fjerne arten fra norske elver. Laksen kan spises før den kommer opp i elvene. Når den kommer dit endrer den raskt karakter, og blir lite egnet som matfisk. Vis mer

Iorga vil fortsette å bruke sluken de nærmeste dagene.

– Jeg må bare kjøre på så lenge jeg kan med den. Jeg håper bare ikke jeg mister den, fordi det hadde vært veldig kjipt, avslutter han.

Haill og ikke tro

Havforsker og fiskeekspert ved Havforskningsinstituttet, Otte Bjelland, ville nok ikke gått for å fiske med kuksluken selv.

– Den ser veldig potent ut den sluken der. Personlig ville jeg ikke hatt troen hvis jeg brukte en slik sluk. Jeg ville nok gått for en sluk som ligner mer på en skadet fisk, sier han til VG.

Bjelland er heller ikke overrasket over at dette skjedde i Nord-Norge. Sex og fiske går nemlig godt i hop i nord fra gamle dager av.

– Haill HaillHaill er et nordnorsk begrep for god fiskelykke som skal komme av nylig å ha hatt sex. var for eksempel stort i nord for en god tid tilbake siden. Jeg tror akkurat slike ting er litt landsdelsbetinget. Morsomt er det uansett, sier Bjelland mens han humrer.

Mye av grunnen til at Iorga hadde såpass fiskelykke, var nok på grunn av type fisk han fisket etter. Pukkellaksen har fått på seg et rykte for å spise nesten alt den kommer over.

Så, om du har lyst til å gå for en «kuksluk» selv, så har Bjelland et tips.

– Fiskeatferden er veldig viktig for en fisker. Hvis du ikke har troen på sluken, så blir det vanskeligere å få fisk. Du er betydelig mer på alerten hvis du tror på sluken du bruker. Jeg vil tippe at fiskeren her faktisk hadde troen, og det er jo helt fantastisk.

