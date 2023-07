VAR PÅ STEDET: Natalie Kristiansen ble vitne til at politimannen slo løs på kameraten i fjor høst. I dag ble han frifunnet på alle punkter.

Så kameraten bli banket opp – nå er politimannen frikjent

– Fryktelig skuffende, sier Natalie Kristiansen (26).

Hun var på bensinstasjonen da en politimann gikk løs på kameraten hennes, Kevin Simensen (26), med knyttneve og batong.

I dag falt dommen i den mye omtalte saken.

– Det er ganske sjokkerende, sier Kristiansen om resultatet.

Politimannen ble frikjent på alle punkter. Han var tiltalt for vold og å ha grovt brutt sin tjenesteplikt, men har hele veien nektet straffskyld. Tingrettens flertall mener han handlet i tråd med loven.

– Det er veldig urettferdig, mener Kristiansen.

Hun sier hun ikke var sikker på at han kom til å bli dømt i tråd med aktors påstand om 60 dagers ubetinget fengsel, men at hun i hvert fall ikke forventet en frifinnelse.

Kristiansen vitnet i rettssaken som gikk i Kongsberg forrige uke.

Der møttes politimannen og de to fornærmede, Kevin Simensen (26) og Kristian Pablo Teigen (26), for første gang etter basketaket natt til 30. oktober i fjor.

Den tiltalte politimannen forklarte i retten at han fryktet for liv og helse i pågripelsen av Simensen og at han var redd.

Kevin Simensen fortale at han opplevde å bli overfalt og at han forsøkte å komme seg vekk fra situasjonen.

Mistet tillit

Kristiansen forteller at hun fikk svekket tillitt til politiet etter hendelsen, men at hun hadde tenkt at den kunne bli styrket igjen dersom politimannen ble dømt.

– Jeg tenkte de kunne hente seg inn med straffen, sier hun.

– Nå har jeg i hvert fall ingen tillit til dem. Det er ikke politiet jeg kommer til å henvende meg til først hvis jeg har behov for bistand, sier hun.

VG har forsøkt å kontakte de to fornærmede og deres advokater, uten å lykkes.

Kristiansen sier hun er imponert over hvordan hennes to kamerater, Simensen og Teigen, har opptrådt under rettssaken.

Hun mener det ble for mye fokus på en kniv og batong som ble funnet på Simensen da han ble brakt inn til arresten natt til 30. oktober i fjor.

Forsvarer John Christian Elden trakk frem våpnene i retten.

– Det er viktig at ingen visste at han hadde det på seg. Politiet oppdaget det ikke før etterpå, sier Kristiansen.

Politimannen har forklart at han ikke var klar over at Simensen hadde våpnene på seg.

Kristiansen mener kniven og batongen har tatt fokus bort fra sakens kjerne:

– Jeg synes ikke det er relevant når politivolden er saken, sier hun.

– Det har tatt vekk fokuset fra hva saken egentlig handler om.

Simensen har tidligere fortalt til VG at han ikke var klar over at han hadde kniven og batongen i jakkelommen den kvelden.

