RÆLINGEN: I løpet av helgen har noen kastet store verdier i bassenget i Sandbekkhallen.

Etterlyser vitner etter hærverk

Politiet i Lillestrøm har ingen mistenkte etter hendelsen.

Mandag morgen ble omfattende skadeverk oppdaget i Sandbekkhallen i Rælingen kommune.

En eller flere uvedkommende tok seg inn i hallen i løpet av helgen, og utførte hærverk ved å kaste møbler og andre gjenstander i bassenget.

I tillegg ble det forsøkt å tenne på papir inne på et toalett. Det ble også tettet en vask og satt på vann.

UNDERVANNS-BBQ: Blant annet en grill ble funnet i klorvannet.

Ingen mistenkte

Bjørn Bratteng, seksjonsleder for etterforskning ved Lillestrøm politistasjon, sier til VG at de ikke har noen mistenkte per tirsdag formiddag.

– Vi har gått ut med etterlysning av vitner som kan ha sett eller hørt noe om hvem som kan stå bak det, sier Bratteng.

Politiet ble ferdig på åstedet mandag. I tillegg er de i kontakt med skolen som ligger rett ved gymsalen.

– Vi jobber i det forebyggende sporet opp mot skolen for å høre om det er noen der som har informasjon.

Bratteng kan ikke kommentere om de har overvåkningsvideo av noe som kan kobles til hærverket.

RENNER OVER: Inne på et toalett ble en vask tettet med papir.

Skal unngå i fremtiden

Rælingen-ordfører Ståle Grøtte kaller hærverket for trist.

– Det er synd innbrudd og alvorlig hærverk som dette går utover fritidstilbud, blant annet for barn og unge.

Kommunen eier hallen hvor hærverket ble gjort. Ifølge Grøtte har de et godt samarbeid med politiet.

– Og vi vil bidra med det vi kan for at de skal kunne oppklare saken. Vi samarbeider også for å forebygge og forhindre lignende hendelser i fremtiden.