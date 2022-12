MENER FREMTIDEN LIGGER I FORTIDEN: Bjørnar Moxnes ber statsminister Jonas Gahr Støre gjør det partiet hans gjorde høsten 1973.

Fant Ap-løsning på strømkrisen i Riksarkivet

SOGNSVANN (VG) Rødt-leder Bjørnar Moxnes har vært i Riksarkivet for å løse strømkrisen. Og han fant det han mener er gull – Ap-gull. Men vekker det jubel i Ap?

Men før han ansporer Arbeiderpartiet til å følge i fotsporet til en gammel Ap-helt, gjengir vi to løsninger som Støre-regjeringens støtteparti SV nå før jul krever at regjeringen gjennomfører – slik at din strømregning krympes.

– SV har to forslag som regjeringen bør se på umiddelbart, sier SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken til VG:

Det må opprettes et statlig organ som kjøper inn en stor mengde strøm for flere år fremover, fra kraftprodusentene, på vegne av oss forbrukere. Staten vil ha stor forhandlingsmakt og kan få langsiktige strømavtaler til en gunstig pris. Denne strømmen skal så selges videre til husholdningene og næringslivet.

Utred en egen Norgespris hvor strømmen vi bruker i Norge er rimeligere enn den vi selger til utlandet. Dette kan gjøres gjennom å opprette egne prissoner rundt kablene til Danmark, Storbritannia, Nederland og Tyskland. Da får vi muligheten til å regulere eksporten, sier Haltbrekken.

Han sier rett ut at regjeringen er tafatte og ikke skjønner at en viktig årsak til manglende oppslutning om Ap og SV for tiden, er at de ikke skjønner at strømfeberen i det norske folk har passert 40.

VIL HA SLUTT PÅ LØST PRAT: SVs Lars Haltbrekken sier de krever strømhandling av regjeringen

Haltbrekken viser blant annet til VGs juleintervju med finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Det må bli slutt på alt løst prat om nye grep for å få ned strømprisen. Det er på høy tid å faktisk gjør noe for å skape trygghet hos folk og næringsliv, er SV-Haltbrekkens budskap.

Så til Riksarkivet ved Sognsvann i Oslo, hvor vi finner Moxnes nede i en kjeller.

FANT STRØMGULL: I Riksarkivets lange korridorer er historien bevart.

Han sier at fremtiden ligger i fortiden.

– Ja, det er helt riktig, sier han og blar i en historisk statsrådsprotokoll fra 20. november 1973, sirlig undertegnet av statsminister Trygve Bratteli og utenriksminister Knut Frydenlund, legendariske Ap-ledere og en rekke andre prominente statsråder.

Bratteli var statsminister i Norge fra 1971 til EU-folkeavstemningen i 1972 og fra 1973 til 1976.

HER ER DE: Moxnes fikk hjelp av kyndig medarbeider ved Riksarkivet for å finne dokumentene fra 1973.

I protokollen står det:

«For å ha full kontroll med prisene for levering av elektrisk energi for øvrig vil departementet foreslå et det fastsettes et midlertidig forbud mot at strømprisene blir forhøyet uten etter samtykke fra departementet».

Dokumentene kan du lese nederst i denne saken.

Det var i de tider da oljekrisen rammet Norge og verden og det ikke var lov å kjøre bil på søndager. Det ble tatt et historisk bilde av Kong Olav, som tok trikken til Marka for å gå på ski.

BILLEDTEKST FRA SØNDAG 16. DESEMBER 1973: Kong Olav V på trikken under oljekrisen i Norge. Søndag 16. desember 1973. Kongen ville være lojal, og ikke bruke bil for å spare bensin under denne krisen. Han benyttet derfor Holmenkollbanen. Spaserte fra Slottet ned til Nationaltheatret stasjon, og tok banen til Voksenkollen for å få seg sin søndags-skitur.

– 2022-versjonen av Bratteli vil være å sette et tak for prisen kraftselskapene kan selge strøm til kunder i Norge.

– Og det taket bør være hvor høyt?

– Det kan diskuteres. Noen har sagt 50 øre kilowattimen, vi mener 35 øre vil være et godt nivå.

ARRESTERT: Trygve Bratteli var fra Nøtterøy og gikk veien via AUF-leder til en rekke statsrådsposter, før han ble statsminister. Han ble arrestert av nazistene i 1942 og sendt til konsentrasjonsleiren Natzweiler. Han overlevde så vidt. Vekten var nede i 47 kilo da han kom seg til Sverige i 1945. Kilde: Store Norske Leksikon.

– Fullt mulig

Han sier at det beste med en slik løsning, er at man ikke trenger banke på i Brussel eller London for å forhandle om Norge kan avvike fra prissettingen i det europeiske prismarkedet.

– Vi snakker om en innenlands makspris, hvor det er forbud mot å levere høyere pris til norske forbrukere, akkurat slik forbudet til Bratteli betød. Vi ber Arbeiderpartiet ty til vellykket grep som partiet har tatt før.

– Det fremstår ikke som særlig realistisk med en egen pris for Norge og en som skal gjelde i Europa?

– Jo, det er fullt mulig med et slikt nasjonalt forbud eller tak, bare rettet mot norske husholdninger og bedrifter. Da kan vi droppe diskusjonen om dagens strømstøtteordning på 90 prosent over 70 øre er for dårlig eller ikke.

LESESAL-TID: Moxnes satte seg på lesesalen ved Riksarkivet for å lese dokumentene.

Han sier dette er et forslag i tradisjonell Ap-ånd.

– Vi snakker om, i god gammel Ap-tradisjon, å gripe direkte inn med samfunnsstyring av kraftbransjen. De vil sikkert hyle og skrike, som de gjorde i 1973, fordi vi over natten kapper superprofitten til kraftselskapene og kutter strømkostnadene til husholdningene og bedriftene, uten at du trenger å ta et øre ut av statskassen i strømstøtte.

– Det vil gi kraftig fall i offentlige inntekter og ikke minst inntektsfall for mange norske kraftkommuner?

– Jess. Heldigvis er mesteparten av kraften offentlig eid. Det er dønn urettferdig at noen kommuner, som eier kraftselskaper, tjener i bøtter og spann, mens resten av Norge blør.

Rødt-sjefen legger til:

– Strømpriskrisen i dag henger tett sammen med Aps 14,6 prosent oppslutning. Støre kan nå vise handlekraft i ånden til Trygve Bratteli, Knut Frydenlund og Kong Olav.

– Dere fremmet i følge NTB et forslag like før jul om å frikople den norske strømprisen fra europeiske gasspriser?

– Ja, et er et forslag vi har fremmet flere ganger tidligere.

Ap advarer

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier de ikke ønsker ikke å skru klokken tilbake.

– Selv Moxnes burde forstå at mye er forandret på 50 år. Den tiden da politikerne satt sene kveldstimer og forhandlet om strømprisen ga oss ikke nødvendigvis billig strøm eller nok strøm.

NO: Terje Aasland vil ikke være med på raske kvikkfiks-løsninger.

Han sier løsningen ligger i å bygge ut mer kraft, bruke kraft mer effektivt og bygge ut mer nett.

– Jeg vil advare mot å tro, slik Moxnes gjør, at det finnes en kvikk-fiks. Denne regjeringen leter etter tiltak for å få prisene ned, men kommer ikke til å gjøre ting som virker mot sin hensikt.

Han sier at makspris er utredet flere ganger.

– Og viser at det gir skjevfordeling av ressurser, de med mest - får mest. Det gir fare for knapphet på strøm og det fjerner alt grunnlag for å få bygd ut mer energi for å legge tilrette for en grønt industriløft.

– Det er løsninger og handlekraft som etterspørres?

– Vi er også bekymret for økte strømpriser, derfor har vi fått på plass en ordning som reduserer folks strømregninger og vi er i ferd med å utvikle et marked for fastprisavtaler for næringslivet.