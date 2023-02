I spillet «Final fantasy XIV» kan man sikre seg klesdrakten «Far Northern Attire» for 18 amerikanske dollar.

Samerådet langer ut mot «Final fantasy»

Samerådet ber om at antrekk som ligner samedrakten fjernes umiddelbart fra dataspillet «Final fantasy XIV».

– De bruker noe som tilhører det samiske folket til kommersiell bruk. Dette er det tydeligste symbolet på det samiske, og er av spesiell betydning for samene, sier finske Áslat Holmberg, president i Samerådet, til VG.

Han har vært med på å sende et brev til selskapet Square Enix, som står bak det populære spillet «Final fantasy XIV».

I brevet ber Samerådet selskapet om umiddelbart å fjerne antrekket «Far Northern Attire».

I det onlinebaserte rollespillet kan man nemlig kjøpe klesplagg for å kle opp sin karakter.

Deriblant Far Northern Attire, som kan kjøpes og brukes i spillet for 18 amerikanske dollar, som tilsvarer 185 kroner.

– Vi mener dette er en tydelig kopi av den samiske folkedrakten, eller at det har en sterk relasjon til samiske symboler. Vi vil at de skal vite at de har brukt vår kulturarv uten å ha noen kontakt med oss – vi vil reise denne problemstillingen, sier Holmberg.

Square Enix har foreløpig ikke svart på VGs henvendelse.

President i Samerådet, Áslat Holmberg.

Info Samerådet Samerådet er et politisk samarbeidsorgan for de samiske organisasjonene i Finland, Norge og Sverige. På grunn av krigen mellom Russland og Ukraina er Russland ikke lenger en del av Samerådet. Sametinget på den andre siden er et norsk, folkevalgt organ, opprettet for å sikre den norske samiske befolkningen politisk representasjon og medvirkning, skriver Store norske leksikon. Vis mer

Handler ikke om å bli fornærmet

Holmberg sier at de først ble oppmerksomme på klærne i spillet i desember, og at disse har skapt reaksjoner blant det samiske folket.

Han føler at debatten ofte blir misforstått:

– Ofte kan det se ut som om disse debattene bare handler om å reagere og at folk blir fornærmet for hvordan ting presenteres. Vi ønsker å snu dette ved å prate om kulturelle rettigheter. Dette handler om rettigheter, ikke om å bli fornærmet, sier Holmberg.

– Vi etterspør dialog, og er åpne for dialog med Square Enix, fortsetter presidenten.

Viser til Disney

Samerådet viser til en avtale mellom det samiske folk og Disney, som ble undertegnet i forbindelse med produksjonen av filmen «Frost 2», som ble utgitt i 2019.

Holmberg hevder Samerådet tok kontakt med Disney, da de fikk høre om produksjonen av «Frost 2».

– Vi uttrykte våre bekymringer rundt intellektuelle rettigheter, og Disney responderte. For «Frost 2» var det en forsikring om riktig representasjon, sier presidenten i Samerådet.

Under produksjonen var det nemlig samiske rådgivere som kunne gjøre bemerkninger i manusarbeidet og i den visuelle presentasjonen, ifølge Holmberg.

Han sier at det er noe tilsvarende og dialog som skal til, for at Samrådet skal kunne akseptere de nye klærne i spillet «Final fantasy XIV».

– På tvers av landegrensene

Sametingsråd med ansvar for kultur, Maja Kristine Jåma, sier til VG at hun syns Samerådet påpeker noe viktig når det kommer til samenes immaterielle kulturarv.

– Samisk kulturarv er en felles arv på tvers av landegrensene. Det beste er å involvere det samiske samfunnet, noe som ikke har vært gjort i dette tilfellet. Det handler om å beskytte vår kulturarv, sier Jåma.

– Vi ber om mer respektfulle prosesser når det gjelder urfolkskultur, men det er krevende grenser. Dette tydeliggjør behovet for et allsamisk organ, avslutter Jåma.