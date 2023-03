FORSVARER: Advokat Christian Flemmen Johansen forsvarer 31-åringen som jobbet som banksjef i DNB.

Eks-banksjef siktet for korrupsjon – innrømmer betaling

Banksjefen godkjente lån på uriktig grunnlag. I politiavhør har han tilstått å ha fått betaling for å gjøre dette.

Over 100 millioner kroner kan ha blitt lånt ut på uriktig grunnlag i saken hvor en tidligere banksjef i DNB er siktet for korrupsjon.

Politiadvokat Jørn Johannessen Lyche i Øst politidistrikt er påtaleansvarlig i saken. Han bekrefter at banksjefen i avhør har innrømmet å ha gitt uriktige lån mot betaling.

Den 31-årige mannen forsvares av advokat Christian Flemmen Johansen i Advokatfirmaet Elden.

– Min klient har møtt i avhør og forklart seg på en god måte. Han er tydelig på hva han har gjort og ikke gjort og han har bidratt til å opplyse saken, sier Flemmen Johansen.

Han ønsker ikke nå å kommentere om banksjefen har erkjent straffskyld.

I tillegg til banksjefen er en 30 år gammel finansrådgiver i DNB siktet i saken. De to siktede jobbet ved samme filial.

Finansrådgiveren har ikke ønsket å forklare seg for politiet. Han forsvares av advokat Inam Ali i Advokatfirmaet Storrvik.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken, sier Ali til VG.

FORSVARER: Advokat Inam Ali forsvarer mannen som jobbet som finansrådgiver i DNB.

Slik kom politiet på sporet

Korrupsjonssaken i DNB ble avdekket som følge av en tilfeldighet i forbindelse med en alvorlig knivstikking, opplyser politiadvokat Jørn Johannessen Lyche i Øst politidistrikt.

– Et vitne i denne saken fikk kontrollert sin mobiltelefon av politiet, sier politiadvokaten.

På telefonen til vitnet fant politiet tekstmeldinger som tydet på lånebedragerier og korrupsjon.

– Innholdet i meldingene gikk ut på å fabrikkere fiktive lønnslipper og lage falske takstrapporter, sier politiadvokaten.

PÅTALELEDER: Politiadvokat Jørn Johannessen Lyche i Øst politidistrikt er påtaleansvarlig for etterforskningen.

– Fikk lite betalt

Politiet begynte å etterforske og 6. april i fjor slo de til. Fire personer ble pågrepet, hvorav de to DNB-ansatte, og siktet for grov korrupsjon og grovt bedrageri.

– Vi gjennomgår nå alle lånene som vi mener er gitt på uriktig grunnlag, sier Johannessen Lyche.

Politiadvokaten har tidligere sagt at det er uriktige lån på over 100 millioner kroner.

– Det er overveiende sannsynlig at det vil dreie seg om lån på over 100 millioner kroner, sier politiadvokaten.

Hva har de to bankansatte tatt seg betalt?

– De to ansatte i DNB har fått lite betalt sammenlignet med den risikoen de har tatt. I ett tilfelle mener politiet at de to bankansatte skal ha fått 15.000 kroner på deling, mens den antatte bakmannen skal ha fått mellom 150.000 og 200.000 kroner, sier Johannessen Lyche.

Tidligere DNB-ansatt

En sentral person i saken er en tidligere ansatt i DNB. Han har delvis erkjent bedrageri, men ikke korrupsjon, opplyser politiadvokaten.

Mannen har også vært etterforsket av Oslo-politiet for grov korrupsjon i fire år i en annen straffesak. Mannen ble i 2018 anmeldt av DNB for korrupsjon og bedrageri i forbindelse med at han hadde behandlet saker om boliglån.

Mannen forsvares av advokat Fredrik Berg i Fend Advokatfirma. Berg ønsker ikke å kommentere saken.

Politiet har allerede forberedt muligheten for å drive inn et erstatningskrav mot de siktede, ved å sikre seg hefte hefteBetyr at det tas pant i verdiene, som sikrer en rett til å selge dem for å kunne drive inn en eventuell erstatning om de siktede skulle dømmes. i verdiene til de siktede, opplyser politiadvokaten.

– Vi har fått sikret verdier for om lag fem og ti millioner kroner, men ikke nok til å få dekket de totale kravene, sier Johannessen Lyche.

Nordea-ansatte pågrepet

Halvannen måned etter pågripelsene av de to DNB-ansatte, slo Oslo-politiet til og pågrep flere ansatte i Nordea i en separat korrupsjonssak.

I denne korrupsjonssaken er åtte personer siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til grov korrupsjon. Fire av de siktede er ansatte i Nordea.

Politiadvokat Christian Stenberg i Oslo-politiet er påtaleansvarlig. Han opplyser at det er nedsatt egen gruppe som etterforsker saken.

– Vi regner med at det vil ta litt tid før saken blir ferdig etterforsket. Det er en stor og sammensatt sak med mye informasjon som skal innhentes og gjennomgås, sier Stenberg.

Politiet mistenker at mer enn 150 millioner i lån kan være utbetalt på uriktig grunnlag fra Nordea, Norges nest største bank. Samtlige av de åtte siktede nekter straffskyld.

– Det har ikke fremkommet nye beviser som svekker mistanken mot de siktede, sier politiadvokaten.

Låneagenter

Samme dag som Oslo-politiet aksjonerte publiserte VG en sak om låneagenter. Foran skjult kamera snakket en låneagent i Oslo om hvordan hvem som helst kan få lån i en stor norsk bank, mot å betale flere hundre tusen kroner i kontanter.

Politiadvokat Jørn Johannessen Lyche, opplyser at Øst politidistrikt ikke funnet noen knytninger med saken som etterforskes av Oslo-politiet.

– Det er ikke konkrete holdepunkter for at det er en sammenheng med etterforskningen i Oslo mot ansatte i Nordea.

FORSVARER: Advokat Per J. Zimmer forsvarer mannen som var vitne til knivstikkingen og som var eier av telefonen hvor meldingene ble funnet.

Løslatt fra varetekt

De fire mennene som er siktet i korrupsjonssaken som er knyttet til DNB er i dag løslatt fra politiets varetekt.

Eieren av mobiltelefonen som meldingene ble funnet på, en 30 år gammel mann, er også siktet i saken. Han forsvares av advokat Per J. Zimmer i Advokatfirmaet Vaag og Zimmer.

– Saken er under etterforskning og jeg har derfor ingen kommentar til den, sier Zimmer.

30-åringen er fra før av tiltalt for grovt bedrageri i en annen bedragerisak. Ifølge tiltalen drev mannen en bensinstasjon og bestilte varer for til sammen 4,7 millioner kroner uten at han skal hatt til hensikt å betale for varene.

– Han har erkjent straffskyld for forholdene han er tiltalt for. Han vil gi en nærmere forklaring om bakgrunnen når denne saken kommer opp for retten, sier Zimmer.