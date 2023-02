GROVIS: Adressa Grov 6 vart for grov. Så då fekk dei seg aldri det nummeret i denne vegstubben i Vik i Sogn.

Grov 6: Der ingen hadde tru på at nokon ville bu

Norske vegnamn og adresser er ikkje alltid like lett å bli samde om. I Vik i Sogn hoppa kommunen like godt over vegadressa Grov 6.

Årsaka var at familien som eigentleg skulle bu på den bustadadressa, helst ville sleppe adressa Grov 6.

Det var lokalavisa Sogn Avis som først skreiv om den spesielle vegnamnsaka allereie i fjor.

– Vegen fører inn i Grovfeltet på Grov i Vik. Avgjerda om å hoppe over sekstalet vart teken på administrativt nivå i kommunen, seier ordførar Roy Egil Stadheim (Ap) til VG.

Slik vart Grov 6 til Grov 8.

Området heiter Grov. Då den nye vegen kom for om lag ti år sidan, var det naturleg at den fekk namn oppkalla etter staden.

– Likar at ting er litt på kanten

VG har vore i kontakt med representant for familien som eigentleg skulle høyre heime i Grov 6.

Men han hadde ikkje brennande lyst til å la seg intervjue, og tykte heller ikke adresseendringa var spesielt morosam.

ORDFØRAR: Roy Egil Stadheim (Ap) er ordførar i Vik kommune.

– Det er forståeleg at dei fekk kommunen med seg på eit adressebyte, kommenterer ordførar Stadheim, som sjølv har heimeadresse i Stadheimsvegen.

Forfattar, stadnamn-samlar og NRK-journalist Gøril Grov Sørdal, som sjølv kjem frå Vik kommune, likar adressa Grov 6:

– Eg likar at ting er litt på kanten, så om eg hadde fått tildelt adressa Grov 6, ser eg ikkje vekk frå at eg hadde flirt godt, og behalde adressa, seier forfattaren til VG.

– Men eg slepp jo å ta stilling til det, så eg skal ikkje seie det for sikkert, legg ho til.

SPENSTIGE VEGNAMN: Det manglar ikkje spreke vegnamn med spanande historiar bak namnevalet i det lange landet vårt.

Noko lenger inne i Sognefjorden, er det fleire i Lærdal som har heimeadressa Ofta 6. På nynorsk og bokmål kan det omsetjast til ofte eller hyppig 6.

Norske bygder og byar er reine honningkrukkene for dei som av ein eller annan merkeleg grunn er på jakt etter spesielle vegnamn:

Gøril Grov Sørdal har laga både TV-program og bøker om norske veg- og stadnamn.

NAMNGJETEN: Forfattar og programskapar i NRK, Gøril Grov Sørdal har publisert både bøker og TV-program om veg- og stadnamn.

Favorittane hennar er stadnamn og gatenamn som det ligg ein historie bak, til dømes Promillevegen i Sørum (Lillestrøm kommune) og Pølsesvingen i Stavanger.

– Fordi der budde slaktaren Pølse-Haaland som hengde ut pølsene sine til kjøling i denne vegen, begrunnar Grov Sørdal.

Sterke og omstridde vegnamn

Blant andre vegnamn med litt særpreg, fann VG desse etter søk i lokalaviser, på kommunale nettsider og ikkje minst i Grov Sørdal si bok, «Frå Mumletjønn til Gnuldrehei»:

På Stord i Vestland finn vi Utslettvegen.

Dops gate finn du i hovudstaden Oslo - fordi Theodor August Dop (1812–1894) var den fyrste soknepresten i Gamle Aker menighet.

Konjakkbakken finn du mellom Berlevåg og Kongsfjord i Finnmark. Der har namneskiltet blitt så populært at det er sporlaust forsvunne, slik at kommunestyret i Berlevåg har løyvd pengar til nye skilt.

For tida pågår ein vegnamndiskusjon i Nordre Follo om kva den nye stikkvegen inn til Pungen skal heite. For ordens skuld: Pungen er ein tidlegare husmannsplass, også kjend som Bokbindarlaget sitt «gamle Pungen feriehjem»..

I KOMMUNESTYRET: Etter framlegg frå Ap, vedtok kommunestyret i Berlevåg samrøystes å løyve 10.000 kroner til nytt skilt i Konjakkbakken.

Dydens vei ligg (sjølvsagt) i Arendal i Agder.

I Blaker i Viken (Lillestrøm kommune) var Promillevegen lenge offisielt namn på vegen, men etter sterke protestar frå fleire bebuarar vart vegnamnet endra til Tertittvegen - etter den smalspora jernbana Tertitten. Bakgrunnen for det opphavelege vegnamnet var at Promillevegen var ei mykje brukt rute for folk som tok bilen heim frå fest på Bruvollen eller Motangen.

I Halden i Østfold (Viken) finn du Brødløsvegen.

På Lysaker i Bærum bur det fleire i Dicks vei.

I Lier i Viken var det litt motstand i byrjinga då ein veg vart kalla Pina.

PINA: Blindvegen Pina kan du oppsøke i Lier i Viken. Namnet til tross - nabolaget skal visst være prega av samhald og trivelege folk.

I Balsfjord i Finnmark kan du vandre i svenskinspirerte Lyckliga gatan.

I same fylke, nærmare bestemt i Porsanger, kan du ta ein spasertur i Pissvasshøgdavegen.

Og treng du å sløkke tyrsten, kan du få inspirasjon i Fyllpåstien i Tønsberg, Vestfold.

Mange har også sløkt tyrsten i Rusebakken i Sogndal.

Dreg du til oljehovudstaden Stavanger, kan du ta ein sjølvi medan du snyter nasen under vegnamnskiltet Buseneset.

Blindtarmen på Toten fekk kallenamnet sitt fordi vegen var ein blindveg.

Kåten og Idiotvegen i Våler i Innlandet vart nedstemd i kommunale organ, og såg ikkje dagens ljos.

Også Knulmyrveien i Engerdal i Innlandet vekte kjensler og ordskifte: – No sel eg hytta! sa ein hytteeigar som nekta å leve med adressa Nedre Knulmyrveien 6. Det han truleg ikkje visste var at knul er det same som ei høgde i terrenget.