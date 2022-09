NY HYBEL: Samskipnaden i Agder er av dem som har måttet øke husleien. Her fra nybygd studentbolig i Kristiansand.

Studenter må betale mer og skru ned varmen

Leie på studentboliger har økt – og nå kan mange studenter glemme å skru opp temperaturen så mye de vil.

VG har tatt en runde med Studentsamskipnadene i Norge og spurt om endringer i husleiene og tiltak for å spare strøm.

Flere steder øker husleien betydelig i høst – og det er satt inn en rekke tiltak for redusere strømforbruket. De fleste studentboligene som driftes av samskipnadene er uten strømmålere, men mange har i stedet fått installert teknologi som begrenser muligheten til å skru opp temperaturen.

VG har også sjekket hva som er de dyreste studentboligene (ettroms) akkurat nå.

Agder: 5,4 prosent høyere husleie

Studentsamskipnaden i Agder har 1500 boliger fordelt på Kristiansand og Grimstad. Ifølge leder for studentvelferd Jahn Olav Marum har de økt prisene med 5,4 prosent på grunn av økte kostnader. Blant samskipnadene er dette den høyeste økningen:

Studentbolig på 22 kvadratmeter, rett ved campus i Kristiansand.

– Vi har strømsparende tiltak både i form av informasjonskampanjer, energieffektiviserende tiltak som avstenging av panelovner ved lufting og optimalisering i SD-anlegg, sier Marum.

Dyreste studentbolig (ettroms) 5850 kroner (Kristiansand).

Studentleder i Agder, William Thanoothong Svendsen, sier de reagerer på økningen og ber samskipnaden redusere husleien.

Studentleder William Thanoothong Svendsen.

– Vi mener det er feil av samskipnaden å belaste studentene med hele kostnadsøkningen. De burde ta en større del av dette selv. Mange studenter sliter med å betale regningene nå, dette er dypt urovekkende, sier Thanoothong Svendsen til VG.

Samskipnaden opplyser at de ikke har mottatt noen klage fra Studentorganisasjonen i Agder (STA), men at de vil behandle den når den eventuelt kommer.

Innlandet: 4 prosent høyere husleie

Studentsamskipnaden Innlandet har 2000 boliger fordelt på Lillehammer, Hamar, Rena og Evenstad. Administrerende direktør Erik Ulateig opplyser at de har økt husleien med 4 prosent som følge av økte kostnader.

– Studenter som sliter med regningene kan få tilbud om betalingsutsettelse, sier Ulateig.

Det er ikke egne strømmålere i boligene, men mange av dem har fått installert teknologi som gjør det umulig å ha det varmere enn 21 grader.

Dyreste studentbolig (ettroms): 7200 (Hamar).

Vestlandet: 1,8 prosent høyere husleie

Marita Brodin Monsen ved Studentsamskipnaden på Vestlandet, opplyser at de har økt husleien med 1,8 prosent. Samskipnaden har ansvar for ca. 5500 boliger i Bergen, Sogndal, Førde, Stord og Haugesund.

Dyresteste studentbolig (ettroms): 7843 kr + strøm (Brann Stadion).

Brann Stadion er et landemerke – også for studentene i Bergen. Her har samskipnaden 235 studenthybler – både langs langsiden og i svingene i stadionbygget.

Stavanger: 2,6 prosent høyere husleie

Teknisk sjef Øyvind Bethuelsen ved Studentsamskipnaden i Stavanger opplyser at de har økt husleien med 2,6 prosent.

Gosen studentboliger som ble ferdigstilt i 2020. Det er 160 ettromsleiligheter i litt forskjellige størrelser

– Av 1693 studentboliger boliger så er det utført energi besparende tiltak på 1095 av boligene våre. Som for eksempel Geo-brønner, balansert ventilasjon og varmepumper. Det er også utført bygningsmessige tiltak som tilleggsisolering og utskifting av vinduer og dører på en del av våre eldre boliger, sier han.

Dyreste studentbolig (ettroms): 5950 kroner.

Østfold: 4.5 prosent høyere husleie

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) har ansvar for 1130 hybelenheter studentboliger. VG får opplyst at økningen på husleie og andel strøm er økt med 4,5 prosent.

Dyreste studentbolig (ettroms): 6220 kroner (Halden).

Halden Tårn åpnet for kort tid siden og er populært blant studentene.

Oslo: 3,9 prosent høyere husleie

Samskipnaden i Oslo har 9000 boliger.

– I år er det en situasjon med ekstraordinær økning i drifts- og vedlikeholdskostnader, men vi har valgt å sette ny pris lavere enn kostnadsøkningen tilsier. Nye priser fra 1. august i år ligger 3,9 prosent over tidligere leiepris, sier boligdirektør Gunn Kirsti Løkka til VG.

Dyreste studentbolig (ettroms): 9247 (Nydalen)

Studentboliger på Kringsjå i Oslo.

Anker Studentboliger er en privat stiftelse med 2000 boliger i sentrum. De har i snitt økt husleiene med tre prosent.

– Vi søker å følge Studentsamskipnaden i Oslo sine leiepriser. Våre vurderinger er at dette nå ligger ca. 20–30 prosent under leieprisene i det rene kommersielle markedet. Vi opererer også med «mer» studentvennlige kontrakter og kortere oppsigelsestid enn andre aktører; med to måneders oppsigelsestid før flytting, sier administrerende direktør Svein Hov Skjelle.

Dyreste studentbolig (ettroms): 7000 kroner.

Studentboliger i Storgata i Oslo.

Nord: 4,2 prosent dyrere husleie

Studentsamskipnaden i nord har 1875 studentboliger fordelt på syv studiesteder i Nordland og Trøndelag.

– Vi justerte opp leieprisene på studentbolig med et snitt på ca. 4,18 prosent fra 1. august, for å kompensere for deler av en forventet kostnadsøkning knyttet til drift og vedlikehold av boligene, økte kostnader til drivstoff og materialer, og økte renteutgifter, sier direktør Ane Karlsen.

Dyreste studentbolig (ettroms): 6570 kroner (Bodø)

Sørøst-Norge: 4,5 prosent dyrere husleie

– Vi senker temperaturen i fellesarealene, men ikke inne i boligene til studentene, sier Fredrik Laland Ekeli i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

Han opplyser at de har økt husleien med 4,5 prosent for sine 2500 studentboliger.

Dyreste studentbolig (ettroms): 7330 kroner (Drammen).

Tromsø: Ingen endring

Lavere strømpriser i Nord-Norge slår positivt ut.

Tove Trondsen, Eiendomssjef i Norges arktiske studentsamskipnad, sier de jobber kontinuerlig med strømtiltak. De har ansvaret for 3171 studentboliger i campus Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest og Longyearbyen.

– Vi har ikke justert prisene noe ekstraordinært på bakgrunn av energiprisene/økte kostnader. Strømprisene i nord er forholdsvis lave, og den totale kostnaden for lys og varme er redusert i forhold til i fjor, sier Trondsen.

Dyreste studentbolig (ettroms): 7250 kroner (Tromsø).