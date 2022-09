ÅSTED: To personer ble drept etter barskytingen i Oslo 25. juni i år. Fire personer er så langt siktet for enten terror eller medvirkning til terror.

Opplysninger til VG om barskytingen: Politiets hemmelige terrorjakt

I all hemmelighet har politiet på ulikt vis fulgt med på et titalls personer etter barskytingen i Oslo – på grunn av frykt for nye angrep mot det skeive miljøet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG kan nå gi et innblikk i hvordan Oslo politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har tatt i bruk alle former for skjulte metoder som så langt har vært relevante i jakten på potensielle medvirkere til barskytingen i slutten av juni:

I løpet av de siste ukene og månedene har et titalls personer blitt fulgt tett av politiet med ulike typer metoder. De aktuelle personene skal i all hovedsak være menn med fremmedkulturell bakgrunn – samt et mindretall nordmenn, som beskrives som radikaliserte.

I tillegg har miljøet rundt islamisten Arfan Bhatti (45) og den tidligere islamistgruppen «Profetens Ummah» vært i søkelyset.

Ifølge VGs opplysninger har politiets arbeid i all hovedsak dreid seg om overvåking av disse personene og ulike former for informasjonsinnhenting, både til den pågående etterforskningen etter barskytingen og for eventuelt å forhindre nye angrep:

Innsyn i kontotransaksjoner.

Overvåkning av private hjem.

Speiling av datamaskiner.

Avlytting av annet teleutstyr.

Overvåkning av krypterte chattekanaler i sosiale medier.

Les også Arfan Bhatti siktet for medvirkning til barskytingen i Oslo Fredag opplyser politiet at Arfan Bhatti (45) er siktet for medvirkning til bar-skytingen i Oslo.

Ifølge VGs opplysninger skal politiet blant annet ha holdt øye med en garasje, for å se hvem som kjørte inn og ut.

I tillegg har etterforskere fulgt med på kommunikasjon i krypterte chattekanaler og forum hvor både høyreekstreme og radikale islamister hyller barskytingen og snakker om at Norge er på feil vei når det gjelder homofiles rettigheter og at noe må gjøres for å endre denne kursen, får VG opplyst.

Enkelte brukere av disse plattformene har også uttrykt skuffelse og ment at angrepet til terrorsiktede Zaniar Matapour (43) ikke var nok og at andre burde følge det opp.

Ifølge VGs opplysninger har politiet også fulgt med på hva enkeltpersoner har gjort av innkjøp på Internett som eventuelt kan knyttes til barskytingen eller til fremtidige angrep.

– PST har et tett og godt samarbeid med Oslo politidistrikt, og jeg kan bekrefte at PST har bistått i saken. PSTs fokus etter 25. juni har vært å avverge eventuelle følgehandlinger etter angrepet. Utover det har jeg ingen kommentar, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til VG.

Politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt sier til VG at han ikke kan kommentere opplysningene i VGs sak.

– Men vi kan bekrefte at vi helt fra skytingen fant sted har hatt et veldig godt samarbeid med PST, sier Enoksen.

BISTÅR: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikt samarbeider om etterforskningen av barskytingen i hovedstaden i slutten av juni.

Flere pågripelser

På fredag ble det kjent at islamisten Arfan Bhatti var siktet for medvirkning til terror etter barskytingen, samt at han var etterlyst internasjonalt av norsk politi. Tirsdag skal Bhatti ha blitt pågrepet av politiet i Pakistan, der han har vært på ferie med familien sin siden begynnelsen av juni i år.

En drøy uke før barskytingen ble det postet en oppfordring til drap på homofile på Facebook-siden til Bhatti. To dager etter skytingen ble posten fjernet. Det er uklart om det var islamisten selv som publiserte posten og fjernet den.

Bhatti har benektet å ha noe som helst å gjøre med skytingen.

SIKTET: Politiet anklager islamisten Arfan Bhatti (45) for å ha hatt en medvirkende rolle i barskytingen i Oslo. Bhatti bestrider anklagene.

Søndag forrige uke ble ytterligere to personer pågrepet og siktet for medvirkning til terror etter barskytingen. En mann i 30-årene og en mann i 40-årene med somalisk bakgrunn, som begge bor i Oslo.

VG får opplyst at mannen i 30-årene er domfelt to ganger tidligere, blant annet for grovt brudd på våpenloven:

I 2019 ble han dømt i en våpensak for besittelse av samme type maskinpistol, en MP-40, som terrorsiktede Zaniar Matapour brukte under barskytingen mot Per på hjørnet og London pub i sommer.

I tiltalen fra 2017 fremkommer det at han mottok og oppbevarte våpnene for en for politiet ukjent person.

I 2017 drev han et lite budbilfirma i Oslo, der han selv jobbet som sjåfør. Han erkjente allerede da befatning og oppbevaring av de våpnene politiet hadde funnet, men har nektet å oppgi til politiet hvem som ba ham oppbevare våpnene.

Grunnen var, etter det VG fikk opplyst i 2017, at han fryktet for sin egen sikkerhet.

Les også Barskytingen i Oslo: Terrorsiktet mann i 40-årene straffedømt flere ganger Ifølge en dom fra 2019 har han ikke hatt lovlig opphold i Norge på over 20 år.

Arfan Bhatti var i en periode siktet for brudd på våpenloven i samme sak, men politiet frafalt denne siktelsen.

Den terrorsiktede mannen i 40-årene er også straffedømt en rekke ganger tidligere og har vært varig utvist fra Norge i over 20 år.

Dette betyr at politiet så langt har siktet fire menn for barskytingen i Oslo i sommer.