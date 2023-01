FRUSTRERT: Anne Lise Helgesen har vært hudlege på Vulvaklinikken siden 2003.

Har etterlyst midler i flere år: − Kvinnene har ventet nok

Vulvapoliklinikken ved Oslo universitetssykehus har i flere år spurt sykehuset om økt støtte til klinikken, men har fått avslag. Samtidig øker ventetiden i både Tromsø og Trondheim.

– Vi har gjennom årene bedt om ekstra bevilgning til mye forskjellig, men gang på gang har vi fått avslag, sier hudlege ved Vulvapoliklinikken Anne Lise Helgesen.

Siden hun startet å jobbe på klinikken i 2003 har de blant annet bedt om en lege i høyere stillingsprosent og en ekstra sykepleier.

– Vi har bedt om mer penger, og det sitter langt inne. Det er klart at sykehuset har sitt budsjett, og skal de gi mer til oss må de gi mindre til noe annet. Men disse kvinnene har ventet nok, sier hun.

Totalt finnes det tre vulvapoliklinikker i Norge, som hjelper kvinner med vulvaplager som vulvodyni vulvodyniVulvodyni er en samlebetegnelse for vedvarende smertetilstander i underlivet., vaginisme vaginismeVaginisme er en ufrivillig spenning eller sammentrekning av musklene i bekkenet. Kan gjøre det vanskelig å føre noe inn i skjeden. og hudlidelser. Disse ligger i Oslo, Trondheim og Tromsø.

De har åpent alt fra en halv dag til fire dager i måneden, og ventelistene er opp mot seks måneder hos samtlige klinikker. Til sammenligning finnes det 21 slike klinikker i Sverige.

UNDERSØKELSE: Vulvaklinikken i Oslo har åpent to ganger i måneden.

Økt legestilling

Ved Vulvapoliklinikken i Oslo, som administrativt ligger under Kvinneklinikken på Oslo Universitetssykehus (OUS), har de én sykepleierstilling som tilsvarer 30 prosent. Det gjør at de kan holde åpent en dag i uken.

Legestillingen er delt mellom Anne Lise Helgesen og fem andre legespesialister. Totalt har seks leger en 40 prosent stilling som skal sørge for at kvinner i hele Helse Sør-Øst med vulvaplager får tilstrekkelig hjelp.

– Vi har bedt ledelsen om en økt legestilling, men det har vi ikke fått, sier Helgesen.

Info Vulvaklinikker i Norge I Norge har vi tre vulvaklinikker; en i Oslo, en i Tromsø og en i Trondheim. Dette er klinikker som skal hjelpe kvinner med smertetilstander og hudlidelser i vulva. Vulva er de ytre kjønnsorganene. Ca 50 prosent av kvinnene som kommer til en Vulvaklinikk har smertetilstander i vulva, såkalt vulvodyni eller vestibulitt, mens ca. 30 prosent har rene hudsykdommer. På vulvapoliklinikken i Oslo har de til sammen tre hudleger og tre gynekologer, i Trondheim har de to-tre gynekologer og for tiden en hudlege, mens de i Tromsø er et team bestående av hudlege, gynekolog og fysioterapeut. Kilde: vulva.no Vis mer

I tillegg har klinikken bedt om en sykepleier som kan følge opp pasientene i etterkant av konsultasjon, samt en sexolog og en fysioterapeut til stede på konsultasjonene.

– Når jeg har konkret spurt om vi kan få mer får jeg høre at: «da må jeg finne ut hvordan vi skal spare inn resten av pengene», sier Helgesen og legger til at sykehusene er i en skvis:

– De har ikke mer ressurser, så jeg skjønner godt at de synes det er vanskelig å prioritere. Jeg tror midlene må øremerkes vulvapasienter og komme som et resultat av politiske beslutninger, sier Helgesen.

Fra venstre: sykepleier Jeanette Follestad, hudlege Anne Lise Helgesen og gynekolog Ida Waagsbø Bjørntvedt.

På spørsmål om hvorfor ventelistene er så lange svarer klinikkleder på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus Marit Lieng at legene og sykepleierne som behandler pasienter på vulvaklinikken, også må ivareta andre oppgaver som er nødvendige for å gjennomføre sykehusets oppdrag.

– Man har derfor ikke kunnet prioritere å øke stillingsprosentene til vulvaklinikken, da det ville gå ut over andre pasienter.

– Føles veldig vanskelig

Kvinenene som henvises til vulvaklinikkene opplever alt fra brennende smerte og svie i vulva, til invalidiserende kløe og ubehag. Det kan også være alvorlige tilstander, der skjeden og mye av vulva gror igjen på grunn av sårdannelse.

Anne Lise Helgesen sier at flere kvinner ofte har gått rundt med smerter i fem til ti år før de kommer til klinikken:

– Det er tøffe kvinner som innfinner seg med situasjonen og venner seg til at «sånn er det». De kan ikke ha sex lenger, men «det må jeg leve med». Det er vondt å sitte, men jeg «trenger ikke sitte så mye av gangen». De finner en vei ut av det.

– Når de først kommer til oss har de skyhøye forventninger. De har ventet lenge og hørt at de endelig skal få hjelp, men så ender det opp med at vi har så liten kapasitet at vi kun kan se pasienten én gang, fordi det er ikke ressurser til kontrolltime.

– Vi får ofte satt en diagnose og laget et behandlingsopplegg, men vi har ingen mulighet til å følge opp pasienten. Det føles veldig vanskelig.

Presset tilbud i hele landet

Også ved vulvaklinikkene i Trondheim og Tromsø er kapasiteten sprengt.

– Vi er svært presset generelt og har rett og slett ikke kapasitet. Det er uheldig at man må vente et halvt år for å få en diagnose, sier Risa Lonnee-Hoffmann, som er gynekolog ved vulvapoliklinikken i Trondheim.

Risa Lonnee-Hoffmann er gynekolog ved Vulvapoliklinikken i Trondheim.

Det samme opplever gynekolog Kristine Amundsen ved den nyoppstartede vulvaklinikken i Tromsø.

– Vi trenger flere fagfolk. Spesielt her i nord er det krise å måtte avlyse en time, hvis en av oss som jobber her skulle blitt syk og vi har pasienter som kommer langveis fra med fly.

Vulvaklinikken ble startet i september i fjor og består av gynekolog, sykepleier, hudlege og fysioterapeut.

Før dette sto kvinner i Helse-Nord uten et spesialisert og tverrfaglig tilbud på vulvafeltet, og uten mulighet for henvisning til de etablerte vulvaklinikkene i Oslo og Trondheim.

Kristine Amundsen er overlege på Kvinneklinikken UNN Tromsø.

– Ingen prestisje

– Det er ikke en prestisjefylt jobb, og folk står ikke i kø for å jobbe på vulvapoliklinikken, sier Lonnee-Hoffmann i Trondheim.

– Det er snakk om kompliserte tilstander som tar lang tid og hvor det ikke bare er å gi et medikament eller gjennomføre en operasjon. Det er frustrerende.

Kristine Amundsen ved Vulvaklinikken i Tromsø stiller seg bak dette.

Info Vulvalidelser Vulva er det synlige området som dekker de ytre kjønnsorganer hos kvinner, fra klitoris, kjønnslepper, urinrørsåpning og til skjedeåpning. Ulike type vulvalidelser kan være vulvodyni, vaginisme eller hudlidelser som lichen sclerosus og lichen planus. Vis mer

TIDSPRESSET: Sykepleier Jeanette Folletsad og hudlege Anne Lise Helgesen forbereder neste undersøkelse.

Anne Lise Helgesen mener det minimum burde vært en vulvapoliklinikk i hvert helseforetak.

– I tillegg burde det gis tverrfaglig oppfølging med fast ansatt sexolog, fysioterapeut, sykepleier, gynekolog og hudlege. Og det burde også være mulighet for gruppebehandling så kvinnene kunne kommet og blitt kjent med hverandre, fått erfaringer og lære.

Helseminister Ingvild Kjerkol.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har blitt forelagt kritikken. I en e-post til VG skriver Kjerkol at hun ønsker at pasientene skal få raskere utredning og behandling.

– Vi er forsiktige med å gi politiske føringer for hvordan helsetjenesten skal utformes konkret på det enkelte sykehus, og om det for eksempel skal skje ved vulvaklinikker eller gjennom en annen faglig tilnærming. Dette gjelder også øremerking av midler til spesielle formål på gynekologiske avdelinger. Sykehusene skal tilby undersøkelse og behandling av kvinner med underlivssmerter, og fortsetter:

– Rapporten fra Kvinnehelseutvalget som skal legges frem til våren blir viktig. Vi har allerede varslet at vi på bakgrunn av den skal lage en Kvinnehelsestrategi. Strategien skal peke på flere viktige grep innen forskning, forebygging og behandling.

Marit Lieng er klinikkleder for Kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

– Lange ventetider er åpenbart en belastning for pasienter med kroniske tilstander. OUS har ikke nasjonalt behandlingsansvar for kvinner med vulvalidelser. Hovedårsaken til at ventetiden er lang, er slik vi ser det at det ikke er tilstrekkelig behandlingstilbud for disse kvinnene hos avtalespesialister og i sykehusene rundt om i Norge, sier Marit Lieng som er klinikkeleder ved Kvinneklinikken på Oslo Universitetssykehus (OUS).

– Kvinner med vulvalidelser må prioriteres foran andre pasientgrupper om vulvaklinikken skal få økte ressurser, det må opprettes nye stillinger for dette formålet, og vi må ha kompetente søkere til stillingene.

