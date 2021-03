LØSSNØ: Her leker Trysilguiden Kriffa Dybeck seg i snøen. Foto: Mona Langset

Alpinanlegg får drive som før til tross for tometers-anbefaling

For dem som måtte lure; Det blir fortsatt mulig å stå på slalåm i påsken selv om «meter’n» er blitt til to. Helsedirektoratet og FHI har anbefalt flere unntak for det nye avstandskravet.

Det opplyser Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner.

– Vi har i kveld fått bekreftet fra FHI at vi fortsatt kan kjøre heis og organisere heiskøen slik vi har gjort i hele vinter. Det skal være en ledig stol i heisen mellom «fremmede» og det er opp til publikum å definere hvem som er deres nærkontakter. Og så er det en stavlengdes avstand i heiskøen, sier Clausen til VG.

Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner. Foto: Annette Finne Simonsen

– Men en stav er ikke to meter lang?

– Nei, men vi er utendørs og i bevegelse og det er kort eksponeringstid. Dette er den nasjonale standarden vi har hatt i hele vinter, sier Clausen og legger til at de har hatt en veldig god dialog med FHI. Dessuten, legger hun til, er det mange vakter i alpinanleggene som passer på at det ikke blir store folkeansamlinger.

Tar man T-krok og ikke stolheis, må man ta kroken alene med mindre man deler den med en nærkontakt.

Anbefalte flere unntak fra tometerskrav

Helseminister Bent Høie kunngjorde tidligere tirsdag at avstandskravet på én meter nå blir til to - uten ytterligere forklaring utover at man bør bruke munnbind der dette ikke er mulig.

FHI og Helsedirektoratet har anbefalt regjeringen at det bør være flere unntak fra avstandskravet, som for skoler og helsetjenesten. Samtidig anbefales det ikke at avstandskravet skal endres i nasjonale veiledere. Det er imidlertid uklart om det er dette regjeringen har vedtatt - eller om to meter nå skal gjelde overalt - som i butikker, på kollektivtransport og på skolene.

VG har tirsdag kveld spurt Helse- og omsorgsdepartementet om det er anbefalingen fra Helsedirektoratet og Folkehelseinsituttet som er vedtatt, men de hadde ikke anledning til å svare før onsdag.

Minner om at strengeste tiltak gjelder

Clausen mener det er viktig å påpeke at alle alpingjester uansett må forholde seg til de strengeste reglene som gjelder på påskeferie - enten de er i kommunen man reiser til eller kommunen man reiser fra.

– Vi både håper og tror at gjestene vil respektere dette, sier Clausen som representerer 210 alpinanlegg og seks fjelldestinasjoner.

Her kan du se hvilke anlegg som holder åpent.

Hun opplyser at alle anleggene vil, slik de har gjort hele sesongen, kjøre med tilnærmet halv kapasitet. Det vil dermed bli langt færre mennesker i bakken enn det som er vanlig i påsken.

– Jeg har dyp forståelse for at mange av næringene som er tilknyttet skiheisene er i en utfordrende situasjon, men nå er det få dager til påske og vi får gjøre det beste ut av det. Det er bra at vi får drive skiheis og at folk får dra på hytta. I fjor fikk vi ingen av delene, sier Clausen.

Fikk oppklart tometers-spørsmål

Også Veslemøy Eineteig Wedum, markedssjef i Alpinco som driver Hafjell og Kvitfjell, sier det blir slalåm denne påsken men at anleggene kjører med tilnærmet halv kapasitet.

– Ja, man kan kjøre slalåm i påsken. Det er ingen endring i forhold til de tidligere reglene vi har hatt under coronaen. Den største endringen er at det ikke er noen alkoholservering på våre utesteder, sier Wedum, og legger til at det ikke er lov å ha med medbrakt.

– Vi vil ikke ha det, sier hun.

NHO fikk tirsdag kveld bekreftet at tometersregelen ikke gjelder i alpinbakken.

– Fikk akkurat bekreftet fra FHI at det ikke er krav til to meter i skiheis og kø, skriver kommunikasjonsdirektør i NHO, Merete Habberstad, i en e-post til E24 tirsdag kveld.