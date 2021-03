UROLIG: Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe. Foto: Odin Jæger

Sp: − Hvis dette stemmer, må det få konsekvenser

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe sier at hun er skeptisk til å fortsette med vaksineringen med AstraZeneca i Norge, dersom konklusjonen til Rikshospitalet er riktig - og det ikke er mulig å endre vaksinen.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er ikke en hyppig, men en alvorlig bivirkning. Hvis de har funnet årsaken og konkluderer på det, må det få konsekvenser for vaksinen og vaksineringen med den, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til VG.

En gruppe eksperter ved Rikshospitalet konkluderte i dag med at det var AstraZeneca-vaksinen som utløste en kraftig immunrespons hos de tre helsearbeiderne som ble innlagt med blodpropp og lave blodplater. En av helsearbeiderne døde.

Toppe sier det er vanskelig å konkludere politisk før Det europeiske legemiddelverket og Legemiddelverket i Norge har kommet med sine anbefalinger om vaksinen.

Hvis konklusjonen til Rikshospitalet er riktig, sitter Toppe igjen med spørsmål om hvorvidt det er mulig å endre AstraZeneca-vaksinen for å gjøre denne bivirkningen mindre sannsynlig.

– Folk må ha tillit til at vaksinene er trygge. Hvis det ikke er mulig å endre vaksinen, og det heller ikke finnes andre forklaringer, er jeg skeptisk til at den blir videreført i Norge, sier Toppe.

– Men her må vi avvente de faglige rådene, understreker hun.

UROLIG: Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet: - Må tas på høyeste alvor

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol sier at konklusjonene til Rikshospitalet er alvorlige.

– Dette må tas på høyeste alvor. Nå har myndighetene allerede stoppet vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen. Det er viktig at det gjøres grundige undersøkelser ut fra signalene som Rikshospitalet her kommer med, sier Kjerkol.

Hun frykter for konsekvensene dette kan få for vaksinasjonsprogrammet.

– Det vil få konsekvenser. Regjeringen har skaffet mange doser med akkurat denne vaksinen, og den er brukt til å vaksinere helsepersonell. Da sier det seg selv at det gir nye utfordringer for vaksinsasjonsprogrammet. Akkurat hvilke må FHI, regjeringen og helsemyndighetene svare på, sier Kjerkol.

Ber regjeringen se etter andre vaksiner

I lys av nyhetene om AstraZeneca-vaksinen, mener Kjerkol at det er desto viktigere at regjeringen ser seg om etter andre vaksinekandidater.

– Regjeringen må gjøre det de kan for å skaffe oss godkjente vaksiner, uten alvorlige bivirkninger. Vi har andre kandidater enn AstraZeneca. Det handler om å utforske handlingsrommet i avtalen med EU - og undersøke om vi kan ha egne avtaler med andre produsenter, sier Kjerkol.

Hun får støtte fra Senterpartiet.

– Hvis den blir tatt bort (AstraZeneca-vaksinen journ. anm.), må man gjøre alt man kan for å se etter andre vaksiner. Sputnik-vaksinen kan være aktuell, sier Toppe.

UROLIG: Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV.

SV: - Vi må lytte til helsemyndighetene

SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson skriver i en e-post til VG at han håper at nyheten fra Rikshospitalet ikke får konsekvenser for vaksinasjonsprogrammet.

– Det er utrolig viktig at så mange som mulig blir vaksinert. Hvis det er feil, og de blir oppdaget, er det et tegn på at systemet virker. Alt tyder heldigvis på at nordmenn flest fortsatt har god tillit til vaksineprogrammet, skriver Wilkinson.

– Hvordan reagerer dere på denne nyheten?

– Om dette stemmer, er det forferdelig. Nesten alle har fått god immunitet, men et problem er ett problem mer enn vi vil ha. Nå er det flere. Jeg håper alle får blir fullt og helt frisk etter dette, skriver Wilkinson.

– Hva bør skje med AstraZeneca-vaksinen i det norske vaksinasjonsprogrammet?

– Her må vi lytte til helsemyndighetene. Tilliten til vaksinasjonsprogrammet er avgjørende. Derfor er jeg glad for at helsemyndighetene nå tar dette på alvor. Dersom det viser seg at vaksinen er trygg for enkelte grupper så må vi bruke den, skriver Wilkinson.