MISTET MOREN: Abid Raja (V) rakk ikke å reise til Pakistan for å delta i begravelsen av sin mor. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Moren døde av corona: Abid Raja ber innvandrere vaksinere seg og ikke reise utenlands

Abid Rajas mor døde av corona i Pakistan i påsken. Han fulgte gravferden digitalt.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

På regjeringens pressekonferanse om 17. mai torsdag, kom kulturminister Raja med sterk oppfordring til barn av innvandrere, om å ta samtale med sine foreldre og besteforeldre om at de må vaksinere seg og følge smittereglene.

Denne oppfordringen hadde også et personlig bakteppe.

I dag forteller han om den personlige tragedien og sorgen han ikke har delt før nå – om morens bortgang:

Foreldrene hans hadde reist til Pakistan for flere måneder siden, i likhet med det mange andre innvandrere gjør.

Abid Raja (45) forteller at han fikk beskjed i påsken, på morgenen, om at moren døde, etter et kort sykeleie. I Pakistan blir man begravet snarest mulig etter at døden har inntruffet.

– Vi fikk den sjokkerende og sorgtunge beskjeden om morgenen, og hun ble begravet samme dag. Jeg fulgte gravferdsseremoni digitalt, sier han.

Raja sier at hans umiddelbare refleks var å sette seg på flyet nedover, men at det også var andre hensyn å ta:

– Sorgen ble enda tyngre å bære når det ikke var mulig å rekke frem i tide til selve begravelsen, og så måtte jeg også ta hensyn til medfølgende fra PST og coronafaren jeg hadde utsatt dem for, sier Raja.

Han sier han vil reise til Pakistan når det er coronatrygt.

– Det å miste sin mor, som er den fremste omsorgspersonen i alle menneskers oppvekst, de følelsene er ikke mulig å sette ord på. Nå må jeg vente til coronaen tar slutt, før jeg kan få besøkt min mors grav for å legge ned blomster og for å ta ordentlig farvel.

Raja: Ikke reis!

Han advarer nå alle mot å reise til utlandet – og ber innstendig om at innvandrere takker ja når de får tilbud om vaksine.

– Det er mange i foreldregenerasjonen som har tradisjon for å dra til hjemlandet i korte eller lengre perioder. Det er forståelig at de lengter hjemover og savner sine slektninger. Jeg har likevel en henstilling til dem som planlegger å reise til utlandet, det være seg Pakistan, India eller andre land rundt om i verden i vår og sommer, sier han:

– Vær så vennlig ikke å gjøre det frem til du er vaksinert og frem til det er anbefalt, sier Raja til VG.

Moren ble 78 år gammel.

– Vi må våge å være åpne

– I mange miljø er det skambelagt å bli smittet av corona og å dø av det. Det er noe mange ikke ønsker å snakke om. Også jeg har kjent på at dette er tungt, og jeg har derfor avslått alle forespørsler fra norsk presse siden påsken om fortelle om dette, sier han.

– Men jeg har også kjent på følelsen om å være åpen om dette, for å ta ned den kollektive skammen som mange føler over corona, og ikke minst for å advare mot farene, fortsetter han.

– Jeg føler på at det er tungt å fortelle om dette, men jeg tror vi må våge å være åpne – både om farene for selv å bli smittet og ikke minst faren for at du tar med deg smitte hjem igjen til Norge. Reisetallene for fly i påsken viser at det er mange som fortsatt reiser tilbake til Pakistan og sine opprinnelsesland.

CORONAEN STÅR I VEIEN: – Jeg ser frem til at coronaen tar slutt, slik at jeg får besøkt min mors grav og får lagt ned blomster, sier Abid Raja. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Han legger til:

– Det skjer til tross for at det er omfattende smitte der nede og selv om sykehuskapasitet er sprengt, slik at du risikerer å ikke få forsvarlig medisinsk behandling hvis du blir syk.

Ramadan og eid

Kultur- og likestillingsministeren sier han har kommet til at det er nødvendig å si ifra akkurat nå.

– Vi er inne i ramadan og om tre uker er det eid-feiring. For å bryte fasten er det tradisjon for å møte nære og kjære, men særlig på eid møtes normalt mange muslimer og familier til feiring. Det er en gledelig tid, men erfaringene fra i fjor gjør det nødvendig å advare, sier han:

– Smittetallene er på vei ned også i de mest smitterammede områdene i Oslo øst, hvor mange med innvandrerbakgrunn bor. Da må alle bidra til at smitten ikke øker igjen.

Eid-feiringen han viser til er eid al-fitr som markerer slutten på den muslimske fastemåneden ramadan.

Ber folk si ja til vaksine

Han er bekymret for en ting til.

– Jeg hører dessverre at mange med innvandrerbakgrunn sier nei til å ta vaksine. Det er mange årsaker til det, men ingen av dem holder, sier han.

– Jeg vil oppfordre alle nordmenn med og uten innvandrerbakgrunn om å la seg vaksinere. De bør gjøre det for seg selv, men de bør også gjøre det for Oslo og hele Norge. Slik at vi igjen kan leve normale liv og gi en klem når vi møter vennene våre, sier han.

Raja viser til at Folkehelseinstituttet nylig har sendt ut en ramadan-smittevern-veileder.

Han sier at coronaen for mange fremdeles fremstår som noe diffust helt til du selv eller noen du kjenner blir smittet, og i verste fall dør.

– Jeg oppfordrer alle til å beskytte seg mot coronaen, derfor er det så utrolig viktig at alle sier ja til å vaksinere seg.