FORTSATT PÅ PAUSE: Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som snart skal avgjøre hva som skjer med henholdsvis AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaksinen. FHI har imidlertid anbefalt å ta AstraZeneca ut av vaksineprogrammet. Foto: Dado Ruvic / X02714

Vaksineforsker til VG etter nye AstraZeneca-funn: Som å vekke en sovende drage

En gammel immunrespons har blitt vekket til live hos pasientene med alvorlige vaksinebivirkninger, slår Andreas Greinacher fast etter nye undersøkelser.

Publisert: Nå nettopp

– Alt er fortsatt ikke løst, det vil ta år. Men nøkkelaspektet er nå klart for oss, sier den tyske professoren Andreas Greinacher under et digitalt møte med internasjonal presse der VG deltok.

Greinacher er ansatt ved Greifswald-universitetet i Tyskland, og leder arbeidet med å finne ut av hva som har utløst de alvorlige blodproppene hos vaksinerte i Tyskland.

Han har tidligere kommet til samme konklusjon som de norske forskerne: Nemlig at vaksinen har utløst en kraftig immunrespons, som har trigget systemet og ledet til en sjelden kombinasjon av blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger.

Nå mener han å ha kommet lenger i å forklare akkurat hva det er med vaksinen som har utløst de sjeldne blodproppene.

– Han begynner å nærme seg en hypotese for hvordan dette skjer. Den biologiske prosessen kommer på plass, forklarer smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI, til VG om Greinachers funn.

Det er to ting den tyske forskergruppen har funnet ut av:

Flere deler av vaksinen har bidratt til at pasientene har blitt alvorlig syke: Både proteiner fra adenoviruset og humane restproteiner fra cellekulturer som de dyrker adenoviruset på

Disse delene har skapt en kjedereaksjon i kroppen som har vekket en eldgammel immunrespons som har vært i dvale

Mekanismen er komplisert, men ved hjelp av en analogi med en sovende drage forsøker Greinacher å forklare etter spørsmål fra VG:

– Det er to uavhengige prosesser: Den ene er at kroppen reagerer mot og danner bindinger med biter fra vaksinen. Den andre er at et eldgammelt immunsystem blir vekket opp – som en drage du egentlig vil at skal sove. Når systemet først har våknet, vil det etter hvert begynne å angripe «inntrengere» som ikke lenger er der. Resultatet blir en dobbel skade med blodpropper og blødninger.

Dette skjer i kroppen Vaksinen inneholder adenovirus, noen proteiner og EDTA – et stoff som binder seg til kalsiumet i blodet.

Det fører til at kalsiumet tas bort, og forbindelsene mellom noen av cellene i blodårene løser seg opp. Disse cellene fungerer som fuger mellom flisene i et svømmebasseng. Derfor starter blodårene å lekke, og to ting kan skje: Blodplater – som spiller en viktig rolle i å stanse blødninger og lekkasje fra blodårene – begynner å slippe ut platefaktor 4-proteiner (PF4) , som igjen former komplekser (altså bindinger) med biter fra vaksinen.

Disse nye kombinasjonene lekker tilbake til blodomløpet, hvor det finnes antistoffer: Det er proteiner som reagerer mot fremmede stoffer. Antistoffene angriper «blindpassasjerene», altså kompleksene av PF4 og vaksinekomponenter, for å rydde opp. Fugene i svømmebassenget er en forklaring på hvordan kompleksene kommer ut i blodbanen. Greinachers hypotese er at det er EDTA i vaksinene som bidrar til det. Og det er her noe skjer med den sovende dragen: Mens dette skjer i kroppen, får du feber og et signal som advarer immuncellene om inntrengere (sykdomsfremkallende mikrober). Dette er en vanlig virkning av en vaksine. Men det som går galt, er at dette signalet vekker et gammelt immunsystem , som gjør at kroppen fortsetter å produsere antistoffer mot blodplatene.

Etter hvert kommer alt på plass igjen, altså repareres fugene mellom flisene. Men «dragen» som har sovet lenge, har blitt vekket: Produksjonen av de beskyttende antistoffene skyter fart.

Disse hjelperne, som egentlig skal beskytte kroppen mot inntrengere, begynner å angripe blodplatene. Resultatet blir en parallell skade, med både blodpropper og blødninger. Vis mer

Hos personene som har utviklet den sjeldne blodproppen, har det oppstått en serie av hendelser som ikke kan bli stoppet, tror Greinacher:

– Individer er forskjellige, og hvis 9–10 svakheter ved en tilfeldighet inntreffer, kan man få en reaksjon som det innebygde sikkerhetsnettet ikke kan beskytte mot.

Professor og immunolog Anne Spurkland forklarer Greinachers nye funn slik:

– Før dette var det uklart på hvilken måte vaksinen utløste VITT (sykdommen). Nå har Greinacher vist i laboratoriet sitt at noe i vaksinen, sammen med PF4 og antistoffer fra en VITT-pasient, danner «klumper».

PROFESSOR: Andreas Greinacher ved Greifswald-universitetet i Tyskland. Foto: Greifswald-universitetet

– Vaksinen er bare startskuddet

Men det er fortsatt mange spørsmål her, mener immunologen.

– Vaksinen er bare startskuddet. Hva er det som driver denne prosessen etterpå? DNA som skilles ut fra hvite blodlegemer (granulocytter) for å fange bakterier, kan være en mulighet. Det kan gi en kjedereaksjon, der antistoffer, blodplater, DNA fra granulocytter og PF4 sammen utløser blodproppdannelse.

Blant mange millioner AstraZeneca-vaksinerte, er det kun registrert 287 tilfeller av disse bivirkningene, ifølge Det europeiske legemiddelsamarbeidet EMA.