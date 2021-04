LÆRER-STIKK: Arbeiderpartiet vil prioritere vaksinering av personell i skoler og barnehager. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Berit Roald, NTB

Ap borrer i manglende vaksinering i skoler og barnehager

Aps utdanningspolitiker Torstein Tvedt Solberg vil grille kunnskapsministeren om hvorfor vaksineringen har uteblitt for skole- og barnehagepersonell.

Av Frank Ertesvåg

Solberg stiller et av hovedspørsmålene til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag formiddag.

Han er alt annet enn imponert over at barnehagelærere, lærere og andre ansatte som jobber med barn og unge ennå ikke er prioritert i vaksinekøen.

– En slik prioritering av skole- og barnehageansatte anbefales av både Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Folkehelseinstituttet (FHI). Jeg er redd for at regjeringen nå driver et slags avansert narrespill med flere utredninger og ventetid som forsinker dette ytterligere, sier Solberg til VG.

SKOLETALSPERSON: Torstein Tvedt Solberg er utdanningspolitisk talsperson for Ap på Stortinget. Foto: Frode Hansen, VG

Han viser til at Ap-leder Jonas Gahr Støre allerede i januar tok til orde for at barnehage- og skoleansatte måtte prioriteres med hensyn til vaksinering.

I midten av mars sa FHI og overlege Preben Aavitsland til VG at det da var uaktuelt å prioritere hardt pressede barnehageansatte i vaksinekøen rett og slett fordi vaksineringen var forsinket - og de knapt klarte å holde ope takten på eldre og sårbare grupper.

MÅ SVARE: Kunnskapsminister Guri Melby (V) svarer på spørsmål om vaksinering i den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag. Foto: Terje Bringedal, VG

I forrige uke sendte samtlige organisasjoner med medlemmer i skoler og barnehager et brev til regjeringen der de krevde at vaksineringen av skole- og barnehageansatte kommer i gang snarest.

Da svarte kunnskapsminister Guri Melby at lærere og barnehageansatte absolutt er en gruppe det er aktuelt å se på i en pågående revurdering av vaksinestrategien.

Tvedt Solberg synes ikke Melby er fremoverlent og aktiv nok for at vaksineringen av ansatte i skoler og barnehager kan komme i gang.

– Ikke i det hele tatt. Dette er ansatte som virkelig har ofret seg gjennom pandemien. Karantener, kronisk unntakstilstand, røde nivåer og en kontinuerlig smitterisiko har vært hverdagen deres i over et år. Nå må vaksineringen kommer i gang, senest før sommeren er her, krever Solberg.