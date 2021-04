DREPT: Tor Kjærvik døde etter å ha blitt skutt mandag kveld. Han ble 70 år gammel. Foto: Terje Bringedal, VG

Samboeren så Kjærvik bli drept: − Hun er sjokkskadet

Samboeren ble vitne til at Tor Kjærvik ble skutt og drept og ble selv utsatt for et drapsforsøk, mener politiet. – Hun er meget preget, sier bistandsadvokaten.

Tor Kjærviks samboer har tirsdag vært i et flere timer langt avhør med politiet. Der har hun forklart seg om hva som skjedde mandag kveld da Kjærvik ble skutt og drept.

– Hun er sjokkskadet. Hun var til stede da hennes samboer gjennom mange år ble drept og så ble hun selv utsatt for et drapsforsøk, sier kvinnens advokat Ellen Holager Andenæs til VG.

– Hun har forklart seg etter beste evne, men hun er meget, meget preget, sier advokaten.

Andenæs ønsker ikke å si noe nærmere om hva hennes klient har forklart for politiet.

– Det kan jeg ikke gå nærmere inn på. Men siktelsen for drapsforsøk er blant annet basert på hennes forklaring, sier bistandsadvokaten.

Den profilerte advokaten Tor Kjærvik ble skutt og drept i sitt hjem på Røa i Oslo mandag kveld. Det er Kjærviks sønn som er siktet for drap på sin far og drapsforsøk på farens samboer.

Samboeren ble ikke fysisk skadet.

BISTANDSADVOKAT: Ellen Holager Andenæs. Foto: Terje Bringedal

– Hvilket forhold hadde hun til siktede?

– Han var sønnen til hennes samboer og så vidt jeg vet hadde de et helt fint forhold, sier Andenæs

Forsvarer: Årelang familiekonflikt

Ifølge Andenæs er det ikke planlagt nye avhør av hennes klient.

– Det er ikke planlagt noe, men det er godt mulig det blir aktuelt igjen om noen dager. Dette er en veldig belastning for henne og etterforskningen er ennå i en tidlig fase, sier hun.

Kjærviks sønn, som er i 30-årene , vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag klokken 13.

Mannens forsvarer John Christian Elden bekrefter overfor VG at den siktede mannen selv meldte seg for politiet.

– Hendelsen er dypt tragisk, sier advokaten.

Elden sier til VG at bakteppet for hendelsen er en familiekonflikt som skal ha pågått «over år».

Naboer hørte skudd

Det var like etter klokken 21 mandag kveld at politiet fikk melding om en skyteepisode på Røa i Oslo.

– Det var flere personer i nærområdet som ringte og varslet om at de hørte noe som kunne være skudd. Ganske kort tid etterpå tok siktede selv kontakt med politiet, og det var bakgrunnen for pågripelsen, sier seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt til VG.

Etter kort tid ble det klart at Kjærvik var død.

– Det ble forsøkt gjenoppliving, men livet sto ikke til å redde. Vi mener åstedet er innendørs, sier Solem.

– Mener dere han skjøt mot samboeren også?

– Det er for tidlig å kommentere det. Vi valgte å informere om den utvidede siktelsen i dag fordi siktede vil bli presentert for den i avhør og fordi det vil være en del av fengslingsgrunnlaget i morgen.