FHI-undersøkelse: Flere tilfeller av blødninger blant AstraZeneca-vaksinerte

AstraZenca-vaksinen er en virusvektor-vaksine. Den bruker et forkjølelsesvirus (adenovirus) som hjelpemiddel for å få levert genet for coronavirusets piggeprotein til celler i kroppen, som så begynner å produsere piggeproteinet og vi får en immunreaksjon mot det. Johnson & Johnson-vaksinen er laget på lignende måte som AstraZeneca, men mens AstraZeneca-vaksinen bruker et forkjølesesvirus fra sjimpanse er Johnson & Johnson-vaksinen laget med forkjølesesvirus fra menneske.

Vaksinene til Pfizer og Moderna baserer seg på en helt annen og ny teknologi som kalles RNA – som sender en kopi av arvematerialet inn i kroppen. Det er ikke blitt oppdaget tilfeller av samme type mistenkte bivirkninger etter bruk av disse vaksinene.